Hast Rekha: हाथ में है 'Y' का निशान? आप भी बन सकते हैं अरबपति! जानें हथेली में छिपे हुए राज

Hindi Newsधर्मHast Rekha: हाथ में है Y का निशान? आप भी बन सकते हैं अरबपति! जानें हथेली में छिपे हुए राज

Palmistry Y Sign in Hand: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली की रेखाएं केवल लकीरें नहीं बल्कि भविष्य का आइना होती हैं. इन्हीं में से एक अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी चिह्न है अंग्रेजी के 'Y' अक्षर की आकृति. जिस व्यक्ति की हथेली में यह निशान स्पष्ट रूप से उभरता है, उसे न सिर्फ अपार धन-संपत्ति मिलती है, बल्कि वह समाज में मान-सम्मान और शोहरत की बुलंदियों को भी छूता है.आइए विस्तार से समझते हैं कि यह छोटा सा निशान आपकी किस्मत में क्या बड़े बदलाव ला सकता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 03, 2026, 06:33 PM IST
Hast Rekha Y Sign Meaning: हस्तरेखा शास्त्र में हमारी हथेली पर मौजूद रेखाएं सिर्फ लकीरें नहीं, बल्कि भविष्य के संकेत होती हैं. इन्हीं रेखाओं के मेल से कई बार अंग्रेजी के अक्षर 'Y' जैसी आकृति बनती है. हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार,'Y' का यह निशान जातक के जीवन में धन, प्रसिद्धि और स्वास्थ्य से जुड़े गहरे राज खोलता है. हस्तेरेखा शास्त्र के मुताबिक, हथेली में मौजूद 'Y' का निशान एक दोधारी तलवार की तरह है. अगर यह चंद्र पर्वत की ओर जा रहा है तो आपको वैश्विक ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन अगर यह सिर्फ जीवन रेखा को भंग कर रहा है, तो आपको अपनी सेहत और निर्णयों के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है. ऐसे में आइए जानते हैं कि हथेली में 'Y' का निशान कब आपको सौभाग्य देता है और कब यह चुनौतियों का संकेत होता है.

हथेली में 'Y' का निशान वरदान या अभिशाप?

हस्तरेखा शास्त्र में 'Y' के निशान का फल इस बात पर निर्भर करता है कि वह हथेली के किस हिस्से पर और किन रेखाओं के जुड़ाव से बन रहा है. यह निशान जातक को अपार सफलता भी दिला सकता है और जीवन में संघर्ष का सूचक भी बन सकता है. अगर आपकी जीवन रेखा से कोई शाखा निकलकर चंद्र पर्वत की ओर जाए और वहां 'Y' की आकृति बनाए, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है. ऐसे जातक जन्मजात बिजनेसमैन होते हैं. इनका व्यापार न सिर्फ फलता-फूलता है, बल्कि विदेशों तक फैलता है. इसके अलावा हथेली में मौजूद यह निशान जातक को लंबी दूरी की यात्राओं और विदेश में बसने या वहां से धन कमाने का संकेत देता है. ऐसे लोग समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं और सुख-सुविधाओं से पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं.

कब 'Y' का निशान माना जाता है अशुभ?

हस्तरेखा शास्त्र की मानें तो हथेली में हर 'Y' का निशान शुभ नहीं होता. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, अगर कोई छोटी और कमजोर रेखा जीवन रेखा से निकलकर एक सामान्य 'Y' जैसा कट बनाती है, तो यह नकारात्मक संकेत हो सकता है. इसे जीवन शक्ति को कम करने वाला माना जाता है. ऐसे जातकों को अक्सर अज्ञात बीमारियां या शारीरिक कमजोरी घेरे रहती है. वहीं, अगर यह निशान जीवन रेखा को काटे, तो यह जातक की ऊर्जा में कमी और जीवन के कठिन संघर्षों को दर्शाता है. ऐसे लोग अक्सर मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं.

यह भी पढ़ें: सावधान! हथेली के ये 3 निशान होते हैं बेहद अशुभ, जीवन में ला सकते हैं आर्थिक तंगी का बड़ा तूफान

मणिबंध और जीवन रेखा के बीच 'Y'

अगर हथेली के निचले हिस्से यानी मणिबंध और जीवन रेखा के संगम के पास 'Y' का स्पष्ट चिह्न बने, तो यह जातक के शुरुआती जीवन के संघर्ष के बाद मिलने वाली अपार सफलता को दर्शाता है. यह इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर शून्य से शिखर तक का सफर तय करेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Hast Rekha

