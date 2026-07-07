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संकट आने से पहले पसीना बहाती है भैरव बाबा की मूर्ति! जानिए हिमाचल के वज्रेश्वरी देवी मंदिर का यह अनोखा रहस्य

हिमाचल प्रदेश के प्राचीन वज्रेश्वरी देवी मंदिर में स्थापित भैरव बाबा की मूर्ति से क्षेत्र या देश पर कोई बड़ी मुसीबत आने से पहले पसीना या आंसू निकलने लगते हैं, जिसे देखकर पुजारी पहले ही खास पूजा शुरू कर देते हैं.

Written Byharsh singh
Published: Jul 07, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:13 PM IST
संकट आने से पहले पसीना बहाती है भैरव बाबा की मूर्ति! जानिए हिमाचल के वज्रेश्वरी देवी मंदिर का यह अनोखा रहस्य

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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