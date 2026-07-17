/मुस्लिम देश में सनातनी मंदिर... बिना लोहे-सीमेंट के रेगिस्तान में खड़ा है ये चकाचक अजूबा, जहां बह रही गंगा-यमुना की धारा!

भारत से बाहर भी हमारे सनातन धर्म और संस्कृति का कितना जलवा है, इसका सबसे बड़ा सबूत विदेशों में बन रहे शानदार मंदिर हैं. आजकल पूरी दुनिया भारतीय कला और भक्ति की दीवानी हो रही है.
इसी कड़ी में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में बना पहला हिंदू मंदिर इन दिनों खूब चर्चा में है. रेगिस्तान के बीचों बीच बना यह मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है, बल्कि यह दो अलग अलग देशों और संस्कृतियों के प्यार और भाईचारे की एक जीती जागती मिसाल है. आइए, इस खूबसूरत मंदिर की कहानी को बिल्कुल आसान भाषा में डिटेल से समझते हैं.
अबू धाबी के अल वाकबा नाम की जगह पर इस बेहद खूबसूरत मंदिर को स्वामीनारायण संस्था ने तैयार किया है. सबसे मजे की बात तो ये है कि इस मंदिर को बनाने के लिए जमीन खुद वहां की मुस्लिम सरकार ने तोहफे में दी थी.
एक मुस्लिम देश में इतना बड़ा और भव्य मंदिर बनना अपने आप में दिल को छू लेने वाली बात है. ये मंदिर भारत और यूएई की गहरी दोस्ती और प्यार का सबसे बड़ा सुबूत है. आज दूर दूर से लोग इस अनोखी जगह को देखने और यहां मिलने वाले सुकून को महसूस करने आ रहे हैं.
जब आप इस मंदिर को देखेंगे, तो इसके पीछे की कारीगरी देखकर दंग रह जाएंगे. इस पूरे मंदिर को बनाने में कहीं भी लोहे, स्टील या कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है.
अब आप सोचेंगे कि फिर यह खड़ा कैसे है. दरअसल, इसे प्राचीन भारतीय तकनीक से पत्थरों को आपस में फंसाकर यानी इंटरलॉकिंग करके बनाया गया है. मंदिर के बाहरी हिस्से के लिए खास तौर पर राजस्थान से गुलाबी बलुआ पत्थर मंगाए गए थे.
ये पत्थर इतने कमाल के हैं कि रेगिस्तान की भयंकर गर्मी में भी खराब नहीं होते और मंदिर को सैकड़ों सालों तक मजबूत रखेंगे.
इस मंदिर की बनावट में कई प्यारी बातें छिपी हैं. मंदिर के ऊपर सात बड़े शिखर बने हैं, जो यूएई के सात अलग अलग राज्यों को दर्शाते हैं. इतना ही नहीं, मंदिर के अंदर हमारी पवित्र नदियों जैसे गंगा और यमुना की छोटी धाराएं भी बहती हैं.
इसके लिए खास तौर पर भारत से पवित्र जल मंगाया गया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो साक्षात गंगा यमुना वहीं उतर आई हों. मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत और भगवान जगन्नाथ की कहानियों को पत्थरों पर बहुत सुंदर तरीके से उकेरा गया है.
दिखने में भले ही यह मंदिर हजारों साल पुराना लगे, लेकिन इसे सुरक्षित रखने के लिए आज की सबसे बेस्ट तकनीक का इस्तेमाल हुआ है. मंदिर की नींव में सैकड़ों एडवांस सेंसर लगाए गए हैं.
ये सेंसर लगातार जमीन की हलचल, तापमान और भूकंप जैसी चीजों पर नजर रखते हैं ताकि मंदिर को कभी कोई नुकसान न पहुंचे. इसके अलावा, पर्यावरण को ध्यान में रखकर इसे पूरी तरह से इको फ्रेंडली तरीके से बनाया गया है.
कपड़ों का चुनाव: मंदिर जाते समय हमेशा शालीन और पूरे कपड़े पहनें, ताकि वहां की मर्यादा बनी रहे और आपको एंट्री मिलने में कोई दिक्कत न हो.
नियमों का पालन: मंदिर के अंदर फोटो खींचने या वीडियो बनाने को लेकर जो भी नियम हैं, उनका पूरा पालन करें.
पास पहले ही बुक कर लें: अगर आप वीकेंड या किसी त्योहार के दिन जा रहे हैं, तो भीड़ से बचने के लिए मंदिर की वेबसाइट से अपना ऑनलाइन पास पहले ही बुक कर लें.
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है. विदेशों में बने मंदिरों से जुड़े नियम और मान्यताएं वहां की स्थानीय परंपराओं और लोगों की व्यक्तिगत आस्था का विषय हैं. हमारा मकसद आप तक सिर्फ सही और रोचक जानकारी पहुंचाना है.