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Hast Rekha: मैरिड लाइफ में संकट आने से पहले हाथ की ये रेखा देती है संकेत! रखना पड़ता है इन बातों का ध्यान

Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, हथेली में मौजूद कुछ रेखा दांपत्य जीवन को लेकर गहरे संकेत देती हैं. हस्तरेखा शास्त्र के जानकार बताते हैं कि मैरिड लाइफ में संकट आने से पहले हथेली की कुछ रेखाएं संकेत देती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि हथेली की कौन-सी रेखा दांपत्य जीवन में आने वाले संकट की ओर इशारा करती है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 23, 2026, 07:41 PM IST
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Hast Rekha: मैरिड लाइफ में संकट आने से पहले हाथ की ये रेखा देती है संकेत! रखना पड़ता है इन बातों का ध्यान

Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली की रेखाओं में जिंदगी के कई गहरे राज छिपे होते हैं. हथेली में मौजूद कुछ निशान और रेखाएं वैवाहिक जीवन, सेहत और करियर को लेकर खास संकेत देते हैं. हस्तरेखा शास्त्र के जानकार बताते हैं कि अगर हथेली में मौजूद इन निशानों और रेखाओं को समझ लिया जाए, तो समय रहते परेशानियों से मुक्ति के लिए उपाय किए जा सकते हैं. हथेली में मौजूद कुछ रेखाएं और चिह्न शादीशुदा जिंदगी को लेकर भी गहरे संकेत देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि हथेली की कौन-सी रेखाएं दांपत्य जीवन में आने वाले संकटों की ओर इशारा करती हैं.

हथेली में कहां होती है शादी की रेखा

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में विवाह यानी शादी की रेखा सबसे छोटी उंगली के नीचे मौजूद होती है. हथेली में सबसे छोटी उंगली के ठीक नीचे होती है, जो कि हृदय रेखा के ऊपर की ओर होती है. दूसरे शब्दों में कहें तो विवाह रेखा बुध पर्वत के पास होती है. 

दांपत्य जीवन में संकट का संकेत देती है ये रेखा

हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, अगर हथेली में शादी की रेखा टूटी-फूटी या उस पर क्रॉस का निशान हो, तो यह शुभ नहीं है. ये रेखा इस बात का संकेत देती है आने वाले समय में दांपत्य जीवन में दरार आ सकती है. इसके अलावा यह रेखा रिश्तों में तनाव की ओर भी इशारा करती है.  इसके अलावा अगर हथेली में विवाह रेखा दो हिस्सा में बंटी हो तो यह दांपत्य जीवन में जीवनसाथी से दूरी का संकेत देती है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार विवाह रेखा के साथ-साथ अगर हृदय रेखा में भी कट का निशान है, तो जातक को भावनात्मक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे जातक अक्सर पार्टनर के साथ लड़ते-झगड़ते रहते हैं. इतना ही नहीं, ऐसे में कई बार तलाक की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है.

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यह भी पढ़ें: जिन लोगों के हाथ में होते हैं ये 3 पॉवरफुल निशान, उसकी तिजोरी कभी नहीं होती खाली!

इन बातों का रखें ध्यान

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, कुछ बातों पर अमल करके दांपत्य जीवन की कड़वाहट को दूर किया जा सकता है. ऐसे में पार्टनर से बातचीत कभी बंद ना करें. कई बार खुलकर बातचीत न करने की वजह से भी रिश्तों में दरार आ जाती है. इसके साथ ही कभी भी गुस्से में कोई फैसला ना लें. इसके अलावा दांपत्य जीवन में मधुरता के लिए ठंडे दिमाग से चीजों को समझें. इन बातों का ध्यान रखने पर दांपत्य जीवन की खुशहाली वापस आ सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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