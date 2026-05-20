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Hindi Newsधर्मHast Rekha: हथेली में हैं ये खास निशान, तो समझिए मां लक्ष्मी बनाएंगी अचानक धनवान

Hast Rekha: हथेली में हैं ये खास निशान, तो समझिए मां लक्ष्मी बनाएंगी अचानक धनवान

Akhand Laksmi Yog in Hand: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली में मौजूद निशान और लकीरों का खास प्रभाव और महत्व बताया गया है. हथेली में मौजूद 5 खास चिह्न ऐसे हैं, जो अखंड लक्ष्मी योग का संकेत देते हैं. आइए, जानते हैं उन विशेष प्रकार के चिह्नों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 20, 2026, 04:56 PM IST
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Hast Rekha: हथेली में हैं ये खास निशान, तो समझिए मां लक्ष्मी बनाएंगी अचानक धनवान

Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, हथेली में मौजूद लकीर और विशेष चिह्न जीवन को लेकर गहरे संकेत देते हैं. इंसान की हथेली में मौजूद अलग-अलग चिह्न उसकी किस्मत, धन-दौलत और सुख-समृद्धि को लेकर भी खास संकेत देते हैं. हस्तरेखा शास्त्र के जानकारों की मानें तो हथेली की कुछ लकीरें और चिह्न मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के संकेत देते हैं. ये अखंड लक्ष्मी योग की ओर इशारा करते हैं. कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की हथेली में कुछ विशेष निशान मौजूद हैं, तो जीवन में आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ा. ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे जातकों पर धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि रहती है. आइए, जानते हैं कि हथेली में मौजूद कौन-कौन से निशान मां लक्ष्मी की कृपा के खास संकेत माने गए हैं.  

अखंड लक्ष्मी योग का महत्व

हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, हथेली या तलवे में मौजूद कुछ विशेष चिह्नों को अखंड योग माना जाता है. इस योग से प्रभावित जातकों की आर्थिक स्थिति बहुत रहती है. उन्हें शारीरिक आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता. ऐसे लोगों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन में आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता. कहा जाता है कि ऐसे जातक अचानक धनवान बनते हैं. 

क्या कहता है सामुद्रिक शास्त्र?

"कुम्भ: स्तम्भो वा तुरंगो मृदंग: पाणावंघ्रौ वा द्रुमौ यस्य पुंस:
चंचद्दण्डो अखंडलक्ष्मया परीत: किंवा सोअयं पंडित: शौण्डिको वा"

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सामुद्रिक शास्त्र में वर्णित इस श्लोक का अर्थ है- जिस किसी भी महिला या पुरुष की हथेली या तलवे में घड़ा, खंभा, घोड़ा, मृदंग और वृक्ष के निशान मौजूद होते हैं, उसे अखंड लक्ष्मी योग का लाभ मिलता है. ऐसे जातकों को धन, मान-सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है. इसके अलावा ऐसे जातक जिस क्षेत्र में काम करते हैं, उसमें जबरदस्त तरक्की करते हैं. इतना ही नहीं, ऐसे जातकों को किस्मत का भी भरपूर साथ मिलता है. 

यह भी पढ़ें: अगर हथेली में हैं ये खास निशान, तो लव मैरिज होना तय, जानें संकेत

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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