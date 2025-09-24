Hast Rekha: हथेली में मौजूद तिल देते हैं रहस्यमयी संकेत, जानें इसके शुभ और अशुभ प्रभाव
Hast Rekha Shastra Til Importance: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली में मौजूद तिल का विशेष महत्व बताया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि हथेली के चंद्र पर्वत पर तिल किन बातों का संकेत देते हैं. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 24, 2025, 07:19 PM IST
Hast Rekha Shastra Til Prediction: हस्तरेखा और सामुद्रिक शास्त्र में तिल, मस्से और जन्म के निशान केवल सौंदर्य चिह्न नहीं, बल्कि व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और जीवन की दिशा से गहरे जुड़े संकेत माने जाते हैं. विशेष रूप से हथेली में मौजूद तिल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर यह तिल चंद्र पर्वत पर हो, तो इसे साधारण नहीं, बल्कि विशेष रहस्यमय संकेत समझा जाता है. हथेली में मौजूद कुछ तिल के निशान आने वाले समय को लेकर रहस्यमयी संकेत देते हैं. आइए जानते हैं कि हथेली के चंद्र पर्वत पर तिल क्या-क्या संकेत देते हैं. 

चंद्र पर्वत क्या है?

हथेली में कनिष्ठा उंगली (छोटी उंगली) के पास जो उभरा हुआ भाग होता है, उसे चंद्र पर्वत कहते हैं. यह व्यक्ति की भावनाओं, कल्पनाशक्ति, यात्राओं, रोमांटिक स्वभाव और रहस्यमय प्रवृत्तियों के बारे में संकेत देता है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, उभरा और स्पष्ट चंद्र पर्वत रचनात्मकता, संवेदनशीलता और रोमांस को दर्शाता है. जबकि, दबा हुआ या सपाट पर्वत भावनात्मक ठंडेपन और कल्पनाशक्ति की कमी को दर्शाता है.

चंद्र पर्वत पर तिल के संकेत

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर तिल छोटा और साफ हो, तो यह विदेश यात्रा, कला, साहित्य, संगीत या फिल्म जगत में सफलता का योग बनाता है. ऐसे लोग अत्यधिक आकर्षक और रचनात्मक माने जाते हैं. जबकि, गहरा और फैला हुआ तिल मानसिक तनाव, अवसाद, प्रेम जीवन में अस्थिरता और यात्राओं में बाधाओं का संकेत देता है.

तिल को लेकर क्या कहता है हस्तरेखा शास्त्र

जिन लोगों की हथेली में चंद्र पर्वत उभरा हो और उस पर तिल हो, वे कवि, लेखक, संगीतकार या कलाकार होते हैं. वहीं यदि पर्वत दबा हो और उस पर तिल दिखाई दे, तो यह मानसिक असंतुलन, भावनात्मक संघर्ष और रिश्तों में कठिनाइयों का सूचक है. कई ज्योतिष मानते हैं कि ऐसा तिल पिछले जन्म के अधूरे रिश्तों से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से इस जन्म में भी प्रेम संबंधों में चुनौतियां आती हैं.

तिल का पुरुष और महिला पर प्रभाव

जिन पुरुष की हथेली के चंद्र पर्वत पर तिल का निशान होता है, वे भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में निर्णय लेने वाले, रिश्तों में गहराई रखने के बावजूद धोखे का शिकार होने वाले माने जाते हैं. जबकि, अगर किसी महिला की हथेली में ऐसा तिल है तो वह आकर्षक व्यक्तित्व वाली, रहस्यमयी छवि के कारण अलग पहचान बनाने वाली होगी. विवाह के बाद भी भावनात्मक असंतोष का अनुभव कर सकती हैं. 

उपाय और सावधानियां

जिनके चंद्र पर्वत पर काला तिल हो, उनके लिए शास्त्र कुछ उपाय सुझाते हैं. उपाय के तौर पर सोमवार को जल में दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें. मोती या चांदी धारण करें. योग और ध्यान का अभ्यास कर मानसिक संतुलन बनाए रखें. निर्णय हमेशा भावनाओं के बजाय तर्क और विवेक के आधार पर लें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

