Holi 2026 Shubh Yog: सालों बाद होली पर ग्रहों का अद्भुत मिलन! सुख-समृद्धि के लिए होलिका दहन के समय ध्यान रखें ये खास बातें

Holi 2026 Shubh Yog: ज्योतिषीय गणना के अनुसार, होली पर इस लक्ष्मी-नारायण योग, धन शक्ति योग और मालव्य योग समेत कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं. इसलिए इस बार की होली बेहद खास मानी जा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं होलिका दहन और होली के लिए शुभ मुहूर्त और होलिका दहन से जुड़े खास नियम और सावधानियां कौन-कौन से हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 28, 2026, 02:14 PM IST
Holi 2026 Shubh Yog: फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली का त्योहार मनाया जाता है और इसके अगले दिन चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को रंग वाली होली खेली जाती है. इस साल होलिका दहन 02 मार्च 2026 को मनाया जाएगा. वहीं, रंग वाली होली 04 मार्च 2026 को खेली जाएगी. होली से पहले होलाष्टक लगते हैं. इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते. इस साल होलाष्टक 24 फरवरी को शुरू हो चुका है और होलिका दहन के दिन समाप्त होगा. इस साल की होली कई मायनों में काफी खास रहने वाली है. इस साल होली पर कई शुभ योग बनने जा रहे हैं. आइए जानते हैं होली पर बनने वाले शुभ योग कौन-कौन से हैं और होलिका दहन के जुड़े खास नियम क्या है.

होली 2026: तिथि और शुभ मुहूर्त तालिका

कार्यक्रम / तिथि दिनांक (Date) समय (Time) खास बातें
फाल्गुन पूर्णिमा प्रारंभ 02 मार्च, 2026 शाम 05:55 बजे से इसी समय से पूर्णिमा का मान शुरू होगा।
होलिका दहन 02 मार्च, 2026 रात के समय पूर्णिमा तिथि और भद्रा रहित काल में श्रेष्ठ।
चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse) 03 मार्च, 2026 शाम के समय इस दिन ग्रहण के कारण दहन वर्जित रहेगा।
फाल्गुन पूर्णिमा समाप्त 03 मार्च, 2026 शाम 05:07 बजे तक ग्रहण के साये में पूर्णिमा का समापन।
धुलेंडी (रंगों वाली होली) 04 मार्च, 2026 पूरे दिन आपसी प्रेम और रंगों का उत्सव।

होली पर बनने वाले शुभ योग 

वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक, इस दिन धन शक्ति योग, मालव्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग और शुक्रादित्य राजयोग का अद्भुत संयोग बनेगा. धन शक्ति योग आर्थिक गतिविधियों के लिए खास होता है. जबकि, मालव्य योग सुख-समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करता है. लक्ष्मी नारायण योग भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ होता है. 

होलिका दहन के नियम 

शुभ मुहूर्त का चयन- होलिका दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, भद्रा मुख और राहुकाल के दौरान दहन करना अशुभ फलदायी माना जाता है. गलत समय पर पूजा करने से परिवार में कलह या आर्थिक परेशानी आ सकती है.

महिलाओं के लिए विशेष नियम- होलिका पूजन के समय महिलाओं को मर्यादा और परंपरा का विशेष ध्यान रखना चाहिए. पूजा करते समय सिर को खुला न रखें. सिर पर पल्लू या कोई साफ कपड़ा रखकर ही अग्नि की परिक्रमा और पूजा संपन्न करें. इसे सम्मान और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है.

भोजन की सही दिशा- होली के पावन अवसर पर भोजन करते समय अपनी दिशा का ध्यान रखें. वास्तु के अनुसार, भोजन करते समय आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए. दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है, इसलिए पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम है.

खान-पान में सात्विकता- होली के दिन तामसिक भोजन और नशीले पदार्थों से परहेज करना चाहिए. इस दिन सात्विक भोजन (शुद्ध शाकाहारी) का सेवन करें. पवित्र मन और शुद्ध आहार से किया गया त्योहार जीवन में सकारात्मकता लाता है.

बुजुर्गों का सम्मान- त्योहार का असली आनंद बड़ों के आशीर्वाद में है. ध्यान रहे कि इस दिन भूलकर भी बुजुर्गों का अनादर न करें. उनका अपमान करने से घर की बरकत रुक सकती है और पितृ दोष की संभावना बनी रहती है.

रात में बरतें ये सावधानी- मान्यताओं के अनुसार, होली की रात (विशेषकर होलिका दहन की रात) नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं. इसलिए, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत देर रात तक घर से बाहर रहने या सुनसान जगहों पर जाने से बचना चाहिए.

 (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Holi 2026

