Sharda Peeth Kashmir History: आपको जानकर आश्‍चर्य होगा कि आज जो मुस्लिम आबादी बहुल वाला कश्मीर है वो एक समय में शारदा देश कहलाता था. शारदा यानी ज्ञान की देवी सरस्वती. इन्हीं देवी शारदा की कृपा से पूरे कश्मीर में सनातन के वेदग्रंथ, पुराण, विज्ञान और व्याकरण के एक से बढ़कर एक ज्ञाता हुए. कश्‍मीर में ही देवी शारादा का महाशक्तिपीठ स्थित है लेकिन आलम यह है कि बीते 78 सालों से इस शक्तिपीठ में पूजा होना तो दूर एक दीपक तक नहीं जला है. बंटवारे के बाद पाकिस्‍तान में हिंदू मंदिरों के साथ कितना बुरा सलूक हुआ है, उसका अंदाजा यहां मंदिरों की घटती संख्‍या को देखकर ही लगाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: 'मूंछों' वाले भगवान श्रीकृष्‍ण...अद्भुत है इस मंदिर में विराजमान भगवान की मूर्ति, सप्त ऋषियों ने की थी तपस्या

कभी जलती थी अखंड ज्‍योति...पर अब

भारत की प्राचीन विरासत को समेटे कश्‍मीर में स्थित यह शारदा पीठ बंटवारे के बाद भी हमारा हिस्‍सा हुआ करता था लेकिन कुछ समय बाद ही यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आ गया. फिर तो इस मंदिर में ना कोई हिंदू गया, ना पूजा-पाठ हुई. हालत यह हुई कि समय के साथ मंदिर खंडहर में तब्‍दील हो गया.

जबकि 7 दशक पहले तक इस मंदिर में देवी शारदा के नाम से अखंड ज्योति जलती थी, पूजा-अराधना हुआ करती थी. लेकिन आज इस शारदा पीठ में ना दीप जलते हैं ना पूजा होती है. बल्कि इस मंदिर में जाने की किसी को अनुमति भी नहीं है.

यह भी पढ़ें: जन्‍माष्‍टमी पर दुर्लभ महासंयोग, 3 राशि वालों को मिलेगा बेहिसाब धन, जिंदगी में घुलेगी मिश्री सी मिठास!

आदि शंकराचार्य भी गए थे शारदा पीठ में

ये मंदिर सैंकड़ों साल पुराना है. एक समय था जब शिक्षा के इस प्रमुख केंद्र में ना केवल कश्‍मीरी पंडित बल्कि देश भर से लोग दर्शन करने पहुंचते थे. इनमें कई संत-महात्‍माओं से लेकर आदि शंकराचार्य भी शामिल हैं.

यह शारदा पीठ मुजफ्फराबााद से लगभग 140 किलोमीटर और कुपवाड़ा से करीब 30 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास नीलम नगीं के तहत पर स्थित है।। कहा जाता है की इस मंदिर को महाराज अशोक ने 237 ईसा पूर्व में बनवाया था.

पाकिस्‍तान में हिंदू मंदिरों की दुर्दशा

Pok में स्थित शारदा पीठ मंदिर ही केवल ऐसा नहीं है, जिसकी पाकिस्‍तान में दुर्दशा हुई हो. बल्कि बंटवारे के बाद से हिंदू मंदिरों की तोड़-फोड़ और बुरे सलूक का सिलसिला मानो कभी थमा ही नहीं है. वैसे भी जब-तब पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों निशाना बनाने की खबरें मिलती रहती हैं. पाकिस्‍तान के विभिन्‍न हिस्‍सों में फैले कई हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह मस्जिदें, पार्क या अन्‍य इमारतें बना दी गई हैं.

428 से 22 मंदिर बचे

जिस समय पाकिस्तान आजाद हुआ उस समय पाकिस्तान में मंदिरों की संख्या काफी अधिक थी. आंकड़ों के मुताबिक उस पाकिस्तान वाले भू-भाग में 428 मंदिर मौजूद थे. लेकिन 1990 आते आते 428 मंदिरों में से 408 मंदिरों को वहां की सरकार ने होटल, स्कूल या मदरसे में बदल दिया. अब पाकिस्‍तान में 22 हिंदू मंदिर ही बचे हैं. वहीं गिने-चुने मंदिर ही हैं जिनमें पूजा-पाठ होती है या श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत है. इसमें हिंगलाज माता मंदिर प्रमुख है, जो कि एक शक्तिपीठ है.

मनते हैं हिंदू त्‍योहार

हालांकि पाकिस्‍तान में हिंदू त्‍योहार मनाए जाते हैं. यहां रहने वाले हिंदू सीमित दायरे में त्‍योहार मनाते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्‍तान में हिंदुओं की आबादी करीब 38 लाख है जो यहां कि कुछ आबादी की लगभग डेढ़ परसेंट है. कह सकते हैं कि पाकिस्‍तान में सबसे बड़े अल्‍पसंख्‍यक हिंदू ही हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)