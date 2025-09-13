Hast Rekha: हथेली में इन 5 जगहों पर क्रॉस का निशान होना अशुभ, जीवन में अचानक आता है बड़ा संकट!
Advertisement
trendingNow12920916
Hindi Newsधर्म

Hast Rekha: हथेली में इन 5 जगहों पर क्रॉस का निशान होना अशुभ, जीवन में अचानक आता है बड़ा संकट!

Cross Sign in Palm Meaning: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में कुछ स्थानों पर क्रॉस का निशान बेहद अशुभ परिणाम देता है. आइए जानते हैं कि हथेली में किन जगहों पर क्रॉस का निशान अशुभ होता है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 13, 2025, 09:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hast Rekha: हथेली में इन 5 जगहों पर क्रॉस का निशान होना अशुभ, जीवन में अचानक आता है बड़ा संकट!

Hast Rekha Cross Sign in Palm: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली पर बनने वाले अलग-अलग चिह्न व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं और भविष्य की परिस्थितियों का संकेत देते हैं. इन्हीं में से एक है क्रॉस का निशान, जो दो रेखाओं के आपस में मिलने से बनता है. हस्तरेशा शास्त्र के जानकारों की मानें तो क्रॉस का निशान जहां कुछ स्थानों पर यह शुभ परिणाम देता है, वहीं कई जगहों पर इसे अशुभ भी माना गया है. आइए जानते हैं कि हथेली के किन-किन हिस्सों पर क्रॉस का निशान बनना नकारात्मक प्रभाव का संकेत माना जाता है. 

शनि पर्वत पर क्रॉस

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर शनि पर्वत (मध्यमा उंगली के नीचे का क्षेत्र) पर क्रॉस का निशान बने, तो यह शुभ नहीं माना जाता. कहा जाता है कि ऐसे जातक अपने परिश्रम का पूरा फल नहीं पा पाते और जीवन में संघर्ष अधिक करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मणिबंध पर क्रॉस

हस्तरेखा विज्ञान के मुताबिक हथेली के निचले हिस्से, यानी कलाई (मणिबंध) पर यदि क्रॉस का निशान बने, तो यह बड़े संकट, बीमारी या दुर्घटना का संकेत देता है. जिन लोगों के मणिबंध पर यह निशान होता है, ऐसे लोग अक्सर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते रहते हैं.

चंद्र पर्वत पर क्रॉस

हस्तरेखा शास्त्र के जानकार बताते हैं कि चंद्र पर्वत (हथेली के निचले बाएं हिस्से) पर क्रॉस का चिन्ह होने से व्यक्ति अत्यधिक भावुक होता है. ऐसे लोग मानसिक तनाव और परेशानियों का अधिक सामना कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: बेहद दर्दनाक होता है लव लाइफ का अंत, हथेली की ये रेखाएं देती हैं खास संकेत

मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस

मस्तिष्क रेखा पर यदि क्रॉस का निशान दिखाई दे, तो यह मानसिक अशांति और कठिन परिस्थितियों का संकेत देता है. ऐसे लोगों को निर्णय लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए और वाहन चलाते समय विशेष सतर्क रहना चाहिए.

जीवन रेखा पर क्रॉस

जीवन रेखा पर क्रॉस का निशान होना भी अशुभ माना गया है. यह अचानक संकट, बीमारी या दुर्घटना का संकेत देता है. जिन लोगों की हथेली में ऐसा होता है, ऐसे जातकों के जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Hast Rekha

Trending news

कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
Punjab news in hindi
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
CM Bhagwant Mann
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
India vs Pakistan match
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
CM Siddaramaiah
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
politics news
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
PM Modi Manipur visit
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
मैं तो खुश हूं...मणिपुर में पीएम को देख प्रियंका गांधी का तंज, खरगे बोले 'बस 3 घंटे'
PM Modi Manipur Tour
मैं तो खुश हूं...मणिपुर में पीएम को देख प्रियंका गांधी का तंज, खरगे बोले 'बस 3 घंटे'
'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
uddhav thackeray
'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब
Election Commission
देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब
;