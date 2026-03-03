Advertisement
trendingNow13129120
Hindi Newsधर्मHoli 2026: धन और सकारात्मकता बढ़ेगी, देवी-देवता होंगे प्रसन्न, होली की रात इन 5 जगहों पर चुपचाप जला दें दीया

Holi 2026: धन और सकारात्मकता बढ़ेगी, देवी-देवता होंगे प्रसन्न, होली की रात इन 5 जगहों पर चुपचाप जला दें दीया

Holi 2026 Ke Upay: होली का पर्व धन और सकारात्मकता लाने वाला भी सिद्ध हो सकता है, देवी-देवताओं को इस दिन प्रसन्न किया जा सकता है. इसके लिए अगर होली की रात को 5 जगहों पर दीया जलाएं तो इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 03, 2026, 04:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Holi 2026 Upay
Holi 2026 Upay

Holi 2026 Remedies: सनातन धर्म में होली के पर्व का बहुत महत्व है. इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है. इस दिन रंग, गुलाल और अबीर लगाए जाते हैं. फागुन के गीत गाते हैं. इस साल होली का त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा. होली पर रंग तो लगाया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली के पर्व पर अगर रात के समय पांच जगहों पर दीया जलाएं तो इसके शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि होली की रात कहां-कहां दीपक जलाएं.

घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा में दिया जलाएं
घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा अति महत्वपूर्ण है. ऐसे में इस दिशा में होली की रात को जरूर दीया जलाएं. इस दिशा में दीपक जलाने से धन संबंधी सभी दिक्कतों का अंत होता है और रुके हुए धन की प्राप्ति होती है.

घर के पूजा स्थल पर दीपक जलाएं
होली की रात को घी का दीपक अगर पूजा घर में जलाएं और ध्यान आदि करें तो इस उपाय से देवी-देवता प्रसन्न होंगे. जिससे घर में समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं
घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं इससे घर में नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होगा. ध्यान रहें कि दीपक शुद्ध घी से जलाएं.

तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं
होली की शाम को तुलसी देवी के सामने एक दीया जलाएं. इस एक उपाय से मां तुलसी तो प्रसन्न होंगी ही इसके साथ ही मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर घर में वास करेंगी. तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से घर में सकारात्मकता संचार होता है.

पीपल पेड़ के नीचे दीया जलाएं
होली की रात को पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं और फिर सात बार पेड़ की परिक्रमा करें. होली की रात को दीया जलाने के इस एक उपाय को करके जीवन की सभी परेशानियों से पार पाया जा सकता है. पितृ प्रसन्न होते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Holi 2026: सपने में खुद को होली खेलते देखना साधारण बात नहीं, जानें कौन से स्वप्न देते हैं शुभ और अशुभ संकेत!

और पढ़ें- Shukra Gochar 2026: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में शुक्र का होगा गोचर, 4 राशिवाले पाएंगे अथाह धन प्रेम और बड़ी सफलता 

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Holi 2026:

Trending news

नितिन नवीन-राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, BJP ने जारी किए 9 कैंडिडेट्स के नाम; देखें
bjp list
नितिन नवीन-राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, BJP ने जारी किए 9 कैंडिडेट्स के नाम; देखें
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
Tamil Nadu news
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
West Bengal Election 2026
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
5 largest ancient armies
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
Iran isreal war
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
Oman Ship Attack
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
Iran-Israel War
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
PM Modi
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM