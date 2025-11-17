Advertisement
भाग्य चमकाने वाली रेखाएं: हथेली में दिख जाए ये संकेत, समझें जीवन में आने वाली है बड़ी खुशखबरी

Hast Rekha: हिंदू धर्म में हस्तरेखा शास्त्र का विशेष महत्व माना गया है.व्यक्ति की हथेली पर मौजूद रेखाएं उसके स्वभाव, किस्मत, करियर और धन योग से जुड़े कई संकेत प्रकट करती हैं.

 

Nov 17, 2025
Palmistry: हिंदू मान्यताओं में हस्तरेखा शास्त्र को भविष्य जानने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है. माना जाता है कि व्यक्ति की हथेली में बनी रेखाएं उसके स्वभाव, भाग्य, धन, करियर और जीवन में मिलने वाले अवसरों की झलक दिखाती हैं. विशेष रूप से वे रेखाएं, जो धन और सौभाग्य से जुड़ी होती हैं, अत्यंत शुभ मानी जाती हैं. हस्तरेखा शास्त्र के इन संकेतों को समझकर कोई व्यक्ति अपने जीवन की दिशा और संभावनाओं का अनुमान लगा सकता है. यदि आपकी हथेली में भी ये रेखाएं मौजूद हैं, तो यह आपके भाग्य और समृद्धि के मजबूत संकेत हो सकते हैं. 

किस्मत की दिशा बताने वाली रेखा

हथेली की सबसे महत्वपूर्ण रेखाओं में से एक भाग्य रेखा होती है. यह रेखा आमतौर पर कलाई के पास से शुरू होकर सीधे मध्यमा उंगली की ओर बढ़ती है. हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार सीधी और गहरी भाग्य रेखा मजबूत किस्मत, स्थिर करियर और निरंतर सफलता का प्रतीक है. जबकि, टूटी या कटी हुई रेखा जीवन में संघर्ष, रुकावटें और उतार-चढ़ाव का संकेत देती है. टेढ़ी-मेढ़ी रेखा व्यक्ति के जीवन में अनिश्चितता, लेकिन साथ ही अचानक मिलने वाले अवसरों का संकेत मानी जाती है. इस रेखा की गहराई और साफ दिखाई देना बताता है कि जीवन में सफलता कब और कितनी सहजता से मिलेगी.

समृद्धि और आर्थिक प्रगति का संकेत

हथेली में एक विशेष रेखा होती है जिसे धन रेखा कहा जाता है. यह रेखा रिंग फिंगर (अनामिका उंगली) के नीचे स्थित सूर्य पर्वत से निकलती है और हृदय रेखा को पार करती हुई मस्तिष्क रेखा की ओर बढ़ती है. इस रेखा का गहरा और स्पष्ट होना इस बात का संकेत माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में आर्थिक प्रगति, सम्मान और प्रसिद्धि आसानी से प्राप्त होती है.

यह दुर्लभ रेखा बनाती है व्यक्ति को अत्यंत भाग्यशाली

हस्तरेखा शास्त्र में एक विशेष योग को अत्यंत शुभ माना गया है. अगर, आपकी रेखा कलाई के पास से शुरू होकर सीधे शनि पर्वत (मध्यमा उंगली के नीचे) तक जाए और फिर हल्का सा मुड़कर गुरु पर्वत (तर्जनी उंगली के नीचे) की ओर पहुंच जाए तो यह अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली योग माना जाता है. ऐसे लोग स्वभाव से तेज, अवसरों को पहचानने वाले और भाग्य के धनी माने जाते हैं. जीवन में इन्हें सफलता, सम्मान और धन योग हमेशा साथ देता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Hast Rekha

