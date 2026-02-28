Holi Vastu: होली पर बस एक मुट्ठी 'गुलाल' और वास्तु का ये महाउपाय, नोटों से भर देगी खाली तिजोरी!

Holi 2026 Vastu Upay: रंगों का पावन उत्सव होली इस साल बुधवार, 4 मार्च को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. यह पर्व न सिर्फ आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है, बल्कि आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है. हिंदू पंचांग के अनुसार, होली के दिन ग्रह-नक्षत्रों के संयोग से कई अद्भुत योग बन रहे हैं. खुशियों के इस त्योहार पर अपनों को गुलाल लगाने के साथ-साथ अगर कुछ छोटे वास्तु उपायों को अपनाया जाए, तो घर में घर में सुख-समृद्धि के आगमन के साथ ही बरकत हो सकती है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि होली पर किन आसान वास्तु उपायों को करने से आर्थिक स्थिति में गजब का सुधार आएगा.

राधा-कृष्ण की प्रतिमा से बढ़ेगा प्रेम

होली के दिन घर में भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की तस्वीर या मूर्ति लाना अत्यंत शुभ माना जाता है. इसे आप अपने पूजा घर या शयनकक्ष (बेडरूम) में स्थापित कर सकते हैं. स्थापना के समय सबसे पहले उन्हें पुष्प और अबीर-गुलाल अर्पित करें. मान्यता है कि इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है.

'उगते सूर्य' से होगा भाग्योदय

अगर आप लंबे समय से किसी कार्य में सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो होली पर अपने घर या ऑफिस की पूर्वी दीवार पर उगते हुए सूर्य की तस्वीर लगाएं. वास्तु के अनुसार, सूर्य की यह ऊर्जा आपके करियर की बाधाओं को समाप्त कर उन्नति के नए मार्ग खोलती है.

सकारात्मकता के लिए लाएं 'इंडोर प्लांट्स'

घर में हरियाली न केवल आंखों को सुकून देती है, बल्कि ग्रह दोषों को भी शांत करती है. होली के शुभ अवसर पर तुलसी, मनीप्लांट या अन्य इंडोर प्लांट्स घर लाना श्रेष्ठ होता है. ये पौधे नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं और वातावरण में ताजगी भर देते हैं.

घर की छत पर लगाएं नया ध्वज

वास्तु शास्त्र में घर की छत पर लगा ध्वज (झंडा) मान-सम्मान और विजय का प्रतीक माना जाता है. होली का दिन पुराना ध्वज बदलकर नया लगाने के लिए सबसे उत्तम समय है. ऐसा करने से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है और सुख-समृद्धि का आगमन होता है.

गणपति को लगाएं ठंडई का भोग

होली के उत्सव की शुरुआत प्रथम पूज्य भगवान गणेश की वंदना से करें. इस दिन गणेश जी को विशेष रूप से ठंडई का भोग लगाने की परंपरा है. मान्यता है कि इस उपाय से घर के सदस्यों का भाग्य चमक उठता है और रुके हुए कार्य सिद्ध होने लगते हैं.

