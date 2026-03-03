Holi 2026: धन और सकारात्मकता बढ़ेगी, देवी-देवता होंगे प्रसन्न, होली की रात इन 5 जगहों पर चुपचाप जला दें दीया

Holi 2026 Remedies: सनातन धर्म में होली के पर्व का बहुत महत्व है. इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है. इस दिन रंग, गुलाल और अबीर लगाए जाते हैं. फागुन के गीत गाते हैं. इस साल होली का त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा. होली पर रंग तो लगाया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली के पर्व पर अगर रात के समय पांच जगहों पर दीया जलाएं तो इसके शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि होली की रात कहां-कहां दीपक जलाएं.

घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा में दिया जलाएं

घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा अति महत्वपूर्ण है. ऐसे में इस दिशा में होली की रात को जरूर दीया जलाएं. इस दिशा में दीपक जलाने से धन संबंधी सभी दिक्कतों का अंत होता है और रुके हुए धन की प्राप्ति होती है.

घर के पूजा स्थल पर दीपक जलाएं

होली की रात को घी का दीपक अगर पूजा घर में जलाएं और ध्यान आदि करें तो इस उपाय से देवी-देवता प्रसन्न होंगे. जिससे घर में समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहेगी.

घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं

घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं इससे घर में नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होगा. ध्यान रहें कि दीपक शुद्ध घी से जलाएं.

तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं

होली की शाम को तुलसी देवी के सामने एक दीया जलाएं. इस एक उपाय से मां तुलसी तो प्रसन्न होंगी ही इसके साथ ही मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर घर में वास करेंगी. तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से घर में सकारात्मकता संचार होता है.

पीपल पेड़ के नीचे दीया जलाएं

होली की रात को पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं और फिर सात बार पेड़ की परिक्रमा करें. होली की रात को दीया जलाने के इस एक उपाय को करके जीवन की सभी परेशानियों से पार पाया जा सकता है. पितृ प्रसन्न होते हैं.

