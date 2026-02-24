Hindu New Year 2026 kab hai : हिंदू नव वर्ष शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. यह विक्रम संवत 2083 होगा, जिसका नाम रौद्र संवत्सर है. हिंदू पंचांग के अनुसार नया साल कब से शुरू हो रहा है और यह कैसा रहेगा, जानिए.
Vikram Samvat 2083 start date : हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है. साल 2026 में जो हिंदू नया साल शुरू हो रहा है, वह विक्रम संवत 2083 है. जिसका नाम रौद्र संवत्सर है. हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू नया साल इस साल 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है. इसी दिन से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगी और गुड़ी पाड़वा पर्व भी मनाया जाएगा.
हिंदू नव वर्ष 2026 के राजा और मंत्री कौन हैं, इसका निर्धारण उस दिन से होता है, जिस दिन से हिंदू नववर्ष शुरू होता है. इस साल हिंदू नववर्ष 19 मार्च, गुरुवार से शुरू हो रहा है. इसलिए नए साल विक्रम संवत के राजा 'गुरु' और मंत्री 'मंगल' होंगे.
हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया साल विक्रमी संवत 2083 है. जिसका नाम 'रौद्र' होगा. हिंदू नव वर्ष का आरंभ उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है. साथ ही इस दिन शुक्ल योग में मीन लग्न होगा. जैसा कि 'रौद्र' नाम से ही जाहिर है, आने वाला नया साल भयंकर उथल-पुथल वाला और आपदाओं वाला रह सकता है.
शास्त्रों में दिए गए वर्णन के अनुसार, रौद्र संवत्सर में बारिश कम होगी. जिससे अनाज के दाम बढ़ेंगे. आग लगने की घटनाएं होंगी. आपदाएं आएंगी. राजनैतिक उथल-पुथल रहेगी. देशों के बीच हिंसा, विरोध, तनाव बढ़ेगा.
