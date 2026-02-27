Holi 2026: होली के दिन सफेद कपड़ों में क्यों खेलते हैं रंग-गुलाल? जानें इसके पीछे का आध्यात्मिक महत्व

Advertisement
Holi 2026 Importance of White Color: होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत और आपसी प्रेम का संदेश देता है. इस खास अवसर पर अधिकांश लोग सफेद कपड़े पहनते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन सफेद कपड़े पहनने के पीछे क्या वजह है. आइए जानते हैं कि होली के दिन लोग सफेद कपड़ों में रंग-गुलाल क्यों खेलते हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 27, 2026, 03:16 PM IST
Holi 2026: सनातन धार्मिक परंपरा के अनुसार, हर साल  फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन मनाया जाता है और उसके अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा 2 मार्च को पड़ रही है और इसके अलगे दिन चंद्र ग्रहण लगेगा. ऐसे में इस बार होलिका दहन करने और होली खेलने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, इसको लेकर लोग असमंजस की स्थिति में हैं. इस बार के होलिका दहन और होली के शुभ मुहूर्त को लेकर ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि, इस बार होलिका दहन 2 मार्च को किया जा सकता है जबकि, रंग वाली होली 4 मार्च को खेलना उचित रहेगा. होली के दिन अधिकांश लोग सफेद कपड़े पहनते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आखिर सफेद वस्त्रों में होली क्यों खेली जाती है. आइए जानते हैं इसके पीछे की आध्यात्मिक मान्यता क्या है.

क्यों पहने जाते हैं होली के दिन सफेद रंग के कपड़े

सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति- सफेद रंग को शुद्धता और शांति का प्रतीक माना गया है. होली की आपाधापी और शोर-शराबे के बीच सफेद वस्त्र पहनने से मन शांत रहता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों को जल्दी क्रोध आता है या जिनका मन अशांत रहता है, उन्हें होली के दिन सफेद कपड़े जरूर पहनने चाहिए. यह रंग सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है.

भाईचारे और सौहार्द का संदेश- सफेद रंग एक कोरे कैनवास की तरह होता है. जब इस पर अलग-अलग रंग पड़ते हैं, तो वे अपनी पूरी तरह नखर जाते हैं. यह इस बात का प्रतीक है कि हम अपने मतभेदों को भुलाकर प्रेम के रंगों में रंगना चाहिए. यह सामाजिक सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देने वाला रंग है.

व्यक्तित्व में शालीनता लाता है सफेद रंग- मान्यता है कि होली से एक दिन पहले यानी होलिका दहन के समय भी सफेद वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ होता है. ऐसा करने से समाज में आपकी छवि सकारात्मक बनती है और लोग आपके शांत व सौम्य स्वभाव की ओर आकर्षित होते हैं. यह रंग व्यक्तित्व में शालीनता लाता है.

यह भी पढ़ें: घर की इन 7 चीजों में छिपा है कंगाली, होली से पहले कर दें बाहर, दूर हो जाएगा धन संकट

ग्रहों के दोषों से मिलती है मुक्ति- ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सफेद रंग का संबंध चंद्रमा और शुक्र से है. सफेद कपड़े पहनने से कुंडली में ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं. अगर आपके काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं या आर्थिक तंगी रहती है, तो इस होली पर सफेद रंग पहनना आपके लिए गुडलक साबित हो सकता है.

वैज्ञानिक कारण- होली का समय वसंत के अंत और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत का होता है. वैज्ञानिक रूप से, सफेद रंग सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है और गर्मी को सोखता नहीं है. इससे शरीर का तापमान संतुलित रहता है और आप दिन भर की मस्ती के बीच भी खुद को ठंडा और तरोताजा महसूस करते हैं.

होलिका दहन 2026 शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम 5 बजकर 55 मिनट से शुरू होगी. जबकि, पूर्णिमा तिथि का समापन 3 मार्च 2026 को शाम 5 बजकर 07 मिनट पर होगा. ऐसे में ज्योतिषियों की मानें तो इस साल होलिका दहन 2 मार्च को किया जाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि 3 मार्च 2026 को चंद्र गहण साया रहेगा. वहीं, इस साल होली का त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Holi 2026

