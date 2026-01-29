Holashtak 2026 Start Date : होली से पहले के 8 दिन के समय को होलाष्टक कहते हैं. होलाष्टक को बहुत अशुभ समय माना जाता है और इस दौरान शादी, गृहप्रवेश, मुंडन आदि शुभ कार्य करना वर्जित होता है. लेकिन कुछ रोजमर्रा के काम भी हैं, जो होलाष्टक में नहीं करना चाहिए.
Trending Photos
Holashtak me kya chahiye kya nahi : होलाष्टक के 8 दिन को हिंदू धर्म में अशुभ माना गया है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. होलाष्टक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होते हैं और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन समाप्त होते हैं. इस साल 24 फरवरी 2026 से होलाष्टक शुरू होंगे और 3 मार्च 2026 को होली के दहन के दिन समाप्त होंगे. इसके बाद 4 मार्च 2026 को होली खेली जाएगी. रंगों वाली होली के दिन को धुलैण्डी या धुलैड़ी कहते हैं.
धार्मिक मान्यता के अनुसार होली के दिन भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उसकी बुआ होलिका उसे चिता में लेकर बैठी थी. इससे पहले के 8 दिन तक भक्त प्रहलाद को काफी यातनाएं दी गईं थीं, इसलिए इस समय को अशुभ माना जाता है. इसके अलावा पौराणिक कथाओं के अनुसार होलाष्टक की शुरुआत वाले दिन शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, जिससे जीवन में प्रेम खत्म हो गया था. इसके अलावा ज्योतिष के अनुसार होलाष्टक के दौरान ग्रह उग्र हो जाते हैं. जिसके कारण इस समय में किए गए काम अशुभ फल देते हैं.
यह भी पढ़ें : नोटों की बारिश होगी और प्यार के फूल खिलेंगे, 4 राशियों के लिए फरवरी बेहद शुभ, पढ़ें मासिक राशिफल
होलाष्टक के 8 दिन में कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, प्रॉपर्टी/वाहन खरीदना, नया व्यवसाय शुरू करना, या हवन-यज्ञ नहीं करना चाहिए. हालोष्टक के दौरान नकारात्मक ऊर्जा प्रबल होती है, जिससे मांगलिक कार्यों में विघ्न आ सकता है.
इसके अलावा होलाष्टक के दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून काटना भी वर्जित माना जाता है. होलाष्टक में बाल, नाखून काटने से गरीबी बढ़ती है, दुर्भाग्य और नकारात्मकता आती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस अवधि में शरीर की शुद्धि और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए बाल और नाखून नहीं काटे जाते हैं. बेहतर है कि होलाष्टक शुरू होने से पहले और होली के बाद ही नाखून बाल काटें.
यह भी पढ़ें : नोटों की बारिश होगी और प्यार के फूल खिलेंगे, 4 राशियों के लिए फरवरी बेहद शुभ, पढ़ें मासिक राशिफल
इंटरनेट पर होलाष्टक में शादी हो सकती है या नहीं, यह जमकर सर्च किया जाता है. तो इसका उत्तर है नहीं. मान्यता है कि होलाष्टक में शादी करने से वैवाहिक जीवन में बाधाएं आती हैं, पति-पत्नी के बीच प्रेम नहीं रहता है. पौराणिक कथा के अनुसार, होलाष्टक के पहले दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, जिसके बाद कामदेव की पत्नी रति ने 8 दिन तक खूब विलाप किया था. इसलिए होलाष्टक के 8 दिन में शादी नहीं होती है.
होलाष्टक के दौरान नियमित रूप से भगवान शिव, विष्णु या कृष्ण जी की पूजा करना चाहिए. इसके अलावा हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें. होलाष्टक के दौरान भगवान की भक्ति करने और दान-पुण्य करने का बहुत शुभ फल मिलता है.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)