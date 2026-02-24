Holi 2026: इस होली जरूर अपनाएं ये 5 वास्तु टोटके, रुपयों से भर जाएगी तिजोरी

Holi Vastu Tips 2026: शुक्रवार, 4 मार्च को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। यह पर्व न केवल आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है. पुरानी परंपराओं के अनुसार, इस दिन किए गए कुछ सकारात्मक बदलाव जीवन में खुशहाली के द्वार खोल सकते हैं. ज्योतिष शास्त्र और वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि होली के शुभ अवसर पर घर में कुछ छोटे बदलाव करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और लक्ष्मी जी का वास होता है. आइए जानते हैं वे 5 वास्तु टिप्स जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं.

राधा-कृष्ण की प्रतिमा का आगमन

होली के दिन घर में राधा-कृष्ण की नई तस्वीर या मूर्ति लाना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है. प्रेम के इन प्रतीकों को आप अपने पूजा घर या बेडरूम में स्थापित कर सकते हैं. स्थापना से पूर्व उन्हें अबीर-गुलाल अर्पित करें. माना जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है.

उगते सूर्य की तस्वीर से भाग्योदय

यदि आपके कार्यों में बार-बार बाधाएं आ रही हैं, तो होली पर अपने घर या ऑफिस की पूर्वी दीवार पर उगते हुए सूरज की तस्वीर लगाएं। वास्तु के अनुसार, पूर्व दिशा से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा सूर्य की तस्वीर के साथ मिलकर आपके करियर और भाग्य को नई ऊंचाइयां देती है.

सकारात्मकता के लिए इंडोर प्लांट्स

घर की वायु और ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए पौधे सबसे अच्छे माध्यम हैं. इस होली पर अपने घर में तुलसी, मनीप्लांट या स्नेक प्लांट जैसे इंडोर पौधे लेकर आएं. ये पौधे न सिर्फ घर की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि कुंडली के ग्रह दोषों को शांत करने में भी सहायक होते हैं.

विजय का प्रतीक

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की छत पर लगा ध्वज (झंडा) परिवार के मान-सम्मान और यश का प्रतीक होता है. होली के दिन पुराने ध्वज को बदलकर नया ध्वज लगाना अत्यंत शुभ है. यह घर की रक्षा करता है और नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करने से रोकता है.

श्री गणेश को ठंडई का भोग

किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजन से होती है. होली के दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा करें और उन्हें ठंडई का भोग लगाएं. मान्यता है कि इस उपाय से परिवार के सदस्यों का भाग्य चमकता है और घर में रिद्धि-सिद्धि का आगमन होता है.

