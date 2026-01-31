Hast Rekha: क्या आपकी हथेली की रेखाओं में छिपी है 'सरकारी नौकरी'? पहचानें ये खास निशान

Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र में भाग्य रेखा को शनि रेखा के नाम से भी संबोधित किया जाता है. यह रेखा न सिर्फ व्यक्ति के भविष्य का आईना है, बल्कि उसके संघर्षों, सफलताओं और बाधाओं का लेखा-जोखा भी है. किसी भी व्यक्ति की हथेली का विश्लेषण करते समय सिर्फ रेखा ही नहीं, बल्कि हाथ की बनावट और पर्वतों की स्थिति भी बेहद महत्वपूर्ण होती है. भाग्य रेखा आमतौर पर हथेली के निचले हिस्से (मणिबंध) से शुरू होकर मध्यमा उंगली के नीचे स्थित शनि पर्वत की ओर जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि यह रेखा आपके करियर और जीवन के बारे में क्या संकेत देती है.

जब जीवन रेखा से मिले भाग्य रेखा

हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, अगर आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलकर उसी के समानांतर चलते हुए खत्म हो जाए, तो यह कठिन परिश्रम का संकेत है. ऐसे जातकों को जीवन में कुछ भी परोसा हुआ नहीं मिलता. इन्हें धन और करियर में स्थिरता पाने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है. वहीं, अगर यह रेखा मणिबंध (कलाई) के पास जीवन रेखा से बहुत सटी हुई हो, तो जातक का शुरुआती जीवन परिवार के निर्णयों और उनकी इच्छाओं के अधीन बीतता है.

सौभाग्य और अप्रत्याशित सफलता के योग

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर भाग्य रेखा मणिबंध से शुरू होकर बिना किसी कट-पिट के सीधे शनि पर्वत तक पहुंच जाए, तो इसे हस्तरेखा में राजयोग के समान माना जाता है. ऐसे लोग जन्मजात भाग्यशाली होते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हैं. वहीं, अगर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है, तो व्यक्ति को दूसरों के सहयोग, विशेषकर जनता के समर्थन से बड़ी ख्याति मिलती है. ऐसे लोग सफल राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता या कलाकार बनते हैं.

विवाह के बाद भाग्योदय

हस्तरेखा शास्त्र में रिश्तों का करियर पर गहरा प्रभाव बताया गया है. अगर चंद्र पर्वत से कोई पतली रेखा निकलकर मुख्य भाग्य रेखा में मिल जाए, तो जातक को विवाह के बाद या किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के सहयोग से अपार धन लाभ होता है. वहीं, अगर किसी महिला की हथेली में चंद्र क्षेत्र से निकली रेखा भाग्य रेखा के साथ ऊपर की ओर बढ़ने लगे, तो यह एक अत्यधिक धनवान जीवनसाथी मिलने का प्रबल संकेत है. ऐसी महिलाओं को ससुराल पक्ष से भरपूर सहयोग और मान-सम्मान प्राप्त होता है.

सरकारी नौकरी और उच्च पद के संकेत

हथेली की रेखाएं यह भी बताती हैं कि आप किस क्षेत्र में बड़े अधिकारी बनेंगे. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर भाग्य रेखा अपनी दिशा बदलकर शनि पर्वत के बजाय गुरु पर्वत (तर्जनी उंगली के नीचे) की ओर मुड़ जाए, तो यह उच्च प्रशासनिक पद (IAS, IPS या राजपत्रित अधिकारी) का स्पष्ट संकेत है. ऐसे व्यक्ति न सिर्फ ज्ञानी होते हैं, बल्कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची होती है. वहीं, अगर भाग्य रेखा हृदय रेखा से जुड़कर गुरु पर्वत तक पहुंचती है, तो जातक अपनी भावनात्मक सूझबूझ और जीवनसाथी के भाग्य से बड़ी सफलताएं प्राप्त करता है.

