Holi Vastu: होली पर बस एक मुट्ठी 'गुलाल' और वास्तु का ये महाउपाय, नोटों से भर देगी खाली तिजोरी!

Holi 2026 Vastu Tips: होली का त्योहार इस साल बुधवार, 4 मार्च को मनाया जाएगा. वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, इस बार होली पर कई अद्भुत संयोग बनने जा रहे हैं. ऐसे में वास्तु शास्त्र के अनुसार, होली के दिन किए गए कुछ खास बदलाव आपके जीवन की बाधाओं को दूर कर सकते हैं. आइए जानते हैं वे प्रभावी टिप्स जो आपके घर में धन, ऐश्वर्य, सुख-समृद्धि और खुशहाली लाएंगे.
Holi 2026 Vastu Upay: रंगों का पावन उत्सव होली इस साल बुधवार, 4 मार्च को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. यह पर्व न सिर्फ आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है, बल्कि आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है. हिंदू पंचांग के अनुसार, होली के दिन ग्रह-नक्षत्रों के संयोग से कई अद्भुत योग बन रहे हैं. खुशियों के इस त्योहार पर अपनों को गुलाल लगाने के साथ-साथ अगर कुछ छोटे वास्तु उपायों को अपनाया जाए, तो घर में घर में सुख-समृद्धि के आगमन के साथ ही बरकत हो सकती है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि होली पर किन आसान वास्तु उपायों को करने से आर्थिक स्थिति में गजब का सुधार आएगा.
होली के दिन घर में भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की तस्वीर या मूर्ति लाना अत्यंत शुभ माना जाता है. इसे आप अपने पूजा घर या शयनकक्ष (बेडरूम) में स्थापित कर सकते हैं. स्थापना के समय सबसे पहले उन्हें पुष्प और अबीर-गुलाल अर्पित करें. मान्यता है कि इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है.
अगर आप लंबे समय से किसी कार्य में सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो होली पर अपने घर या ऑफिस की पूर्वी दीवार पर उगते हुए सूर्य की तस्वीर लगाएं. वास्तु के अनुसार, सूर्य की यह ऊर्जा आपके करियर की बाधाओं को समाप्त कर उन्नति के नए मार्ग खोलती है.
घर में हरियाली न केवल आंखों को सुकून देती है, बल्कि ग्रह दोषों को भी शांत करती है. होली के शुभ अवसर पर तुलसी, मनीप्लांट या अन्य इंडोर प्लांट्स घर लाना श्रेष्ठ होता है. ये पौधे नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं और वातावरण में ताजगी भर देते हैं.
वास्तु शास्त्र में घर की छत पर लगा ध्वज (झंडा) मान-सम्मान और विजय का प्रतीक माना जाता है. होली का दिन पुराना ध्वज बदलकर नया लगाने के लिए सबसे उत्तम समय है. ऐसा करने से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है और सुख-समृद्धि का आगमन होता है.
होली के उत्सव की शुरुआत प्रथम पूज्य भगवान गणेश की वंदना से करें. इस दिन गणेश जी को विशेष रूप से ठंडई का भोग लगाने की परंपरा है. मान्यता है कि इस उपाय से घर के सदस्यों का भाग्य चमक उठता है और रुके हुए कार्य सिद्ध होने लगते हैं.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)