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Hindi Newsधर्मHast Reha: हथेली के शनि पर्वत पर मौजूद ये निशान रातों-रात पलट सकते हैं तकदीर! मिलता है राजा जैसै सुख

Hast Reha: हथेली के शनि पर्वत पर मौजूद ये निशान रातों-रात पलट सकते हैं तकदीर! मिलता है राजा जैसै सुख

Shani Parvat in Hand: हस्तरेखा शास्त्र में शनि पर्वत का विशेष महत्व है. हथली में यह पर्वत मध्यमा यानी बीच वाली उंगली के ठीक नीचे होता है. शनि पर्वत और उस पर मौजूद कुछ निशान बेहद शुभ और मंगलकारी माने गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि हथेली का शनि पर्वत किस प्रकार व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 25, 2026, 05:42 PM IST
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Hast Reha: हथेली के शनि पर्वत पर मौजूद ये निशान रातों-रात पलट सकते हैं तकदीर! मिलता है राजा जैसै सुख

Hast Rekha Shani Parvat: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्मफल दाता कहा गया है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में मौजूद शनि पर्वत व्यक्ति के जीवन से जुड़े गुप्त राज खोल सकते हैं. कहा जाता है कि अगर हथेली का शनि पर्वत शुभ स्थिति में है, तो जातक को शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. इसके परिणामस्वरूप जातक को नौकरी-व्यापार में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता. ऐसे जातकों को की तरक्की में भी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती. इसके अलावा हथेली की शनि पर्वत से इस बात का भी पता लगाया जा सकता है कि किसी जातक के जीवन में शनि का राजयोग है या नहीं. ऐसे में आइए जानते हैं कि हथेली में शनि पर्वत कहां स्थित होता है और इससे जुड़े शुभ संकेत कौन-कौन से हैं.

ऐसा शनि पर्वत देता है राजयोग का संकेत

हस्तरेखा शास्त्र की मानें तो हथेली में शनि पर्वत मध्यामा (बीच वाली) उंगली के ठीक नीचे स्थित होता है. मध्यमा उंगली को शनि की उंगली भी कहते हैं, इसलिए इसके नीचे का पुष्ट हिस्सा शनि पर्वत कहा जाता है. हस्तरेखा शास्त्र के जानकरों के मुताबिक, अगर अगर शनि की उंगली (मध्यमा) सीधी, लंबी और दोष रहित है और पुष्ट है, तो यह जातक के सौभाग्य को दर्शाता है. हथेली में ऐसे शनि पर्वत वाले लोग अपनी मेहनत के बल पर बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं. इसके अलावा हथेली का ऐसा शनि पर्वत राजयोग की ओर भी इशारा करता है. हथेली में ऐसे शनि पर्वत वाले जातक अपने जीवन काल में राजयोग जैसा सुख और ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं. वहीं, अगर हथेली का शनि पर्वत दबा हुआ, अपुष्ट या दोषयुक्त है, तो यह दुर्भाग्य का संकेत हो सकता है. हथेली में ऐसे शनि पर्वत वाले जातक जीवन के हर मोड़ पर अटूट संघर्ष करते हैं. ऐसे लोगों का जीवन संघर्षों में बीत जाता है. ऐसी स्थिति में जातक को अपने स्वभाव में बदलाव लाना चाहिए.

शनि का कर्म से है खास कनेक्शन

शास्त्रों के अनुसार, शनि देव को नवग्रहों में सेवक का दर्जा प्राप्त है. वे मेहनत के कारक माने जाते हैं. यही वजह है कि शनि  देव को प्रसन्न करने के लिए गरीबों की सेवा करने की सलाह दी जाती है. कहा जाता है कि जो लोग गरीब-मजदूरों को परेशान करते हैं, उनका शोषण करते हैं या उन्हें किसी प्रकार का कष्ट देते हैं, उन्हें शनि के क्रोध का सामना करना पड़ता है. कहते हैं कि जब शनि नाराज हो जाते हैं, तो नौकरी और कारोबार से संबंधित परेशानियों का अंबार लग जाता है. ऐसे में शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए गरीब-मजदूर को भोजन कराएं और उन्हें कपड़े भेंट करें. 

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कैसे दूर होगा शनि दोष?

इस वक्त कई लोग शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या से पीड़त हैं. ऐसे में शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के अशुभ प्रभाव से मुक्ति के लिए हथेली की बीच वाली उंगली में घोड़े की नाल से बना छल्ला धारण करें. मान्यता है यह भी है कि घोड़े की नाल को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से शनि से जुड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं. कुंडली के शनि दोष को दूर करने के लिए नाव की कील का छल्ला धारण करना भी एक उत्तम उपाय है. इसके अलावा रत्न शास्त्र में भी शनि दोष को दूर करने के लिए खास रत्न का जिक्र किया गया है. रत्न शास्त्र के मुताबिक, किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर नीलम रत्न धारण करने से भी शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है.

यह भी पढ़ें: रातों-रात किस्मत बदल देते हैं गुरु और शुक्र पर्वत, हथेली में ऐसी स्थिति दिलाती है अपार धन और राजसुख!

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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