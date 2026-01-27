Advertisement
Holashtak 2026 Start Date : होली से पहले के 8 दिन होलाष्‍टक कहलाते हैं, जिन्‍हें अशुभ माना गया है. सनातन धर्म में होलाष्‍टक के दौरान शुभ और मांगलिक काम करना वर्जित होता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 27, 2026, 07:37 AM IST
Holi 2026 Kab Hai : रंगो का महापर्व होली आने वाला है लेकिन उससे पहले 8 दिन में होलाष्‍टक रहते हैं. होलिका दहन के साथ ही  होलाष्‍टक समाप्‍त होते हैं. पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होलाष्‍टक शुरू होते हैं और  फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात को समाप्‍त होते हैं. होलाष्‍टक शुरू होते ही मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है. जानिए इस साल होली कब है और उससे पहले होलाष्‍टक कब से कब तक रहेंगे? 

होलाष्‍टक कब से हैं? 

पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 24 फरवरी 2026 को है, वहीं फाल्‍गुन पूर्णिमा 3 मार्च 2026 को है. लिहाजा होलाष्‍टक 24 फरवरी से 3 मार्च तक रहेंगे. 3 मार्च की रात को होलिका दहन होगा और फिर अगले दिन 4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी. 

होलिका दहन 2026 का शुभ मुहूर्त 

होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में अलग-अलग शहरों में कुछ देर का अंतर हो सकता है. देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त 3 मार्च की शाम 06:08 बजे से लेकर रात 08:35 बजे तक रहेगा. वहीं रंग वाली होली यानि धुलैण्डी 4 मार्च को खेली जाएगी. 

होलाष्टक में ना करें ये काम 

हिंदू मान्यता के अनुसार होलिका दहन की रात भगवान विष्‍णु के परम भक्‍त प्रहलाद को मारने के लिए उसकी बुआ होलिका उसे चिता में लेकर बैठी थी. लेकिन होलिका स्‍वयं जल गई और भक्‍त प्रहलाद बच गए. पर इससे पहले 8 दिन तक राजा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए तमाम तरह की यातनाएं दी थीं. इसलिए इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. माना जाता है कि इस समय में नकारात्‍मक ऊर्जा प्रबल रहती है, जिससे शुभ कार्य करने का भी अशुभ फल मिलता है.  

होलाष्टक के दौरान सगाई, शादी, मुंडन, सगाई, नई दुल्‍हन की विदाई, नए काम की शुरुआत जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

