Hast Rekha: अगर हथेली में है ऐसी भाग्य रेखा हो, तो विवाह के बाद मिलता है धन-समृद्धि का वरदान

Hast Rekha: हथेली की रेखाओं को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में कब धन-ऐश्वर्य से भरा रहेगा. आइए जानते हैं हथेली की उन रेखाओं के बारे में जो ये संकेत देती हैं कि शादी के बाद धन-समृद्धि आएगी. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 30, 2025, 03:09 PM IST
Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र में भाग्य रेखा को व्यक्ति के जीवन के संघर्ष, सफलता और उतार–चढ़ाव का प्रमुख सूचक माना गया है. यह रेखा आपके कर्म और भाग्य के बीच संतुलन को दर्शाती है. आपके हाथ में भाग्य रेखा कैसी है, कितनी स्पष्ट है और किस दिशा में बढ़ रही है. इन सब बातों से जीवन की कई महत्वपूर्ण स्थितियों के बारे में संकेत मिलते हैं. हथेली की कुछ रेखाएं दर्शाती हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में कब अमीर बनेगा या उसके जीवन में धन-ऐश्वर्य कब आएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि हथेली की कौन सी रेखा ये संकेत देती है कि शादी के बाद धन-समृद्धि प्राप्त होती है.

भाग्य रेखा का महत्व

माना जाता है कि भाग्य रेखा जितनी साफ और गहरी होती है, व्यक्ति का भाग्य उतना ही मजबूत होता है. स्पष्ट और सीधी रेखा सौभाग्य, स्थिरता और करियर में तरक्की का प्रतीक मानी जाती है. कटाव या रुकावटें जीवन में आने वाली कठिनाइयों, रुकावटों या अस्थिरता का संकेत देती हैं. यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा को काटती है तो हस्तरेखा शास्त्र का मत है कि उस अवधि में व्यक्ति को चुनौतियों या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसी प्रकार यदि भाग्य रेखा टूटी-फूटी या आड़ी-तिरछी हो तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कार्यों में बार-बार बाधाएं आएंगी और सफलता पाने में संघर्ष करना पड़ेगा.

भाग्य रेखा से कब होता है भाग्योदय?

भाग्य रेखा का प्रारंभ बिंदु जीवन में आने वाले घटनाक्रमों का बड़ा संकेत माना जाता है. यदि यह रेखा शुक्र पर्वत (अंगूठे के नीचे उभरा भाग) से आरंभ होती है, तो माना जाता है कि कुछ व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होता है. ऐसे व्यक्ति प्रेम संबंधों में मजबूत होते हैं और ससुराल से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना रहती है. हालांकि कुछ ज्योतिषीय मत यह भी कहते हैं कि ऐसे लोगों का बुढ़ापा चुनौतियों भरा हो सकता है और उनका वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय नहीं होता. यदि भाग्य रेखा बिना किसी बाधा के सीधे शनि पर्वत तक पहुंचती है, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है. यह स्थिति बताती है कि व्यक्ति बेहद भाग्यशाली है और उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है.

भाग्य रेखा कहां होती है?

भाग्य रेखा का उद्गम सामान्यतः मणिबंध (कलाई) से होता है. यह रेखा ऊपर उठते हुए मध्यमा उंगली के नीचे स्थित शनि पर्वत पर जाकर समाप्त होती है. यही रेखा किसी व्यक्ति की मेहनत, कर्म, करियर और जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों का संकेत देती है.

हाथ की कौन सी रेखा देखनी चाहिए?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार पुरुष के भविष्य और कर्मों को समझने के लिए दाहिना हाथ देखा जाता है. महिलाओं का भविष्य और जीवन पथ समझने के लिए बायां हाथ देखा जाता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Hast Rekha

