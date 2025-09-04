Hast Rekha: सुख-समृद्धि का संकेत देती हैं हथेली की ये रेखाएं, ऐसे लोगों को कभी नहीं होती पैसों की कमी

Palmistry: हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, हमारी हथेली पर बनी रेखाएं और चिह्न व्यक्ति के जीवन के कई रहस्य उजागर करते हैं. इन्हीं रेखाओं से किसी व्यक्ति के धन, मान-सम्मान, वैभव, वैवाहिक सुख और भाग्य के बारे में संकेत मिलते हैं. मान्यता है कि हथेली पर बने कुछ विशेष चिह्न व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि और धन प्राप्ति का प्रतीक होते हैं, जबकि कुछ रेखाएं चुनौतियों की ओर भी इशारा करती हैं. ऐसे में आइए जानत हैं कि हथेली में मौजूद कौन सी रेखाएं और चिह्न सुख-समृद्धि के संकेत देते हैं.

हथेली पर दो सूर्य रेखाएं

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर दो सूर्य रेखाएं हों, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है. ऐसे लोग समाज में सम्मानित होते हैं और जीवन में धन-संपत्ति की कमी नहीं होती. साथ ही ऐसे लोग सुख-समृद्धि भरा जीवन जीते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जीवन रेखा और चंद्र पर्वत पर तिल

हस्तरेशा शास्त्र के मुताबिक, हथेली में जीवन रेखा और चंद्र पर्वत के बीच तिल होना बेहद शुभ संकेत है. ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं और अपनी लगन व कर्म के बल पर सफलता अर्जित करते हैं. यह तिल जीवन में प्रगति और उन्नति का प्रतीक माना गया है.

हथेली में V का चिन्ह

हस्तरेखा शास्त्र के जानकारों के मुताबिक, तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच V का निशान बनना सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. जिनकी हथेली पर यह चिह्न होता है, वे कम उम्र में ही बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं और धन-वैभव से परिपूर्ण जीवन जीते हैं.

यह भी पढ़ें: हथेली के शनि पर्वत हैं ये निशान, तो नहीं होगी धन की कमी, मिलेगी रईसों वाली जिंदगी

हथेली पर विशेष शुभ चिह्न

अगर किसी व्यक्ति की हथेली के मध्य भाग में बाण, रथ, वक्र, कमल या ध्वज का चिन्ह बने, तो यह अत्यंत मंगलकारी होता है. ऐसे लोग ऐश्वर्य और भौतिक सुख-सुविधाओं का आनंद लेते हैं और आर्थिक मामलों में भाग्यशाली साबित होते हैं.

सूर्य पर्वत और गुरु पर्वत का पुष्ट होना

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, यदि हथेली का सूर्य पर्वत और गुरु पर्वत उभरा हुआ और मजबूत हो, तो यह धन, समृद्धि और प्रतिष्ठा का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति समाज में आदर पाते हैं और जीवन ऐशोआराम में व्यतीत करते हैं।

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)