/न महिलाओं को प्रसाद, न घर ले जाने की इजाजत! जानिए जमशेदपुर के इस 300 साल पुराने मंदिर के अनोखे नियम

झारखंड के घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच एक ऐसा मंदिर है, जिसकी बातें सुनकर हैरानी होती है. जमशेदपुर के पास दलमा की पहाड़ियों में बसे इस मंदिर का नाम है हाथी खेदा ठाकुर मंदिर. ये मंदिर बाकी मंदिरों जैसा बिल्कुल नहीं है.
यहां किसी भगवान की नॉर्मल मूर्ति नहीं है. यहां लोग मिट्टी के बने हाथियों की पूजा करते हैं. करीब 300 साल से चली आ रही ये परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा से निभाई जाती है.
गांव वालों के मुताबिक सैकड़ों साल पहले दलमा के जंगलों में हाथियों का बहुत आतंक था. रात होते ही जंगली हाथियों के झुंड गांवों में घुस आते और फसलें तबाह कर देते.
लोग ढोल बजाकर और मशालें जलाकर रखवाली करते थे, पर समस्या फिर भी खत्म नहीं होती थी. तब गांव के बड़े-बुजुर्गों की सलाह पर लोगों ने मिट्टी के हाथी बनाकर उनकी पूजा शुरू की.
इसके बाद धीरे-धीरे हाथियों का हमला कम होता गया. स्थानीय भाषा में खेदा का मतलब होता है भगाना या दूर रखना.
इस मंदिर की सबसे अलग बात यह है कि यहां किसी भगवान की संगमरमर या धातु की मूर्ति नहीं है. मंदिर के अंदर और आसपास आपको बस अलग-अलग साइज के मिट्टी से बने हाथी ही दिखेंगे.
लोग जब अपनी मन्नत लेकर यहां आते हैं, तो पूजा के साथ-साथ मन्नत के तौर पर मिट्टी का हाथी ही चढ़ाते हैं. इसके साथ नारियल, धूप, दीप और चुनरी चढ़ाने का रिवाज भी सालों से चला आ रहा है.
हाथी खेदा मंदिर से कई पुरानी और स्थानीय रीति-रिवाज भी जुड़े हैं. यहां कई लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर बकरे या भेड़ की बलि भी चढ़ाते हैं.
इसे यहां के आदिवासी और स्थानीय रिवाजों का अहम हिस्सा माना जाता है. लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि वे बिना कोई सवाल किए इन सदियों पुरानी परंपराओं को निभाते चले आ रहे हैं.
इस मंदिर में प्रसाद को लेकर एक बहुत सख्त नियम है. यहां की परंपरा के मुताबिक चढ़ाया गया प्रसाद महिलाओं को नहीं दिया जाता है.
इसके अलावा मंदिर में मिलने वाला प्रसाद वहीं खाना होता है, इसे घर नहीं ले जाया जा सकता. यहां दर्शन करने आने वाले लोग इन नियमों को पूरी श्रद्धा से मानते हैं.
मकर संक्रांति, चैत्र महीने और यहां के आदिवासी त्योहारों पर इस मंदिर में लोगों का मेला लग जाता है. इसके अलावा मंगलवार और रविवार को भी यहां अच्छी खासी भीड़ रहती है.
आज भी दलमा के जंगलों में जंगली हाथी घूमते रहते हैं. यह मंदिर सिर्फ लोगों की आस्था की जगह नहीं है, बल्कि यह इंसान और जंगल में रहने वाले जानवरों के बीच के एक अनोखे रिश्ते को भी दिखाता है.
(Disclaimer): यह लेख स्थानीय लोकमान्यताओं, सामाजिक और धार्मिक परंपराओं तथा मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज जानकारियों पर आधारित एक विवरणात्मक रिपोर्ट है. इसमें दी गई मान्यताएं और नियम स्थानीय परंपराओं का हिस्सा हैं.