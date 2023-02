Skin Care After Holi: होली के बाद स्किन और बालों से रंग छुड़ाने की न लें टेंशन, इन 7 आसान उपायों से घर बैठे कर सकेंगे साफ

How to Remove Color from Oily Skin and Hair: होली आने में अब एक हफ्ता ही बचा है. अगले 8 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी. इस दिन लोग लोग पानी और रंग की एक-दूसरे पर बौछार करते हैं. कई लोग इसके लिए गुलाल इस्तेमाल करते हैं तो कई लोग पक्के रंगों को यूज करना पसंद करते हैं. होली के अगले दिन उन पक्के रंगों को स्किन और बालों से छुड़ाना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है. आज हम आपको ऐसे ही कुछ काम के टिप्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप होली के अगले दिन इस्तेमाल करके रंगों को छुड़ा सकते हैं.

होली के बाद स्किन से रंग छुड़ाने के टिप्स (Colour Removing Tips After Holi) होली खेलने के तुरंत बाद साफ पानी से उन रंगों को साफ करने की कोशिश करें. वह रंग जब तक गीला होगा, तब तक उसे छुड़ाना बहुत आसान रहेगा. जबकि एक बार रंग सूखने के बाद उसे छुड़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. फिर वह हर स्नान के बाद थोड़ा-थोड़ा कमजोर होकर अपने आप मिट जाता है. होली के बाद स्किन से रंग छुड़ाने के लिए एक कटोरी एक कटोरी दही में दो बड़े चम्मच नींबू का रस मिलाकर स्किन पर लगाएं. इसके बाद सामान्य या गुनगुने पानी से नहा लें. एक दूसरा उपाय ये है कि आप गुलाब जल में बेसन, बादाम का तेल और दूध की मलाई मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं. इसके बाद रंग लगी स्किन पर उस पेस्ट को सूखने तक लगाए रहें. फिर उस पेस्ट को अपने हाथों से रगड़कर निकाल दें और साफ पानी से नहा लें. नहाने के बाद अपनी आंखों में थोड़ा सा गुलाब जल डालकर आराम करें. ऐसा करने से आपकी आंखों को आराम मिलेगा. गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें होली वाले दिन स्किन से रंग छु़ड़ाने (Colour Removing Tips After Holi) का एक उपाय ये है कि आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को धो लें. इसके बाद समुद्री नमक, ग्लिसरीन और सुगंधित तेल की कुछ बूंदों का मिश्रण बनाकर वहां पर लगा लें. यह मिश्रण एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल है, जिसे यूज करने से स्किन पर रंगों में मिक्स केमिकल का ज्यादा असर नहीं हो पाता. स्किन को जोर से न रगड़ें होली के बाद अपने चेहरे से रंग हटाने (Colour Removing Tips After Holi) के लिए साबुन या जूने को जोर से न रगड़ें. इससे रंग तो कम कम निकलता है लेकिन त्वचा को ज्यादा नुकसान हो जाता है. अपना चेहरा धोने के लिए आप साबुन के बजाय फेशियल क्लींजर या बेबी ऑयल का इस्तेमाल करें. इसके बाद ढेर सारा मॉइस्चराइजर लगाएं. यह भी ध्यान रखें कि होली से एक हफ्ते पहले और बाद में ब्लीचिंग, वैक्सिंग या फेशियल करवाने से सख्ती से परहेज करें. ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि फेशियल या ब्लीचिंग करवाने से त्वचा के छिद्र खुल जाते हैं. जिससे होली वाले दिन रंगों में मिक्स हानिकारक रसायन उन छिद्रों से हेकर त्वचा की भीतरी परतों तक अपना रास्ता बना सकते हैं. नींबू से भी हटा सकते हैं कलर आप चाहें तो नींबू के कुछ टुकड़े भी अपनी त्वचा (Colour Removing Tips After Holi) पर रगड़ सकते हैं. नींबू में मौजूद प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट उन कठोर दागों को हटाने में मदद करता है, जो आसानी से नहीं जाते. आप नींबू को कुछ देर तक मलें और फिर धो लें. इसे धोने के बाद स्किन को रूखेपन से बचाने के लिए पर्याप्त मॉइस्चराइजर लगाएं. होली पर बालों की सफाई के टिप्स (Hair Care After Holi) होली वाले दिन बालों (Hair Care After Holi) की केयर करना भी जरूरी हो जाता है. इसलिए आप होली खेलने के बाद अपने बालों को सादे पानी से धो लें. ऐसा करने से गुलाल और ज्यादातर रंग उतर जाते हैं. इसके बाद माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर से बालों को तुरंत धो लें. होली के बाद बाल (Hair Care After Holi) साफ करने का दूसरा उपाय ये है कि आप दो बड़े चम्मच जैतून के तेल में चार बड़े चम्मच शहद और कुछ बूंदें नींबू के रस की मिलाएं. इसके बाद इस घोल को अच्छी तरह अपने बालों और खोपड़ी में लगाएं. करीब आधे घंटे तक बालों में लगाए रखने के बाद आप बालों में शैंपू करें और हल्के गरम पानी से उन्हें धो लें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)