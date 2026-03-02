Hiranyakashyap Vadh Story: असुर राजा हिरण्‍यकश्‍यप के भाई हिरण्‍याक्ष का जब वध हुआ तो उसने तय किया कि वह कठोर तप करके ऐसा वरदान लेगा कि भगवान भी उसका वध ना कर सकें. इसके लिए उसने कई साल तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्‍या की और अनोखा वरदान पाया. इस वरदान के कारण वह इतना निरंकुश बन गया कि वह भगवान विष्‍णु की भक्ति करने वाले हर व्‍यक्ति को मारता था, कड़ी यातना देता है.

इसी के चलते उसने अपने मासूम बेटे प्रहलाद को मारने के लिए भी कई यातनाएं दीं. उसे ऊंचाई से खाई में फिकवाया, पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की, काल-कोठरी में बंद करके भूखा रखा और आखिर में चिता में बिठाकर जिंदा जलाने की कोशिश की. लेकिन प्रहलाद निश्चिंत होकर भगवान श्रीहरि का नाम जपते रहे और ये कठोर यातनाएं भी उनका बाल बांका नहीं कर सकीं.

हिरण्‍यकश्‍यप वध की कथा

पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्‍यकश्‍यप ने कठोर तपस्‍या के बाद ब्रह्मा जी से अनोखा वरदान मांगा था. उसने मांगा था कि उसे न तो धरती पर मारा जा सके, न आसमान में, न अस्‍त्र से मारा जा सके न शस्‍त्र से, न दिन में मारा जा सके न रात में, न घर के अंदर मारा जा सके न घर के बाहर, उसे न इंसान मार सके न जानवर. यानी कि मृत्‍यु के लिए ऐसी शर्तें रख दीं कि उसको मारना ही असंभव हो जाए और वो अमर रहकर भगवान के भक्‍तों को धरती से खत्‍म कर सके. वह अजेय हो सके.

भगवान नृसिंह ने अनोखे तरीके से किया वध

जब हिरण्‍यकश्‍यप अपने पिता की हर यातना से बच गया तो उसे भगवान विष्‍णु की भक्ति करने के लिए कहने लगा, तो हिरण्‍यकश्‍यप ने कहा अपने पुत्र भक्‍त प्रहलाद से कहा - 'रे मंदबुद्धि! यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बता इस खंभे में क्यों नहीं दिखता?' यह कहकर क्रोध से तमतमाया हुआ वह स्वयं तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंभे को एक घूंसा मारा.

तभी उस खंभे से भगवान नृसिंह प्रकट हुए (भगवान नरसिम्‍हा भी कहा जाता है). उनका रूप अलौकिक था. उनका उनका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य के रूप में था. उन्‍होंने हिरण्‍यकश्‍यप को मारने के लिए उसे महल की दहलीज तक खींचा, शाम को गोधूलि बेला में अपनी जांघ पर रखकर अपने नाखूनों से उसका पेट चीरकर उसका वध किया.

यानी कि हिरण्‍यकश्‍यप को मारने के लिए वरदान की हर शर्त का तोड़ भगवान नृसिंह ने निकाला. उन्‍होंने उसे न शाम को न रात को यानी कि शाम को गोधूलि बेला में मारा, न जमीन पर न आसमान यानी कि जांघ पर रखकर मारा, न घर के अंदर न घर के बाहर यानी कि दहलीज पर मारा, साथ ही अस्‍त्र-शस्‍त्र की बजाय नाखूनों से पेट चीरा और उनका रूप भी न पूरा जानवर का था, न इंसान का. इस तरह आखिरकार भगवान के विरोधी हिरण्‍यकश्‍यप का वध हुआ और भक्‍त प्रहलाद की रक्षा की.

