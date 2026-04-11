Hast Rekha: हथेली की ऐसी सूर्य रेखा बनाती है कुबेर जैसा धनवान! बिना संघर्ष के मिलता है मान-सम्मान और अपार पैसा

Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेलियों में छिपी रेखाएं भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताती हैं. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग बहुत कम प्रयासों में ही शिखर पर पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ कड़ी मेहनत के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं. ऐसे भाग्यशाली लोगों के लिए अक्सर कहा जाता है कि वे 'चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं'. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हथेली में मौजूद सूर्य रेखा जीवन में मिलने वाले अप्रत्याशित सफलता की ओर संकेत करती है. सूर्य रेखा से व्यक्ति का भाग्य, धन, यश, प्रतिष्ठा, नौकरी और कारोबार में सफलता से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल की जा सकती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि हथेली में सूर्य रेखा से जुड़ी अहम बातें.

हथेली में कहां होती है सूर्य रेखा?

हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, हथेली में अनामिका उंगली (रिंग फिंगर) के निचले हिस्से को सूर्य पर्वत कहा जाता है. इस स्थान पर खड़ी रेखा को सूर्य रेखा के नाम से जाना जाता है. कहा जाता है कि यह रेखा जितनी स्पष्ट, गहरी और बिना कटी-फटी होती है, व्यक्ति का भाग्य उतना ही मजबूत माना जाता है. अगर यह रेखा हृदय रेखा की ओर बढ़ रही हो, तो यह जातक के अत्यंत प्रभावशाली होने का सूचक है.

स्पष्ट सूर्य रेखा क्या देती है संकेत

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जिन जातकों की हथेली में सूर्य रेखा स्पष्ट होती है, उन्हें किस्मत का भरपूर साथ मिलता है. ऐसे लोग जीवन में जो भी कार्य हाथ में लेते हैं, उसमें उन्हें कम संघर्ष के साथ अधिकतम लाभ प्राप्त करते हैं. ऐसे जातकों को धन और ऐश्वर्य विरासत में या बहुत आसानी से मिल जाता है.

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उभरा हुआ सूर्य पर्वत

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को तेज और मान-सम्मान का कारक माना गया है. अगर यह पर्वत उभरा हुआ हो और उस पर एक साफ रेखा मौजूद हो, तो व्यक्ति को समाज में ऊंचा पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है. ऐसे लोग जहां भी जाते हैं वहां अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब होते हैं.

दोहरी सूर्य रेखा

अगर किसी व्यक्ति की हथेली में दो सूर्य रेखाएं एक-दूसरे के समानांतर चल रही हों, तो यह राजयोग के समान है. हस्तरेखा जानकारों के अनुसार, ऐसी स्थिति जातक को प्रशासनिक सेवाओं या सरकार में किसी बड़े पद तक पहुंचाती है. ऐसे लोग नेतृत्व करने में माहिर होते हैं.

मध्यमा उंगली से मिलती हुई सूर्य रेखा

यदि सूर्य रेखा से निकलकर कोई शाखा मध्यमा (बीच वाली) उंगली की ओर और दूसरी शाखा कनिष्ठा (सबसे छोटी उंगली) की ओर जाए, तो ऐसा व्यक्ति असाधारण बुद्धि का धनी होता है. इनकी तार्किक क्षमता और बोलने की कला इतनी प्रभावशाली होती है कि लोग इनकी बातों के कायल हो जाते हैं.

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सूर्य रेखा पर स्वास्तिक

हथेली में सूर्य रेखा के पास या उसके ऊपर स्वास्तिक का निशान होना दुर्लभ और सबसे शुभ माना जाता है. यह इस बात का संकेत है कि व्यक्ति के जीवन में कभी भी सुख-सुविधाओं, प्रेम और विलासिता की कमी नहीं होगी. स्वास्तिक का चिह्न ईश्वरीय सुरक्षा का प्रतीक है. यह शुभ चिह्न व्यक्ति को हर मुश्किल से बचाकर सफलता के शिखर पर पहुंचाने में मदद करती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)