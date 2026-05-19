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Hast Rekha: अगर हथेली में हैं ये खास निशान, तो लव मैरिज होना तय, जानें संकेत

Love Marriage Line in Palm: आमतौर पर जब कोई अविवाहित व्यक्ति अपनी हथेली किसी जानकार से दिखाता है, तो वह अपनी लव लाइफ को लेकर बेहद उत्सुक रहता है. आखिरकार वह हस्तरेखा विशेषज्ञ से पूछ बैठता है कि उसकी किस्मत में लव मैरिज है या नहीं. आइए, जानते हैं कि हथेली की कौन-सी रेखा यह दर्शाती है कि लव मैरिज निश्चित रूप से होगी.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 19, 2026, 08:09 PM IST
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Hast Rekha: अगर हथेली में हैं ये खास निशान, तो लव मैरिज होना तय, जानें संकेत

Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, हथेली में मौजूद रेखाओं और विशेष चिह्नों से जीवन से जुड़ी तमाम छोटी-बड़ी जानकारियां हासिल की जा सकती हैं. वैले तो हथेली की तीन रेखाओं को अहम माना गया है- जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा. इसके अलावा भी हथेली में कुछ ऐसी रेखाएं हैं, जो भविष्य से जुड़ी अहम घटनाओं का संकेत देती हैं. अक्सर देखा जाता है अधिकांश युवक या युवतियां अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत उत्सुक रहते हैं. किसी भी जातक की लव लाइफ कैसी होगी, लव मैरिज होगी या नहीं इस बात की जानकारी हथेली की विवाह रेखा से हासिल की जा सकती है. आइए, जानते हैं कि हथेली की कौन-सी रेखा और विशेष चिह्न लव मैरिज की निश्चितता को दर्शाते हैं.  

विवाह रेखा हथेली में कहां होती है?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में विवाह रेखा सबसे छोटी उंगली के नीचे यानी बुध पर्वत के नजदीक होती है. हथेली में मौजूद विवाह की रेखा बुध पर्वत से जुड़ी होती है. बुध पर्वत पर बाहर से जो रेखा अंदर की ओर आती है, उसे ही विवाह रेखा या मैरिज लाइन कहा जाता है. विवाह रेखा से किसी भी जातक के लव मैरिज का पता लगाया जा सकता है. यह रेखा इस बात को भी दर्शाती है कि किसी जातक की शादी अरेंज होगी या लव. इसके अलावा इस रेखा से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि शादी कैसी चलने वाली है. 

कैसे समझें लव मैरिज होगी या अरेंज?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर किसी जातक की हथेली में विवाह रेखा पर वर्ग (Square) का निशान हो तो, इसका मतलब है कि जातक का प्रेम विवाह होना तय है. लेकिन, इससे लिए कुछ शर्त हैं. जैसे कि हथेली की विवाह रेखा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, वह कहीं से कटा ना हो और ना ही उसे कोई दूसरी रेखा काटती हो. हथेली में स्पष्ट विवाह रेखा इस बात का संकेत देती है कि जातक की लव मैरिज पक्की है. जबकि, अगर हथेली की विवाह रेखा पर क्रॉस का निशान हो तो, इसे शुभ नहीं माना जाता है. ऐसी विवाह रेखा इस बात को दर्शाती है कि जातक का वैवाहिक जीवन मुश्किलों से भरा रहेगा. 

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यह भी पढ़ें: हाथ में ऐसी धन रेखा वाले लोग होते बेहद भाग्यशाली, समाज में कमाते हैं खूब प्रतिष्ठा और धन

शुक्र पर्वत भी देता है लव मैरिज का संकेत

हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, लव मैरिज से जुड़ी जानकारियां शुक्र पर्वत से भी हासिल की जा सकती है. हथेली में शुक्र पर्वत अंगूठे के ठीक नीचे उभरा हुआ हिस्सा होता है. अगर ये क्षेत्र पुष्ट और उभार लिए है, तो ऐसी स्थिति में भी जातक की लव मैरिज पक्की मानी जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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