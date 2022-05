Chandra Grahan Remedies to Get Money and Progress: साल का पहला चंद्र 16 मई को लगने जा रहा है. यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी मान्‍य नहीं होगा. वरना सूतक काल में कई काम करने की मनाही होती है, वरना ग्रहण का नकारात्‍मक असर जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है. लेकिन चंद्र ग्रहण मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करने के लिए अच्‍छा मौका भी है. यदि इस दिन कुछ खास उपाय कर लिए जाएं तो पैसे से जुड़ी सारी समस्‍याएं खत्‍म हो सकती हैं.

चंद्र ग्रहण के दौरान करें मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न

चंद्र ग्रहण लगने से पहले स्‍नान करके पीले कपड़े पहन लें. फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें. एक थाली में केसर से स्‍वास्तिक या ऊं बनाकर उसे चौकी पर रखें, फिर इस पर महालक्ष्मी यंत्र स्थापित करें. इसके बाद एक अन्‍य थाली में शंख स्‍थापित करें. शंख में केसर से रंगे एक मुट्ठी चावल डालें. घी का एक दीपक जलाएं और फिर स्फटिक की माला से 'सिद्धि बुद्धि प्रदे देवि भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी. मंत्र पुते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते' मंत्र का जाप करें. चंद्र ग्रहण जब खत्‍म हो जाए तो इस पूरी सामग्री को नदी या तालाब या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें. यह उपाय मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करता है और धन प्राप्ति कराता है.

ये है चंद्र ग्रहण का समय

16 मई का चंद्र ग्रहण भारत में सुबह 8:59 बजे से 10:23 बजे तक रहेगा. यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए इसका सूतक काल नहीं माना जाएगा. यह चंद्र ग्रहण यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों के अलावा दक्षिण अमेरिका व उत्तरी अमेरिका के पूर्वी हिस्सों में दिखाई देगा. इसके बाद अगला चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को लगेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)