आखिर क्यों वर्जित है तर्जनी? जानें माला जप और हवन में इस एक अंगुली को रोकने का रहस्य!

Havan Mantra Jaap Rituals: हिंदू धर्म में मंत्र जाप को ईश्वर से जुड़ने का एक अत्यंत प्रभावशाली मार्ग माना गया है. शास्त्रों के अनुसार, अगर सही विधि और नियमों के पालन के साथ मंत्रों का उच्चारण किया जाए, तो व्यक्ति को मानसिक शांति और सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं. जाप के लिए मुख्य रूप से तुलसी, रुद्राक्ष, स्फटिक और कमलगट्टे जैसी विभिन्न मालाओं का उपयोग किया जाता है. अक्सर आपने देखा होगा कि माला फेरते समय लोग अपनी तर्जनी उंगली (इंडेक्स फिंगर) को माला से दूर रखते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जाप के दौरान इस उंगली का स्पर्श वर्जित क्यों माना गया है? आइए जानते हैं कि मंत्र जाप और हवन के दौरान ऐसा क्यों किया जाता है और शास्त्रों में इसको लेकर क्या कहा गया है.

अहंकार का प्रतीक है तर्जनी उंगली

आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हाथ की पांच उंगलियां अलग-अलग तत्वों और भावों का प्रतिनिधित्व करती हैं. इसमें तर्जनी उंगली को 'अहंकार' का प्रतीक माना जाता है. मंत्र जाप का मुख्य उद्देश्य खुद के भीतर से अहंकार को मिटाकर ईश्वर के प्रति समर्पण भाव जागृत करना है. मान्यताओं के अनुसार, अगर जाप करते समय तर्जनी उंगली माला को स्पर्श करती है, तो इससे पूजा की पवित्रता प्रभावित हो सकती है और जाप का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता.

गरुड़ पुराण का दृष्टिकोण

धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में भी इस नियम का उल्लेख मिलता है. इसके अनुसार, माला फेरते समय तर्जनी का उपयोग करना ईश्वर की ओर उंगली दिखाने के समान माना गया है, जिसे शास्त्रों में अनुचित और अशुभ व्यवहार की श्रेणी में रखा गया है. यही कारण है कि भक्ति मार्ग में विनम्रता बनाए रखने के लिए इस उंगली का उपयोग वर्जित है.

अन्य कार्यों में भी वर्जना

तर्जनी उंगली का संबंध अक्सर क्रोध, निर्देश देने या विवाद से जोड़ा जाता है. हम किसी पर आरोप लगाने या गुस्सा जाहिर करने के लिए अक्सर इसी उंगली का सहारा लेते हैं. इसी नकारात्मक प्रभाव के कारण आमतौर पर इस उंगली से तिलक लगाना भी निषेध है. किसी का तिलक करना सम्मान का प्रतीक है, इसलिए इसमें हमेशा अनामिका या अंगूठे का उपयोग किया जाता है. देवी-देवताओं के पूजन में भी इस उंगली के प्रयोग से बचने की सलाह दी जाती है ताकि पूजा में सात्विकता बनी रहे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)