Holika Dahan 2023: होलिका दहन वाले दिन भूलकर भी मत करना ये 5 काम, वरना जिंदगी भर के लिए रह जाएगा केवल पछतावा

What not to do on Holika Dahan 2023: रंग और उल्लास का पर्व होली आने में अब बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं. बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस त्योहार में सभी लोग अपने गिले-शिकवे भुलाकर एक हो जाते हैं. रंग वाली होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है. यह इस बात का प्रतीक होता है कि हमने अपने अंतर्मन की सारी बुराइयों को जलाकर खाक कर दिया है. ज्योतिष शास्त्रियों का कहना है कि 7 मार्च को होने जा रहे होलिका दहन वाले दिन हमें 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए वरना हमें जिंदगीभर के लिए पछतावा रह जाएगा. आइए जानते हैं कि वे काम कौन से हैं.

होली वाले दिन क्या न करें?

इस रंग के कपड़े पहनने से बचें

ज्योतिषविदों के मुताबिक होलिका दहन वाले दिन (What not to do on Holika Dahan 2023) काले या पीले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए. माना जाता है कि होलिका दहन वाले दिन ये दोनों रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जिससे आपसी संबंध खराब होते हैं.

कीमती वस्तुएं या पैसे न दें उधार

होलिका दहन वाले दिन किसी को भी पैसे या अन्य कीमती चीजें उधार नहीं देनी चाहिए. कहा जाता है कि इस दिन दूसरों को अपने पैसे या कीमती चीजें देने से घर में आर्थिक तंगी का दौर शुरू हो जाता है. जिसका खामियाजा परिवार को भुगतना पड़ता है.

सड़क पर पड़ी वस्तुओं को न छुएं

होलिका दहन (What not to do on Holika Dahan 2023) वाले दिन कई बार सड़कों पर अजीब चीजें बेतरतीब हालत में पड़ी दिखाई दे जाती हैं. ये सब चीजें टोने-टोटके वाली हो सकती हैं, जिसका आप पर बुरा प्रभाव हो सकता है. लिहाजा ऐसी चीजों को लांघे बिना साइड में से निकल जाएं.

बालों को रूखा और खुला न रखें

होलिका दहन वाले दिन महिलाएं अपने बालों को खुले और रूखे न रखें. इसके बजाय बालों में तेल लगाकर उन्हें उचित तरीके से बांधकर रखें. मान्यता है कि खुले और रूखे बालों को देखकर नकारात्मक शक्तियां आकर्षित हो सकती हैं.

बाहरी लोगों का दिया भोजन या पानी ना लें

होलिका दहन वाले दिन (What not to do on Holika Dahan 2023) अगर कोई बाहरी या अनजान व्यक्ति आपको खाने के लिए भोजन या पीने के लिए पानी दे तो उसे बिल्कुल भी ग्रहण न करें. उसमें जहर या बेहोश करने वाली दवा मिली हो सकती है, जिसके सेवन से आपको बड़ी हानि झेलनी पड़ सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

अपनी फ्री कुंडली पाने के लिए यहां क्लिक करें