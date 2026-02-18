Holi Special: प्रेम होगा सफल, होली आने से पहले जान लें लव लाइफ को मजबूत करने के टोटके!

Holi 2026 Upay: होली का पर्व राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है. होली पर्व सौहार्द्र का पर्व है, इस दिन लोग गले मिलते हैं और उत्साह से भरे रहते हैं. दुश्मनों को भी रंग लगाकर रिश्ते के तनाव को दूर करते हैं. रंगों और प्रेम के इस त्योहार पर हर ओर प्रेम का संचार होता है. प्रेम और रंगों के इस त्योहार पर अगर कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो प्रेम से जुड़े सभी परेशानियों को दूर किया जा सकता है. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि होली पर ऐसे कौन से उपाय करें कि प्रेम में सफलता मिले और प्रेम जीवन से तनाव दूर हो सके.

इस उपाय से राधा-कृष्ण का मिलता है आशीर्वाद

होली पर राधा रानी और श्रीकृष्ण के मंदिर में जाएं और पूरे विधि विधान से पूजा उपासना करें. भगवान के चरणों में थोड़ा सा गुलाल चढ़ाएं और फिर 'ॐ राधा वल्लभाय नमः' मंत्र का जाप करें. मंत्र जाप 3 माला करें. अब चरणों में चढ़ाए गुलाल को थोड़ा सा उठा लें और इसे हर दिन नियम से पूजा के बाद अपने माथे पर टीके की तरह लगाएं. ऐसा करने से भगवान कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और प्रेम जीवन में मजबूती आती है.

आपसी प्रेम बढ़ाने का उपाय

होली के दिन अगर गाय को हरा चारा खिलाएं और गुड़ रोटी का भोग कराएं, गाय के पैरों में गुलाल लगाकर सात परिक्रमा करें तो यह एक शुभ परिणाम देने वाला उपाय होगा. गाय की परिक्रमा करते हुए मन ही मन अपनी मनोकामानओं को दोहराएं. ध्यान दें कि गाय में 33 कोटी देवी-देवता वास करते हैं. इस उपाय से 33 कोटी देवी-देवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा. जिससे जीवन में प्रेम बढ़ेगा और धन संबंधित दिक्कतें भी दूर होंगी.

प्रेम जीवन में को मजबूत करने का उपाय

प्रेम जीवन में को मजबूत करने के लिए और प्रेम विवाह में होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए होलिका दहन की रात को चंद्रमा को दूध और जल से अर्घ्य दें. इसके बाद चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें, मंत्र है- 'ॐ श्रां श्रीं श्रौं स: चन्द्रमसे नम:' इन मंत्रों का जाप 108 बार करें. प्रेम विवाह होने में आ रही सभी समस्याओं का अंत होगा और प्रेम जीवन की बाधाएं दूर होंगी. होलिका दहन के समय थोड़ा सा गुलाल अगर अग्नि में डालें तो इससे मनोकामान पूर्ति हो सकेगी.

इस उपाय से प्रेम विवाह के योग बनते हैं

होली के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से, इसके अलावा शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से, माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें से प्रेम जीवन की सभी बाधाओं का अंत होता है. माता को लाल और हरे रंग का गुलाल चढ़ाएं और पांच देसी घी के दीये जलाकर शिव चालीसा का पाठ भी करें. प्रेम विवाह के योग बनेंगे.

दूरियां होंगी खत्म

होलिका दहन पर प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे को कोई न कोई गिफ्ट जरूर दें. हालांकि ध्यान दें कि काले-नीले रंग और नुकीले सामान न दें. इस उपाय को करने से रिश्ते की खटास दूर होगी और लव लाइफ से दूरियां खत्म होगी.

इस उपाय से रिश्ता रहता है मजबूत

होलिका दहन पर एक सूखा नारियल लें और उसमें मिश्री जालें. इसके बाद कलावे से नारियल को बांधें. नारियल पर सिंदूर, गुलाल और अक्षत लगाकर इसे लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना लें. इस पोटली को होलिका की अग्नि में डाल दें. प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में गहराई और समझ बढ़ेगी. धन की परेशानी भी दूर होगी.

