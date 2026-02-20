Hindu Nav Varsh: कैसे हुई थी विक्रम संवत की स्थापना? कौन हैं हिंदू नववर्ष के राजा-मंत्री और इसका क्या होगा असर

Advertisement
भारतीय कालगणना और वैदिक परंपरा के अनुसार, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है. इस साल विक्रमी संवत 2083 का शुभारंभ होने जा रहा है, जो न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि ज्योतिषीय नजरिए से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 20, 2026, 01:44 PM IST
Vikram Samvat 2083: भारतीय कालगणना और वैदिक परंपरा के अनुसार, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है. इस साल विक्रमी संवत 2083 का शुभारंभ होने जा रहा है, जो न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि ज्योतिषीय नजरिए से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. शास्त्रों के अनुसार, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर ही सूर्योदय के वक्त ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी. कहते हैं कि इसी दिन से सतयुग का भी इस दिन हुआ था. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल यह तिथि 19 मार्च को पड़ेगी. इसलिए इस साल हिंदू नववर्ष यानी विक्रम संवत की शुरुआत इसी दिन 19 मार्च के होगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार के हिंदू नववर्ष के राजा-मंत्री कौन हैं और इस बार का विक्रम संवत क्यों खास है. 

कब से हो रही है नव संवत 2083 की शुरुआत?

हिंदू कैलेंडर के अनुसार, नव विक्रमी संवत 2083 का आरंभ 19 मार्च 2026 को होगा. इस बार के हिंदू नववर्ष का नाम 'रौद्र' संवत्सर रखा गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और शुक्ल योग के शुभ संयोग में हो रही है. इसके साथ ही नववर्ष का उदय मीन लग्न में होगा. जबकि, इस संवत्सर के राजा गुरु बृहस्पति होंगे और मंत्री मंगल देव होंगे.

'रौद्र' संवत्सर का फल 

प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, जब संवत का नाम 'रौद्र' होता है, तो उसका प्रभाव प्रकृति और समाज पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. शास्त्रों में वर्णित है- "मध्यसस्या भवेद्धात्री सामान्येन प्रवर्तनम्, दुर्मतीनां महत्त्वं स्याद् दुर्मतौ वर्णसंक्रमः". यानी धरती पर फसल सामान्य से मध्यम स्तर की होगी. वर्ष के दौरान जन-सामान्य की गतिविधियां सामान्य रूप से चलेंगी. दुष्ट बुद्धि या दुर्भावना वाले लोगों का प्रभाव या महत्त्व बढ़ेगा. इसके अलावा गलत नीतियों या दुर्मति के कारण समाज में वर्णसंकर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. 

हिंदू नववर्ष का महत्व 

हिंदू नववर्ष के लिए इसी तिथि को चुनने के पीछे गहरे आध्यात्मिक और ऐतिहासिक कारण हैं. ब्रह्म पुराण के अनुसार, जगतपिता ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के सूर्योदय काल में ही इस सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ किया था. माना जाता है कि सतयुग का पदार्पण भी इसी पावन तिथि को हुआ था. इसके अलावा सम्राट विक्रमादित्य ने अपनी विजय और न्यायपूर्ण शासन की याद में जब विक्रमी संवत चलाया, तो उन्होंने प्रकृति के इस पुनर्जागरण काल को ही साल का पहला दिन माना. 

राजा का निर्धारण कैसे होता है?

हिंदू पंचांग की यह विशेषता है कि वर्ष का 'राजा' लोकतांत्रिक तरीके से नहीं, बल्कि खगोलीय संयोग से तय होता है. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि जिस दिन सूर्योदय के समय व्याप्त होती है, उस दिन के स्वामी को ही पूरे वर्ष का अधिपति माना जाता है. यदि यह तिथि दो दिनों के बीच बंट जाए, तो पहले दिन के वार स्वामी को ही महत्व दिया जाता है. 

विक्रम संवत 2083 क्यों होगा खास?

ज्योतिषीय दृष्टि से विक्रम संवत 2083 एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष होने वाला है, क्योंकि इस साल हिंदू कैलेंडर में 13 महीने होंगे. भारतीय कालगणना में महीनों की गिनती चंद्रमा की गति से होती है, जबकि साल की गणना सूर्य की गति (सौर मान) से की जाती है. सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच के अंतर को पाटने के लिए हर तीसरे साल एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

