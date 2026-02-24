Vikram Samvat 2083 start date : हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्‍ल प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है. साल 2026 में जो हिंदू नया साल शुरू हो रहा है, वह विक्रम संवत 2083 है. जिसका नाम रौद्र संवत्‍सर है. हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू नया साल इस साल 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है. इसी दिन से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगी और गुड़ी पाड़वा पर्व भी मनाया जाएगा.

हिंदू नव वर्ष 2026 के राजा और मंत्री कौन हैं, इसका निर्धारण उस दिन से होता है, जिस दिन से हिंदू नववर्ष शुरू होता है. इस साल हिंदू नववर्ष 19 मार्च, गुरुवार से शुरू हो रहा है. इसलिए नए साल विक्रम संवत के राजा 'गुरु' और मंत्री 'मंगल' होंगे.

नए साल का नाम रौद्र संवत्‍सर

हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया साल विक्रमी संवत 2083 है. जिसका नाम 'रौद्र' होगा. हिंदू नव वर्ष का आरंभ उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है. साथ ही इस दिन शुक्ल योग में मीन लग्न होगा. जैसा कि 'रौद्र' नाम से ही जाहिर है, आने वाला नया साल भयंकर उथल-पुथल वाला और आपदाओं वाला रह सकता है.

शास्‍त्रों में दिए गए वर्णन के अनुसार, रौद्र संवत्‍सर में बारिश कम होगी. जिससे अनाज के दाम बढ़ेंगे. आग लगने की घटनाएं होंगी. आपदाएं आएंगी. राजनैतिक उथल-पुथल रहेगी. देशों के बीच हिंसा, विरोध, तनाव बढ़ेगा.

हिंदू नववर्ष क्‍यों मनाते हैं?

ब्रह्म पुराण के अनुसार, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को सूर्योदय के समय ही ब्रह्माजी ने सृष्टि की रचना की थी. साथ ही यह भी माना जाता है कि इसी दिन से सतयुग का आरंभ हुआ था. इसके चलते सम्राट विक्रामादित्य जी ने अपने संवत्सर का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से किया और उसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है. राजा विक्रमादित्‍य के नाम पर ही इसे विक्रम संवत कहा जाता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)