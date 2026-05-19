Hast Rekha: अगर हथेली में हैं ये खास निशान, तो लव मैरिज होना तय, जानें संकेत

Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, हथेली में मौजूद रेखाओं और विशेष चिह्नों से जीवन से जुड़ी तमाम छोटी-बड़ी जानकारियां हासिल की जा सकती हैं. वैले तो हथेली की तीन रेखाओं को अहम माना गया है- जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा. इसके अलावा भी हथेली में कुछ ऐसी रेखाएं हैं, जो भविष्य से जुड़ी अहम घटनाओं का संकेत देती हैं. अक्सर देखा जाता है अधिकांश युवक या युवतियां अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत उत्सुक रहते हैं. किसी भी जातक की लव लाइफ कैसी होगी, लव मैरिज होगी या नहीं इस बात की जानकारी हथेली की विवाह रेखा से हासिल की जा सकती है. आइए, जानते हैं कि हथेली की कौन-सी रेखा और विशेष चिह्न लव मैरिज की निश्चितता को दर्शाते हैं.

विवाह रेखा हथेली में कहां होती है?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में विवाह रेखा सबसे छोटी उंगली के नीचे यानी बुध पर्वत के नजदीक होती है. हथेली में मौजूद विवाह की रेखा बुध पर्वत से जुड़ी होती है. बुध पर्वत पर बाहर से जो रेखा अंदर की ओर आती है, उसे ही विवाह रेखा या मैरिज लाइन कहा जाता है. विवाह रेखा से किसी भी जातक के लव मैरिज का पता लगाया जा सकता है. यह रेखा इस बात को भी दर्शाती है कि किसी जातक की शादी अरेंज होगी या लव. इसके अलावा इस रेखा से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि शादी कैसी चलने वाली है.

कैसे समझें लव मैरिज होगी या अरेंज?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर किसी जातक की हथेली में विवाह रेखा पर वर्ग (Square) का निशान हो तो, इसका मतलब है कि जातक का प्रेम विवाह होना तय है. लेकिन, इससे लिए कुछ शर्त हैं. जैसे कि हथेली की विवाह रेखा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, वह कहीं से कटा ना हो और ना ही उसे कोई दूसरी रेखा काटती हो. हथेली में स्पष्ट विवाह रेखा इस बात का संकेत देती है कि जातक की लव मैरिज पक्की है. जबकि, अगर हथेली की विवाह रेखा पर क्रॉस का निशान हो तो, इसे शुभ नहीं माना जाता है. ऐसी विवाह रेखा इस बात को दर्शाती है कि जातक का वैवाहिक जीवन मुश्किलों से भरा रहेगा.

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शुक्र पर्वत भी देता है लव मैरिज का संकेत

हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, लव मैरिज से जुड़ी जानकारियां शुक्र पर्वत से भी हासिल की जा सकती है. हथेली में शुक्र पर्वत अंगूठे के ठीक नीचे उभरा हुआ हिस्सा होता है. अगर ये क्षेत्र पुष्ट और उभार लिए है, तो ऐसी स्थिति में भी जातक की लव मैरिज पक्की मानी जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)