Hast Rekha: हाथ की इन रेखाओं में छिपा है मैरिड लाइफ का सच, कहीं खतरे में तो नहीं आपकी शादीशुदा जिंदगी!

Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हाथ की लकीरें हमारे जीवन के आने वाले उतार-चढ़ाव को दर्शाती हैं. हथेली में जीवन, स्वास्थ्य और भाग्य रेखा के साथ-साथ विवाह रेखा का भी विशेष महत्व होता है. अगर इन रेखाओं को सही ढंग से समझा जाए, तो विवाह से पहले ही यह जाना जा सकता है कि जीवनसाथी के साथ तालमेल कैसा रहेगा. क्या शादी के बाद खुशियां बरसेंगी या छोटी-छोटी बातों पर तकरार शुरू हो जाएगी? इन सब बातों को हथेली में मौजूद विवाह रेखा से जाना जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि हथेली में विवाह रेखा कहां होती है और ये रेखा दांपत्य जीवन को लेकर क्या कुछ खास संकेत देती है.

हथेली में कहां होती है विवाह रेखा

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हृदय रेखा के ऊपर और छोटी उंगली के नीचे बुध पर्वत की ओर जाती रेखा को विवाह रेखा का जाता है. हस्तरेखा शास्त्र की मानें तो हथेली में इस रेखा की संख्या और उसकी बनावट से विवाह और लव लाइफ का विचार किया जाता है.

क्या कहती है हथेली की विवाह रेखा

एक स्पष्ट रेखा (सुखद दाम्पत्य)- हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, हर व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा की स्थिति और संख्या अलग-अलग होती है, जो अलग-अलग परिणामों की ओर इशारा करती है. अगर हथेली में सिर्फ एक गहरी और स्पष्ट विवाह रेखा है, तो यह एक बेहद शुभ संकेत है. इसका अर्थ है कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत सफल रहेगा और उसे जीवनभर एक ही पार्टनर का अटूट साथ मिलेगा.

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दो रेखाएं जो आगे जाकर मिल जाएं- अगर हाथ में दो रेखाएं हैं और वे आगे चलकर एक हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि शादी के शुरुआती वर्षों में पति-पत्नी के बीच कुछ वैचारिक मतभेद या अनबन हो सकती है. हालांकि, समय के साथ इनका रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है कि दुनिया उनके प्रेम की मिसाल देती है.

तीन रेखाएं - तीन रेखाओं का होना अक्सर व्यक्ति के फ्लर्टी स्वभाव की ओर इशारा करता है. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऐसे लोग विवाह के बंधन में बंधते ही अपने साथी के प्रति पूरी तरह समर्पित और वफादार हो जाते हैं. धीरे-धीरे इनका रिश्ता काफी गहरा हो जाता है.

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ऐसी विवाह रेखा देती है अशुभ संकेत

हस्तरेखा शास्त्र में कुछ विशेष प्रकार की रेखाओं को वैवाहिक सुख के लिए अच्छा नहीं माना गया है. अगर विवाह की लकीर बीच-बीच में से टूटी हुई है, तो यह वैवाहिक जीवन में आने वाली बड़ी बाधाओं का संकेत है. ऐसी रेखा पार्टनर के साथ लगातार विवाद और अनबन की स्थिति पैदा करती है. वहीं, टूटी हुई या धुंधली रेखा इस बात की चेतावनी देती है कि अगर आपसी समझ से काम नहीं लिया गया, तो रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच सकता है. ऐसी रेखाएं दर्शाती हैं कि पति-पत्नी एक ही छत के नीचे रहते हुए भी भावनात्मक रूप से एक-दूसरे से काफी दूर हो सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)