Advertisement
trendingNow13092940
Hindi Newsधर्मHast Rekha: क्या आपकी हथेली की रेखाओं में छिपी है सरकारी नौकरी? पहचानें ये खास निशान

Hast Rekha: क्या आपकी हथेली की रेखाओं में छिपी है 'सरकारी नौकरी'? पहचानें ये खास निशान

Government Job in Palm: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली की रेखाओं से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं. ऐसे में आइए जानते हैं कि हथेली की कौन सी रेखा सरकारी नौकरी के योग को दर्शाती है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 31, 2026, 07:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hast Rekha: क्या आपकी हथेली की रेखाओं में छिपी है 'सरकारी नौकरी'? पहचानें ये खास निशान

Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र में भाग्य रेखा को शनि रेखा के नाम से भी संबोधित किया जाता है. यह रेखा न सिर्फ व्यक्ति के भविष्य का आईना है, बल्कि उसके संघर्षों, सफलताओं और बाधाओं का लेखा-जोखा भी है. किसी भी व्यक्ति की हथेली का विश्लेषण करते समय सिर्फ रेखा ही नहीं, बल्कि हाथ की बनावट और पर्वतों की स्थिति भी बेहद महत्वपूर्ण होती है. भाग्य रेखा आमतौर पर हथेली के निचले हिस्से (मणिबंध) से शुरू होकर मध्यमा उंगली के नीचे स्थित शनि पर्वत की ओर जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि यह रेखा आपके करियर और जीवन के बारे में क्या संकेत देती है.

जब जीवन रेखा से मिले भाग्य रेखा

हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, अगर आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलकर उसी के समानांतर चलते हुए खत्म हो जाए, तो यह कठिन परिश्रम का संकेत है. ऐसे जातकों को जीवन में कुछ भी परोसा हुआ नहीं मिलता. इन्हें धन और करियर में स्थिरता पाने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है. वहीं, अगर यह रेखा मणिबंध (कलाई) के पास जीवन रेखा से बहुत सटी हुई हो, तो जातक का शुरुआती जीवन परिवार के निर्णयों और उनकी इच्छाओं के अधीन बीतता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सौभाग्य और अप्रत्याशित सफलता के योग

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर भाग्य रेखा मणिबंध से शुरू होकर बिना किसी कट-पिट के सीधे शनि पर्वत तक पहुंच जाए, तो इसे हस्तरेखा में राजयोग के समान माना जाता है. ऐसे लोग जन्मजात भाग्यशाली होते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हैं. वहीं, अगर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है, तो व्यक्ति को दूसरों के सहयोग, विशेषकर जनता के समर्थन से बड़ी ख्याति मिलती है. ऐसे लोग सफल राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता या कलाकार बनते हैं.

विवाह के बाद भाग्योदय 

हस्तरेखा शास्त्र में रिश्तों का करियर पर गहरा प्रभाव बताया गया है. अगर चंद्र पर्वत से कोई पतली रेखा निकलकर मुख्य भाग्य रेखा में मिल जाए, तो जातक को विवाह के बाद या किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के सहयोग से अपार धन लाभ होता है. वहीं, अगर किसी महिला की हथेली में चंद्र क्षेत्र से निकली रेखा भाग्य रेखा के साथ ऊपर की ओर बढ़ने लगे, तो यह एक अत्यधिक धनवान जीवनसाथी मिलने का प्रबल संकेत है. ऐसी महिलाओं को ससुराल पक्ष से भरपूर सहयोग और मान-सम्मान प्राप्त होता है.

यह भी पढ़ें: दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों की हथेली में होती है ये खास रेखा, जानें क्या आप भी हैं वो खुशनसीब?

सरकारी नौकरी और उच्च पद के संकेत

हथेली की रेखाएं यह भी बताती हैं कि आप किस क्षेत्र में बड़े अधिकारी बनेंगे. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर भाग्य रेखा अपनी दिशा बदलकर शनि पर्वत के बजाय गुरु पर्वत (तर्जनी उंगली के नीचे) की ओर मुड़ जाए, तो यह उच्च प्रशासनिक पद (IAS, IPS या राजपत्रित अधिकारी) का स्पष्ट संकेत है. ऐसे व्यक्ति न सिर्फ ज्ञानी होते हैं, बल्कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची होती है. वहीं, अगर भाग्य रेखा हृदय रेखा से जुड़कर गुरु पर्वत तक पहुंचती है, तो जातक अपनी भावनात्मक सूझबूझ और जीवनसाथी के भाग्य से बड़ी सफलताएं प्राप्त करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Hast Rekha

Trending news

मां डिप्टी CM, क्या राज्यसभा जाएंगे पार्थ, बेटों के करियर को लेकर क्या है ब्लूप्रिंट
Ajit Pawar
मां डिप्टी CM, क्या राज्यसभा जाएंगे पार्थ, बेटों के करियर को लेकर क्या है ब्लूप्रिंट
आंसुओं के बीच सुनेत्रा पवार का राजतिलक, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम
Sunetra Pawar
आंसुओं के बीच सुनेत्रा पवार का राजतिलक, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम
आज ही सुनेत्रा का शपथ ग्रहण क्यों? पवार परिवार से नहीं गया कोई, जानें पूरी कहानी
Maharashtra
आज ही सुनेत्रा का शपथ ग्रहण क्यों? पवार परिवार से नहीं गया कोई, जानें पूरी कहानी
'मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा...' सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार का बयान
Sunetra Pawar Oath New
'मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा...' सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार का बयान
विधायक न होते हुए भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार, ये शर्त करनी होगी पूरी
Sunetra Pawar
विधायक न होते हुए भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार, ये शर्त करनी होगी पूरी
मां-बाप और बहन को सुलाया मौत की नींद, फिर भाग गया बेंगलुरु, क्यों उठाया खौफनाक कदम?
Karnataka News
मां-बाप और बहन को सुलाया मौत की नींद, फिर भाग गया बेंगलुरु, क्यों उठाया खौफनाक कदम?
बंगाल की सीमा से बांग्लादेशी कर रहे घुसपैठ, भाजपा सांसद ने सीएम ममता पर साधा निशाना
bengal elections
बंगाल की सीमा से बांग्लादेशी कर रहे घुसपैठ, भाजपा सांसद ने सीएम ममता पर साधा निशाना
भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
PM Modi
भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
Confident Group Chairman Suicide
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
Bhagwant Mann
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा