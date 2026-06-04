शादी से पहले मिट्टी के घड़े से सात फेरे? जानिए हिंदू धर्म की इस अनोखी परंपरा के पीछे का रहस्य और असली वजह

What is Ghat Vivah: ये आर्टिकल हिंदू धर्म में मंगल दोष निवारण के लिए की जाने वाली घट विवाह की अनोखी और पवित्र परंपरा के बारे में है. इसमें वैवाहिक बाधाओं और कुंडली के दोषों को दूर करने के लिए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की जाने वाली इस रस्म और इसके महत्व को दिखाया गया है.
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What is Ghat Vivah: हिंदू धर्म में शादी केवल दो लोगों का साथ नहीं माना जाता, बल्कि इसे दो परिवारों और दो जीवनों का पवित्र बंधन समझा जाता है. लेकिन कई बार कुछ लोगों की शादी में लगातार रुकावटें आने लगती हैं. रिश्ता तय होकर भी टूट जाता है. विवाह में देरी होने लगती है या फिर ज्योतिष के मुताबिक कुंडली में कुछ दोष बताए जाते हैं. ऐसी स्थिति में कई परिवार धार्मिक उपायों का सहारा लेते हैं.
इन्हीं उपायों में एक परंपरा घट विवाह भी मानी जाती है. खास तौर पर मांगलिक दोष वाले लोगों के लिए इसे शुभ उपाय माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह अनुष्ठान विवाह से जुड़ी बाधाओं को कम करने के लिए किया जाता है.
घट विवाह में किसी व्यक्ति का विवाह किसी दूसरे इंसान से नहीं कराया जाता है. इसके बजाय उसका विवाह एक घट यानी मिट्टी के घड़े या कलश से कराया जाता है. कई जगहों पर कलश की जगह पीपल के पेड़ या भगवान विष्णु की प्रतिमा का भी उपयोग किया जाता है. ये पूरी प्रक्रिया धार्मिक रीति रिवाजों और वैदिक मंत्रों के साथ पूरी होती है.
मान्यता है कि इससे विवाह में आने वाली परेशानियां और अशुभ प्रभाव कम हो सकते हैं. अनुष्ठान पूरा होने के बाद व्यक्ति के वास्तविक विवाह की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है. यही कारण है कि कई लोग इसे एक विशेष धार्मिक उपाय के रूप में देखते हैं.
ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष या अन्य वैवाहिक दोष पाए जाते हैं, उनके लिए घट विवाह करवाने की सलाह दी जाती है. माना जाता है कि ऐसे दोषों के कारण शादी में देरी हो सकती है. वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो सकता है या रिश्तों में अस्थिरता आ सकती है.
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पहले घट के साथ विवाह करने से दोष का प्रभाव कम हो जाता है. इसके बाद होने वाले विवाह में सुख और संतुलन बना रहता है. हालांकि यह पूरी तरह धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित प्रक्रिया है. अलग अलग क्षेत्रों में इसकी विधि और मान्यताएं भी थोड़ी अलग हो सकती हैं.
घट विवाह की शुरुआत शुभ मुहूर्त तय करने से होती है. पंडित कुंडली देखकर अनुष्ठान के लिए दिन और समय निर्धारित करते हैं. इसके बाद परिवार और संबंधित व्यक्ति संकल्प लेते हैं. फिर भगवान गणेश, नवग्रह, माता गौरी और अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है. इसके बाद कलश या घट को फूलों और शुभ वस्त्रों से सजाया जाता है.
वैदिक मंत्रों के बीच विवाह जैसी रस्में पूरी की जाती हैं. कुछ परंपराओं में हवन कराया जाता है और सात फेरे भी दिलवाए जाते हैं. इस तरह यह प्रतीकात्मक विवाह पूर्ण माना जाता है.
अनुष्ठान पूरा होने के बाद कलश का विसर्जन किया जाता है या परंपरा के अनुसार उसका समापन किया जाता है. कई स्थानों पर इसे पवित्र नदी या जल में प्रवाहित किया जाता है. इसके बाद व्यक्ति के वास्तविक विवाह की तैयारियां शुरू की जाती हैं. धार्मिक मान्यताओं में इसे शुभ माना जाता है.
हालांकि किसी भी ज्योतिषीय उपाय को अपनाने से पहले अनुभवी ज्योतिषी या योग्य पंडित की सलाह लेना जरूरी माना जाता है. विवाह जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय होता है. इसलिए उससे जुड़ी हर बात को समझदारी और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ाना बेहतर माना जाता है.
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