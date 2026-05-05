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Hindi Newsधर्मHast Rekha: सरकारी अधिकारी बनने का सपना होगा पूरा! अगर हथेली में मौजूद हैं ये 3 खास निशान

Hast Rekha: सरकारी अधिकारी बनने का सपना होगा पूरा! अगर हथेली में मौजूद हैं ये 3 खास निशान

Palm Line Indicates Sarkari Naukri: हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, हथेली की कुछ रेखाएं और निशान सरकारी नौकरी का संकेत देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि हथेली के उन 3 खास निशानों के बारे में, जो सरकारी नौकरी में सफलता का संकेत देते हैं. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 05, 2026, 08:27 PM IST
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Hast Rekha: सरकारी अधिकारी बनने का सपना होगा पूरा! अगर हथेली में मौजूद हैं ये 3 खास निशान

Hast Rekha: हस्तरेखा को हम अपनी किस्मत का आईना मान सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि हाथेली की छोटी-छोटी रेखाएं न सिर्फ व्यक्ति के स्वभाव को दर्शाती हैं, बल्कि उसे करियर और भविष्य की सफलता का रास्ता भी दिखाती हैं. आज के समय में हर युवा का सपना होता है एक अच्छी सरकारी नौकरी पाना, लेकिन कई बार मन में यह शंका रहती है कि क्या हमारी किस्मत में यह सुख लिखा है? ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की हथेली में ये 3 खास निशान हैं, तो उसे सरकारी अधिकारी बनने या सरकारी क्षेत्र में सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है. आइए, जानते हैं हथेली के उन 3 खास निशानों के बारे में, जो सरकारी नौकरी में सफलता का संकेत देते हैं.

स्पष्ट सूर्य रेखा 

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली की अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर का निचला हिस्सा सूर्य पर्वत कहलाता है. यहां से होकर गुजरने वाली रेखा को सूर्य रेखा कहते हैं. अगर यह रेखा बिना किसी कटाव के स्पष्ट, गहरी और सीधी हो, तो इसे व्यक्ति के समाज में मान-सम्मान और उच्च पद का संकेत माना जाता है. जिन लोगों की सूर्य रेखा मजबूत होती है, उन्हें सरकारी क्षेत्र में करियर बनाने में अधिक आसानी होती है और उनकी नौकरी में स्थिरता बनी रहती है.

पुष्ट गुरु पर्वत 

हाथ की पहली उंगली (तर्जनी) के नीचे स्थित हिस्से को गुरु पर्वत कहा जाता है. अगर यह पर्वत अच्छी तरह विकसित, उभरा हुआ और साफ सुथरा हो, तो यह व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है. ऐसे लोग शासन-प्रशासन में उच्च पदों पर बैठते होते हैं. इसके अलावा ऐसे जातकों में जिम्मेदारी निभाने का अद्भुत गुण होता है, जो इन्हें एक सफल सरकारी अधिकारी बनाता है.

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यह भी पढ़ें: क्या कहता है आपका बुध पर्वत? हथेली की इस रेखा से करें धूर्त और मतलबी इंसान की पहचान

 

भाग्य रेखा और सूर्य पर्वत का जुड़ाव

करियर की सफलता में भाग्य रेखा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर भाग्य रेखा कलाई (मणिबंध) से शुरू होकर शनि पर्वत तक जाए और वहां से उसकी एक शाखा निकलकर सूर्य पर्वत की ओर मुड़ जाए, तो यह एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ योग है. हस्तरेखा शास्त्र में इस निशान को राजयोग के समान माना गया है. ऐसे जातकों को सरकारी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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