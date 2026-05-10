Advertisement
trendingNow13211897
Hindi Newsधर्म2500 साल पुराना... मुरलीधर का वो रहस्यमयी मंदिर जहां हवा की उल्टी दिशा में लहराता है ध्वज; 72 खंभों पर टिका है ये अद्भुत देवालय

2500 साल पुराना... मुरलीधर का वो रहस्यमयी मंदिर जहां हवा की उल्टी दिशा में लहराता है ध्वज; 72 खंभों पर टिका है ये अद्भुत देवालय

Dwarkadhish Temple Guide: द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्रीकृष्ण की प्राचीन नगरी का प्रतीक है, जो अपनी रहस्यमयी उल्टी दिशा में लहराने वाली ध्वज और समुद्र में डूबी द्वारका के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है. आज हम वहां कैसे जा सकते हैं और उस जगह के इतिहास के बारे में अच्छे से जानेंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 10, 2026, 04:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2500 साल पुराना... मुरलीधर का वो रहस्यमयी मंदिर जहां हवा की उल्टी दिशा में लहराता है ध्वज; 72 खंभों पर टिका है ये अद्भुत देवालय

Dwarkadhish Temple Guide: अरब सागर के किनारे बसे गुजरात के द्वारका शहर में स्थित द्वारिकाधीश मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में गिना जाता है. मान्यता है कि ये वही पवित्र जगह है जहां भगवान श्रीकृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद अपनी नगरी बसाई थी. इस मंदिर को जगत मंदिर भी कहा जाता है. कहा जाता है कि ये मंदिर करीब 2500 साल पुराना माना जाता है. 

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रीकृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने सबसे पहले यहां मंदिर बनवाया था. बाद में अलग-अलग राजाओं ने इसका कई बार पुनर्निर्माण कराया. आज जो भव्य मंदिर दिखाई देता है, उसका निर्माण करीब 15वीं-16वीं शताब्दी में कराया गया माना जाता है. समुद्र किनारे बना ये मंदिर दूर से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है.

द्वारिकाधीश मंदिर अपनी रहस्यमयी कहानियों और अद्भुत मान्यताओं की वजह से भी काफी प्रसिद्ध है. कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की प्राचीन नगरी द्वारका समुद्र में समा गई थी. समुद्र के अंदर आज भी प्राचीन द्वारका के अवशेष मिलने के दावे किए जाते हैं. कई शोधों में समुद्र के भीतर पुराने ढांचे और पत्थरों के निशान भी मिले हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

हवा की उल्टी दिशा में लहराती है धव्ज 

इसी वजह से लोग इस मंदिर को रहस्य और आस्था का संगम मानते हैं. मंदिर के ऊपर लगा विशाल ध्वज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है. मान्यता है कि ये ध्वज दिन में कई बार बदला जाता है और इसे चढ़ाने की परंपरा सदियों पुरानी है. खास बात ये भी है कि मंदिर के शिखर पर लगी ध्वजा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराती दिखाई देती है. इसे लोग चमत्कार मानते हैं.

72 खंभों पर टिका है ये मंदिर!!!

मंदिर की वास्तुकला भी बेहद खास मानी जाती है. पांच मंजिला ये मंदिर करीब 72 खंभों पर टिका हुआ है. इसका ऊंचा शिखर दूर से दिखाई देता है. मंदिर में भगवान कृष्ण को द्वारिकाधीश यानी द्वारका के राजा के रूप में पूजा जाता है. गर्भगृह में भगवान की काले पत्थर की सुंदर मूर्ति विराजमान है.

 मंदिर के अंदर सुबह से रात तक कई आरतियां होती हैं. जन्माष्टमी और होली के समय यहां लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं. मंदिर के पास बहने वाली गोमती नदी भी काफी पवित्र मानी जाती है. श्रद्धालु पहले गोमती घाट में स्नान करते हैं और फिर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं.

लगी रहती है भक्तों की भारी भीड़ 

द्वारिकाधीश मंदिर चार धाम यात्रा का भी एक जरूरी हिस्सा है. बद्रीनाथ, जगन्नाथ पुरी और रामेश्वरम के साथ द्वारका को भी हिंदू धर्म के चार धामों में शामिल किया गया है. इसी वजह से यहां पूरे साल भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है. यहां आने वाले श्रद्धालु बेट द्वारका भी जाते हैं. 

मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान कृष्ण अपने परिवार के साथ रहते थे. मंदिर के आसपास कई छोटे-छोटे धार्मिक स्थल और पुराने घाट भी मौजूद हैं. शाम के समय होने वाली आरती का दृश्य बेहद मनमोहक लगता है. समुद्र की लहरों और मंदिर की घंटियों की आवाज माहौल को भक्तिमय बना देती है.

कैसे जा सकते हैं द्वारिकाधीश मंदिर?

अगर आप द्वारिकाधीश मंदिर जाना चाहते हैं तो वहां पहुंचना काफी आसान है. द्वारका गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है. यहां रेल, सड़क और हवाई मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है. द्वारका रेलवे स्टेशन मंदिर से कुछ ही दूरी पर मौजूद है. सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जामनगर में है, जो करीब 130 किलोमीटर दूर पड़ता है.

 वहां से टैक्सी और बस आसानी से मिल जाती है. सड़क मार्ग से भी गुजरात के बड़े शहरों से द्वारका के लिए नियमित बस सेवा चलती है. अक्टूबर से मार्च तक का समय यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और समुद्र किनारे बसे इस पवित्र शहर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है.

ये भी पढ़ें: 12 मई को फिर से हनुमान जयंती! क्या है यह माजरा, जानें तेलुगू हनुमान जयंती का सीक्रेट

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Dwarkadhish Temple Guide

Trending news

जिस रास्ते से गुजरना था पीएम मोदी का काफिला, वहां मिलीं जिलेटिन की छड़ें; मचा हड़कंप
PM Modi
जिस रास्ते से गुजरना था पीएम मोदी का काफिला, वहां मिलीं जिलेटिन की छड़ें; मचा हड़कंप
जो बंगाल में नहीं हुआ, तमिलनाडु में हो गया; BJP प्रचार करती रही, महफिल TVK ने लूट ली
Tamil Nadu Vande Mataram
जो बंगाल में नहीं हुआ, तमिलनाडु में हो गया; BJP प्रचार करती रही, महफिल TVK ने लूट ली
CM बनते ही मेज उठाने लगे विजय! शपथ के बाद का VIDEO वायरल, सादगी पर फिदा हुए लोग
CM Vijay Viral Video
CM बनते ही मेज उठाने लगे विजय! शपथ के बाद का VIDEO वायरल, सादगी पर फिदा हुए लोग
'इसमें ब्राह्मणों की क्या गलती...? जस्टिस सूर्यकांत के नाम से वायरल हुआ फेक बयान
CJI Surya Kant
'इसमें ब्राह्मणों की क्या गलती...? जस्टिस सूर्यकांत के नाम से वायरल हुआ फेक बयान
विजय को बधाई के बाद PM ने कांग्रेस पर बोला हमला,कहा- ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे ठगा नहीं
PM Modi
विजय को बधाई के बाद PM ने कांग्रेस पर बोला हमला,कहा- ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे ठगा नहीं
मई की गर्मी में चक्रवात की एंट्री! दिल्ली-NCR समेत 13 राज्यों में अगले 48 घंटे भारी
IMD Weather Alert
मई की गर्मी में चक्रवात की एंट्री! दिल्ली-NCR समेत 13 राज्यों में अगले 48 घंटे भारी
'हनुमान सर्किल' या 'टीपू सुल्तान' नाम बदलने को लेकर भड़का तनाव; आमने-सामने आए लोग
Andhra pradesh news
'हनुमान सर्किल' या 'टीपू सुल्तान' नाम बदलने को लेकर भड़का तनाव; आमने-सामने आए लोग
हिमंता के हाथों में फिर होगी असम की कमान, BJP विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला
Himanta Biswa Sarma
हिमंता के हाथों में फिर होगी असम की कमान, BJP विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला
शपथ के बाद विजय का जनता को बड़ा तोहफा, 200 यूनिट बिजली समेत इन ऑर्डर्स पर किए साइन
Tamil Nadu
शपथ के बाद विजय का जनता को बड़ा तोहफा, 200 यूनिट बिजली समेत इन ऑर्डर्स पर किए साइन
बंगाल में सुवेंदु बने खेवनहार, अब केरल में भी BJP की वही डगर? एक दशक में खिलेगा कमल!
West Bengal
बंगाल में सुवेंदु बने खेवनहार, अब केरल में भी BJP की वही डगर? एक दशक में खिलेगा कमल!