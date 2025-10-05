हथेली में ऐसी शनि रेखा वाले लोग 40 की उम्र तक हो सकते हैं मालामाल, जानें कहां होती है ये लकीर

Shani Rekha in Palm: हथेली में शनि रेखा का होना भाग्यशाली संकेत है. यह न सिर्फ करियर और धन-संपत्ति की ओर इशारा करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जातक को जीवन में हर सुख, प्रेम और वैभव का आनंद मिलेगा.
Palmistry Shani Rekha: हस्तरेखा विज्ञान में हथेली की रेखाएं व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और जीवन की दिशा के बारे में बहुत कुछ बताती हैं. इनमें से एक महत्वपूर्ण रेखा है शनि रेखा, जिसे कई लोग भाग्य रेखा भी कहते हैं. माना जाता है कि जिन लोगों की हथेली में यह रेखा गहरी और स्पष्ट रूप से बनी होती है, वे जीवन में शीघ्र सफलता प्राप्त करते हैं और लगभग 40 वर्ष की आयु तक सुख-सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन जीते हैं. ऐसे में आइए हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जानते हैं कि हथेली में शनि रेखा कहां होती है और ये जीवन से जुड़ी क्या खास संकेत देती है.
शनि रेखा कहां होती है?
हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, हथेली में मणिबंध यानी कलाई के पास या हथेली के मध्य भाग से शुरू होकर यह रेखा सीधे मध्यमा उंगली के नीचे स्थित शनि पर्वत तक जाती है. अगर यह रेखा अखंड, गहरी और साफ हो, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है. शनि रेखा जातक के भाग्य का दर्पण होती है, इसलिए इसे भाग्य रेखा भी कहा जाता है.
शनि रेखा का प्रभाव
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, शनि रेखा वाले जातक बहुत कम उम्र में ही अपने करियर में ऊंचाईयों तक पहुंच जाते हैं. ऐसे लोग अधिकारी पद तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं. सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले जातकों को भी इस रेखा का मजबूत होना सफलता दिला सकता है. इसके साथ ही जिन लोगों की हथेली में यह रेखा होती है, वे 35 से 40 साल की उम्र तक जीवन की हर विलासिता और सुविधा प्राप्त कर लेते हैं.
शनि रेखा प्रबल होने पर व्यक्ति को कम प्रयास में भी बड़ी उपलब्धियां मिल जाती हैं. इस रेखा को शनिदेव का आशीर्वाद भी माना जाता है. ऐसे जातकों पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है, जिससे उन्हें जीवन में हर कदम पर भाग्य का साथ मिलता है. शनि रेखा वाले लोगों का प्रेम जीवन भी सुखद रहता है. इन्हें जीवनसाथी का सच्चा साथ और प्यार प्राप्त होता है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)