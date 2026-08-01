एक दूसरे पर बरसाते हैं पत्थर, खून बहने पर ही पूरी होती है पूजा! जानिए 'धामी के पत्थर मेले' का सच

आपने भारत में कई तरह के मेले और त्योहार देखे होंगे. कहीं रंगों से होली खेली जाती है तो कहीं दीप जलाकर खुशियां मनाई जाती हैं. लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास धामी नाम की जगह पर एक ऐसा मेला लगता है, जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए.
यहां दीवाली के अगले दिन लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं. इसे धामी का पत्थर मेला कहा जाता है. इस मेले की सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि जब तक किसी इंसान का खून नहीं बह जाता, तब तक पूजा अधूरी मानी जाती है.
इस अनोखी परंपरा के पीछे सैकड़ों साल पुराना इतिहास छिपा हुआ है. स्थानीय बुजुर्गों की मानें तो बहुत पहले धामी में देवी भीमाकाली को प्रसन्न करने के लिए जिंदा इंसान की बलि दी जाती थी.
यानी हर साल एक इंसान की जान ली जाती थी. धामी रियासत की रानी को ये खौफनाक प्रथा बिल्कुल पसंद नहीं आई. उन्होंने इंसानों की बलि बंद कराने का फैसला किया.
इसके बाद फैसला हुआ कि अब किसी की जान नहीं ली जाएगी, बल्कि केवल इंसान के खून की कुछ बूंदें देवी को चढ़ाई जाएंगी. इसी सोच के साथ पत्थरों का यह खेल शुरू हुआ.
दीवाली के ठीक अगले दिन धामी के खेल परिसर में भारी भीड़ जुटती है. पूरे इलाके के लोग दो बड़े समूहों में बंट जाते हैं. एक तरफ कटौच टोली होती है और दूसरी तरफ दगच टोली.
दोनों समूहों के लोग आमने सामने खड़े हो जाते हैं. इसके बाद शुरू होता है पत्थरों का मुकाबला. दोनों तरफ से लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकना शुरू करते हैं.
ये कोई दुश्मनी का खेल नहीं होता, बल्कि लोग इसे अपनी सदियों पुरानी आस्था और परंपरा मानकर पूरी शिद्दत से खेलते हैं.
पत्थरबाजी का यह सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक कि किसी एक व्यक्ति को पत्थर न लग जाए और उसका खून न बह निकले.
जैसे ही किसी के शरीर से खून की बूंदें जमीन पर गिरती हैं, वैसे ही पत्थरों की बारिश तुरंत रोक दी जाती है. खेल तुरंत खत्म कर दिया जाता है.
चोट लगने वाले इंसान को कोई दुख या गुस्सा नहीं होता, बल्कि वह खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता है कि देवी मां ने उसके खून को स्वीकार कर लिया है.
खून निकलने के बाद चोटिल व्यक्ति का इलाज अस्पताल में दवाइयों से नहीं, बल्कि एक खास धार्मिक तरीके से किया जाता है. घायल व्यक्ति के जख्म पर भीमाकाली मंदिर के परिसर की मिट्टी लगाई जाती है.
इसके बाद उसी खून से मां भीमाकाली का तिलक किया जाता है. स्थानीय लोगों का अटूट विश्वास है कि मंदिर की मिट्टी लगाते ही दर्द गायब हो जाता है और घाव बहुत जल्दी भर जाता है. इस तिलक के बाद ही पूजा अर्चना पूरी मानी जाती है.
बदलते दौर में जहां लोग पुरानी प्रथाओं को भूल रहे हैं, वहीं धामी के लोग अपनी इस परंपरा को पूरे गर्व से निभा रहे हैं. प्रशासन और पुलिस भी इस मेले के दौरान सुरक्षा के इंतजाम करती है ताकि कोई बड़ा हादसा न हो.
स्थानीय लोगों का मानना है कि इस परंपरा को निभाने से उनके गांव पर कोई विपत्ति नहीं आती और देवी मां की कृपा बनी रहती है. यही वजह है कि हर साल सैकड़ों युवा इस मेले में हिस्सा लेने और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पहुंचते हैं.
(Disclaimer): यह लेख स्थानीय लोक परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक जनश्रुतियों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सांस्कृतिक और आंचलिक जानकारियों को पाठकों तक पहुंचाना है. हम किसी भी प्रकार की हिंसा या खुद को नुकसान पहुंचाने वाली प्रथाओं का समर्थन नहीं करते हैं.
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