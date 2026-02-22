Holashtak 2026: होलाष्टक में शुभ कार्यों की वर्जना, इसके अलावा भी हैं वो पांच अमंगलकारी मौके जिसमें नहीं होते मंगलकारी आयोजन!

Holashtak 2026: होलाष्टक 8 दिनों का होता है और इन दिनों में ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है. इन दिनों में ग्रह-नक्षत्र की स्थिति इतनी कमजोर होती है कि जातक की सही निर्णय लेने तक की क्षमता प्रभावित होती है. हालांकि होलाष्टक की अवधि में पूजा पाठ करने से सकारात्मकता का संचार हो सकता है. हालांकि इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य करने की वर्जना होती है. दिनचर्या को अनुशासित रखने के लिए कहा जाता है क्योंकि इन दिनों में मौसम तेजी से बदल रहा होता है.

शुभ कार्यों का आयोजन वर्जित

ध्यान दें कि कि इस साल होलाष्टक 24 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएगा और इन 8 दिनों में किसी भी तरह के शुभ कार्यों का आयोजन नहीं किया जाएगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि होलाष्टक के अलावा भी पूरे साल में ऐसे पांच मौके आते हैं जब किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य को करने पर रोक होती है.

पंचक के पांच दिन

पंचक 5 दिन का होता है जिसमें किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है. नया काम, गृह प्रवेश, विवाह का आयोजन आदि नहीं किया जाता है. पंचक 5 तरह के हैं. चोर, रोग, नृप, मृत्यु, अग्नि पंचक.

Add Zee News as a Preferred Source

पितृ पक्ष के 15 दिन

होलाष्टक के आठ दिन अशुभ माने जाते हैं लेकिन पितृ पक्ष के पूरे 15 दिन की अवधि में किसी भी तरह के मांगलिक आयोजन नहीं किए जाते हैं. भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन अमावस्या तिथि तक पितृ पक्ष चलता है. इस दौरान पितरों को तृप्ति करने से लेकर उनके पिंडदान आदि के क्रिया कर्म किए जाते हैं. इस साल पितृ पक्ष 26 सितंबर 2026 से लेकर 10 अक्टूबर 2026 तक है.

चातुर्मास के चार महीने

चातुर्मास में भी किसी भी तरह के मांगलिक कार्य करने की वर्जना होती है क्योंकि इन चार माह में देवशयनी एकादशी से ही देवता शयन करने लगते हैं और बिना देवता के किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों का आयोजन नहीं किया जाता है. चातुर्मास देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है. 25 जुलाई 2026 से लेकर 20 नवंबर 2026 तक चातुर्मास चलेगा.

अधिकमास

अधिकमास में भी किसी भी तरह के शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है. तीन साल में एक बार ही यह अवधि आती है लेकिन इस अधिकमास में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं. इसे पुरुषोत्तम मास के रूप में भी जाना जाता है. यह साल अधिकमास का है जोकि 15 मई से 17 जून 2026 तक होगा.

खरमास

खरमास की समयावधि में सभी मांगलिक कार्य स्थगित रहते हैं या इस तरह के आयोजनों के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है. सूर्य और बृहस्पति का शुभ प्रभाव इस समय बहुत कम होता है और किसी भी मांगलिक कार्य को करने के लिए जरूरी है कि इन दोनों ग्रहों का शुभ प्रभाव हो. खरमास में शुभ कार्य नहीं होते हैं. सूर्य जब बृहस्पति की राशि धनु या मीन राशि में गोचररत होता है तो खरमास आता है.

सूर्य और चंद्र ग्रहण

सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को ज्योतिष अनुसार एक अशुभ घटना माना जाता है. ऐसे में ग्रहण लगने पर किसी भी तरह के शुभ कार्य को करने की मनाही होती है. पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है, हरियाली अमावस्या पर दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा. फाल्गुन पूर्णिमा पर पहला और सावन पूर्णिमा पर दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- मिलेगी मानसिक शांति और भय होगा दूर, भक्ति भाव से करें श्री कार्तिकेय चालीसा का पाठ, जय जय श्री कार्तिकेय स्वामी…

और पढ़ें- मिलेगी मानसिक शांति और भय होगा दूर, भक्ति भाव से करें श्री कार्तिकेय चालीसा का पाठ, जय जय श्री कार्तिकेय स्वामी…