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Hast Rekha: चाहकर भी दांपत्य जीवन का सुख नहीं ले पाते ऐसे लोग, जिनकी हथेली में होती हैं ये रेखा और खास निशान

Hast Rekha about Sexual Disorder: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में मौजूद खास रेखा और चिह्न दांपत्य जीवन और सेक्शुअल डिसऑर्डर को लेकर भी खास संकेत देते हैं. इन रेखाओं और चिह्नों को देखकर यह पता लगाया जा सकता है महिला या पुरुष को दांपत्य जीवन से जुड़ी किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 05, 2026, 05:38 PM IST
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Hast Rekha: चाहकर भी दांपत्य जीवन का सुख नहीं ले पाते ऐसे लोग, जिनकी हथेली में होती हैं ये रेखा और खास निशान

Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र सिर्फ भाग्य, धन या विवाह तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आईना भी है. हस्तरेखा शास्त्र के जानकारों की मानें तो हथेली की रेखाएं, पर्वत और उन पर बनने वाले विशेष चिह्न हमारे शरीर के भीतर चल रही हलचलों और संभावित बीमारियों का संकेत देते हैं. हथेली में मौजूद कुछ विशेष रेखाओं को चिह्नों को देखकर दांपत्य जीवन के सुख का भी अंदाजा लगाया जा सकता है. हथेली में मौजूद कुछ रेखाएं और निशान ऐसे होते हैं, जो सेक्शुअल डिसऑर्डर का संकेत देते हैं. हस्तरेखा विज्ञान से जानकार बताते हैं कि अगर समय रहते इन संकेतों को पहचानकर उचित उपाय ना किए जाएं तो आने वाले समय में दांपत्य जीवन से जुड़ी अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं हथेली के उन खास चिह्नों के बारे में जो दांपत्य जीवन में आने वाली परेशानियों की ओर इशारा करते हैं.

ये रेखा और पर्वत देते हैं दांपत्य जीवन से जुड़े खास संकेत

हस्तरेखा शास्त्र के जानकारों के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की जीवन रेखा शुक्र पर्वत को घेरने के बजाय सीधे चंद्र पर्वत की ओर मुड़ जाती है, तो यह सेक्शुअल डिसऑर्डर का संकेत माना जाता है. इसके अलावा अगर हथेली में अंगूठे के नीचे स्थित शुक्र पर्वत पर नीली नसें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगें, तो यह गुप्त रोगों की ओर इशारा करता है. जबकि, महिलाओं के हाथ में शुक्र पर्वत का अत्यधिक विकसित होना या उस पर जाल जैसा निशान होना ल्यूकोरिया जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है.

कैसे प्रभावित होता है महिलाओं का दांपत्य जीवन?

हथेली में कलाई के पास बनने वाले चिह्न महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जरूरी जानकारी देते हैं. ऐसे में अगर कलाई के पास रेखाओं पर द्वीप जैसा चिह्न बनता है, तो हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ऐसी महिलाओं में गर्भपात की आशंका अधिक रहती है. जबकि, अगर जीवन रेखा चंद्र पर्वत की दिशा में झुकती हुई दिखाई दे, तो यह ओवरी में संक्रमण या मूत्र संबंधी रोगों का संकेत माना जाता है. 

यह भी पढ़ें: अगर हथेली में है ऐसी धन रेखा, तो पत्नी की कमाई पर नहीं होता पति का अधिकार!

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हथेली में कैसे पता चलता है सेक्शुअल डिसऑर्डर 

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, यौन इच्छाएं और उनसे जुड़ी परेशानियां अक्सर हृदय रेखा और शनि पर्वत की स्थिति से तय होती हैं. ऐसे में अगर हृदय रेखा, शनि पर्वत के पास आकर रुक जाए या बहुत अधिक कटी-फटी हो, तो व्यक्ति काल्पनिक कामुकता का शिकार हो सकता है. जबकि, अगर जीवन रेखा शुक्र पर्वत के भीतर यानी अंगूठे के बहुत पास से शुरू होती है, तो यह जीवनशक्ति की कमी और सेक्शुअल डिसऑर्डर की ओर संकेत करती है. ऐसे व्यक्तियों में शारीरिक ऊर्जा का स्तर अक्सर कम पाया जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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