Hast Rekha: हथेली की इन रेखाओं में छिपा है करोड़पति बनने का राज, 35 के होते ही बदलेगी किस्मत!

Hast Rekha: हथेली की इन रेखाओं में छिपा है 'करोड़पति' बनने का राज, 35 के होते ही बदलेगी किस्मत!

Hast Rekha M Line Menaning: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर आपकी हथेली पर भी 'M' का निशान है, तो समझ लीजिए कि आपके पास सफल होने की असीमित संभावनाएं हैं. आइए जानते हैं कि हथेली पर 'M' निशान वाले लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है और उनका भाग्य किस उम्र के बाद चमकता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 03, 2026, 07:21 PM IST
Hast Rekha Shastra: हस्तरेखा शास्त्र एक प्राचीन विज्ञान है, जो हमारी हथेलियों की लकीरों को देखकर भविष्य में छिपे संकेतों को उजागर करता है. अक्सर ऐसा देखा या सुना जाता है कि कुछ लोग कम उम्र में ही सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोगों का भाग्य एक खास पड़ाव के बाद चमकता है. हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, हथेली पर बनने वाले निशान हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं. इन्हीं में से एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ आकृति है- अंग्रेजी का अक्षर 'M'. हस्तरेखा शास्त्र के जानकार बताते हैं कि जिन लोगों की हथेली पर यह निशान होता है, उन्हें भाग्य का धनी माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं इस रहस्यमयी निशान का महत्व और यह कैसे बदलता है आपकी जिंदगी.

कैसे बनता है हथेली पर 'M' का निशान?

हथेली पर मौजूद तीन प्रमुख रेखाएं- जीवन रेखा (Life Line), मस्तिष्क रेखा (Head Line) और हृदय रेखा (Heart Line) जब आपस में एक विशेष कोण पर मिलती हैं, तो 'M' जैसी आकृति उभरती है. यह निशान दाएं या बाएं, किसी भी हाथ में हो सकता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार, इस निशान का होना इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा है.

'M' निशान वाले व्यक्तियों की खास विशेषताएं

कुशल नेतृत्व क्षमता - हथेली में M निशान वाले लोग जन्मजात लीडर होते हैं. इनमें सबको साथ लेकर चलने का अद्भुत गुण होता है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ये विचलित नहीं होते और अपनी टीम को सफलता तक ले जाते हैं. 

तेज तर्रार और बुद्धिमान- हथेली पर 'M' का चिन्ह व्यक्ति के कुशाग्र बुद्धि होने का प्रमाण है. ऐसे लोगों में एक सफल राजनीतिज्ञ या रणनीतिकार बनने की पूरी क्षमता होती है. ये लोग दूसरों के मन की बात भांपने में माहिर होते हैं.

रचनात्मकता का धनी- ऐसे जातक कला, साहित्य, लेखन या अभिनय के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाते हैं. इनकी सोच लीक से हटकर होती है, जो इन्हें भीड़ में सबसे अलग खड़ा करती है.

ईमानदार प्रेमी- प्यार और रिश्तों के मामले में ये लोग बेहद भरोसेमंद होते हैं. इन्हें न सिर्फ सच्चा प्यार मिलता है, बल्कि इनका वैवाहिक जीवन भी सुखद और सहयोगी रहता है.

35 की उम्र के बाद होता है भाग्योदय

हस्तरेखा शास्त्र के जानकारों कहना है कि जिन लोगों के हाथ में 'M' का निशान होता है, उनका वास्तविक भाग्योदय 35 वर्ष की आयु के बाद शुरू होता है. शुरुआती जीवन में इन्हें संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन 35 की दहलीज पार करते ही इनके जीवन में धन, वैभव और शोहरत का आगमन तेजी से होता है. इस उम्र में इनकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत हो जाती है, जो इन्हें सफलता जीवन में जबरदस्त सफलता दिलाती है.

सरकारी नौकरी के योग

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर इस 'M' निशान के साथ सूर्य पर्वत (अनामिका उंगली के नीचे का हिस्सा) उठा हुआ हो, तो व्यक्ति को प्रशासनिक सेवाओं या उच्च सरकारी पदों पर सफलता मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है. थोड़ी सी मेहनत इन्हें समाज में एक प्रतिष्ठित पद दिला सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

