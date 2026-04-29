Hast Rekha: त्रिशूल, शंख या कमल? अगर आपके शरीर पर भी हैं ये संकेत, तो समझ लीजिए जल्द चमकेगी किस्मत

Hast Rekha Shastra: हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, हथेली में मौजूद पर्वत, रेखा और चिह्नों का विशेष महत्व है. जिस प्रकार कुंडली में मौजूद ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति से आने वाले समय के बारे में पता लगाया जा सकता है, उसी तरह हथेली के रेखाओं से भी भविष्य को लेकर बड़ी जानकारी हासिल की जा सकती है. हथेली की लकीरों के अलावा पैर में मौजूद निशान भी इंसान के बारे में बहुत कुछ बताते हैं. हस्तरेखा शास्त्र में शरीर पर पाए जाने वाले त्रिशूल, शंख या कमल के निशान को बहुत शुभ माना गया है. ये निशान इंसान के भाग्य और धन को लेकर भी गहरे संकेत देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि शरीर पर मौजूद त्रिशूल, शंख और कमल का निशान क्या कुछ संकेत देते हैं.

त्रिभुज, स्टार और रिंग के निशान क्या देते हैं संकेत

त्रिभुज- सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक, अगर पैर के तलवे या हथेली पर त्रिभुज का स्पष्ट निशान है, तो यह सौभाग्य का प्रतीक है. ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं और समाज में मान-सम्मान पाते हैं. ऐसे लोगों के जीवन में धन का अभाव नहीं रहता.

तारा- हस्तरेखा शास्त्र की मानें तो स्टार या सितारे का निशान मिला-जुला परिणाम देता है. यह इस बात का संकेत है कि जातक के जीवन में सफलता अचानक आएगी, लेकिन उसके साथ ही अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव भी बने रह सकते हैं.

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वृत्त या रिंग - सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, शरीर पर रिंग जैसा गोल घेरा होना शुभ नहीं माना जाता. यह अक्सर कार्यों में आने वाली बाधाओं और प्रगति में ठहराव का संकेत देता है.

सौभाग्य को दर्शाते हैं कमल, शंख और त्रिशूल के निशान

कमल और चक्र- सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक, शरीर पर मौजूद ये चिह्न व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र के शिखर पर ले जाते हैं. ऐसे जातक अपार धन और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं.

मछली और शंख- हथेली या पैर पर मछली का निशान लंबी आयु और समृद्धि देता है, जबकि शंख का होना ईश्वरीय कृपा और धार्मिक कार्यों के पति समर्पण को दर्शाता है.

त्रिशूल- सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, यह शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है. जिन लोगों की हथेली या तलवे में त्रिशूल का निशान होता है, वे अत्यधिक साहसी होते हैं और हर मुश्किल को अपने अनुकूल बना लेते हैं.

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शरीर पर अशुभ निशान होने पर क्या करें

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, शरीर पर कोई ऐसा निशान है जिसे अशुभ माना जाता है, तो नियमित रूप से पौधों को जल दें और उनकी देखभाल करें. ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का असर कम हो जाता है. इसके साथ ही रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें. मान्यता है कि हथेली में मां लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान विष्णु का वास होता है. ऐसे में नियमित रूप से हथेली के दर्शन करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)