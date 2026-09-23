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न महिलाओं को प्रसाद, न घर ले जाने की इजाजत! जानिए जमशेदपुर के इस 300 साल पुराने मंदिर के अनोखे नियम

झारखंड के जमशेदपुर में स्थित हाथी खेदा ठाकुर मंदिर में 300 सालों से मूर्ति की जगह मिट्टी के हाथियों की पूजा होती है. यहां मन्नत के रूप में मिट्टी का हाथी चढ़ाया जाता है और प्रसाद घर ले जाने पर रोक रहती है.

Written Byharsh singh
Published: Sep 23, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 07:10 PM IST
न महिलाओं को प्रसाद, न घर ले जाने की इजाजत! जानिए जमशेदपुर के इस 300 साल पुराने मंदिर के अनोखे नियम

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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