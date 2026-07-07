/संकट आने से पहले पसीना बहाती है भैरव बाबा की मूर्ति! जानिए हिमाचल के वज्रेश्वरी देवी मंदिर का यह अनोखा रहस्य

हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत कांगड़ा जिले में मां वज्रेश्वरी देवी का एक बहुत ही पुराना और चमत्कारी मंदिर है. ये पावन जगह सदियों से अपने अनोखे रहस्यों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है. इस मंदिर से जुड़ा एक ऐसा हैरान कर देने वाला सच है, जिसे सुनकर आज का विज्ञान भी पूरी तरह चकरा जाता है.
यहां मंदिर परिसर में भगवान भैरव बाबा की एक मूर्ति स्थापित है, जिसे लेकर लोगों में बहुत गहरी मान्यता है. स्थानीय लोग बताते हैं कि जब भी इस पूरे इलाके या देश पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है, तो ये मूर्ति भक्तों को पहले ही सावधान कर देती है.
इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य भैरव बाबा की मूर्ति का पसीना बहाना है. मान्यता है कि देश पर आने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा या मुसीबत से ठीक पहले इस पथरीली मूर्ति से अपने आप पसीना निकलने लगता है.
कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बाबा की आंखों से आंसू तक बहने लगते हैं. एक ठोस पत्थर की मूर्ति से इस तरह पानी या पसीने की बूंदें टपकना किसी के लिए भी यकीन करना नामुमकिन जैसा है.
लेकिन इस चमत्कार को यहां के रहने वाले स्थानीय लोगों और मंदिर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं ने कई बार अपनी आंखों से देखा है.
जैसे ही भैरव बाबा की इस मूर्ति से पसीने की बूंदें नीचे गिरनी शुरू होती हैं, वैसे ही मंदिर के मुख्य पुजारी और सेवादार एकदम अलर्ट हो जाते हैं. वे तुरंत समझ जाते हैं कि आने वाला समय देश या इस पूरे इलाके के लिए ठीक नहीं है और कोई न कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है.
इस गंभीर संकेत को मिलते ही मंदिर के सभी पुजारी मिलकर विशेष पूजा पाठ और गुप्त अनुष्ठान शुरू कर देते हैं. इन खास प्रार्थनाओं का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि बाबा के गुस्से को शांत किया जा सके और आने वाले उस बड़े संकट को हमेशा के लिए टाला जा सके.
इस अनोखे चमत्कार का सबसे बड़ा और पक्का उदाहरण साल 1905 में देखने को मिला था. उस समय कांगड़ा में एक बहुत ही विनाशकारी और भयंकर भूकंप आया था.
इलाके के बुजुर्गों और इतिहास की पुरानी बातों के अनुसार, उस डरावने भूकंप के आने से कुछ दिन पहले ही भैरव बाबा की मूर्ति से लगातार पसीना बह रहा था.
उस दौर में लोग इस अजीब से संकेत को ठीक से समझ नहीं पाए थे, जिसके बाद पूरे इलाके में भयंकर तबाही मची थी. तभी से लेकर आज तक, जब भी मूर्ति पर पसीने की एक भी बूंद दिखती है, तो पूरा प्रशासन और मंदिर के लोग बेहद सतर्क हो जाते हैं.
अगर विज्ञान के नजरिए से बात करें तो कई बड़े रिसर्चर्स ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की है. वे जानना चाहते थे कि आखिर एक बंद मंदिर के अंदर पत्थर की मूर्ति से पानी कैसे निकल सकता है.
कुछ लोग इसे हवा की नमी या पत्थरों का अंदरूनी केमिकल रिएक्शन बताने की कोशिश करते हैं. लेकिन विज्ञान के पास इस बात का कोई तोड़ नहीं है कि ये पसीना सिर्फ और सिर्फ किसी बड़ी मुसीबत के आने से पहले ही क्यों निकलता है.
यही वजह है कि आज के इस आधुनिक दौर में भी यह मंदिर करोड़ों लोगों की अटूट आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी मान्यता या दावे की पुष्टि करना नहीं.)