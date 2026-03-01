Holi 2026: यहां होली खेलने पर बरसती है 'श्राप' की आग! 150 सालों से बेरंग पड़े हैं ये गांव, कहानी सुनकर कांप उठेगी रूह

Holi 2026: होली का त्योहार इस साल 4 मार्च को मनाया जाएगा. जबकि, होलिका दहन का उत्सव 2 मार्च 2026 को मनाया जाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. इसलिए इस साल होलिका दहन और होली के बीच 2 दिन का अंतर है. आमतौर पर होली का नाम सुनते ही हमारे मन में गुलाल, हुड़दंग और उल्लास की तस्वीर उभरती है. भारत के लगभग हर कोने में इस त्योहार को बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां होली के दिन सन्नाटा पसरा रहता है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रापों और धार्मिक परंपराओं के कारण इन गांवों में होली मनाना वर्जित है. आइए जानते हैं इन अनोखे स्थानों के बारे में.

रूद्रप्रयाग (उत्तराखंड)

उत्तराखंड के रूद्रप्रयाग जिले में स्थित कुरझां और क्विली गांवों में पिछले डेढ़ सौ सालों से रंगों का त्योहार नहीं मनाया गया है. यहां के निवासियों का मानना है कि उनकी आराध्य देवी, त्रिपुर सुंदरी, को शोर-शराबा और हुड़दंग पसंद नहीं है.

इससे जुड़ी परंपरा क्या है?- देवी की भक्ति और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए ग्रामीण होली के दिन पूरी तरह शांति बनाए रखते हैं. रूद्रप्रयाग वही स्थान है जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है और कोटेश्वर महादेव की प्राचीन गुफा स्थित है.

दुर्गापुर (झारखंड)

झारखंड के बोकारो जिले में स्थित दुर्गापुर गांव (कसमार ब्लॉक) की कहानी काफी डरावनी और रहस्यमयी है. यहां के करीब 1000 लोग एक सदी से भी अधिक समय से होली से दूर हैं. कहा जाता है कि 100 साल पहले यहां के राजा के पुत्र की मृत्यु होली के दिन हो गई थी. बाद में खुद राजा की मृत्यु भी होली के दिन ही हुई. मरने से पहले राजा ने प्रजा को होली न मनाने का आदेश दिया था. ग्रामीणों का मानना है कि अगर कोई इस परंपरा को तोड़ता है, तो उस पर विपत्ति आ जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है.

रामसन गांव (गुजरात)

गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित रामसन गांव (प्राचीन नाम रामेश्वर) में पिछले 200 वर्षों से होली का रंग फीका है. पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम अपने वनवास काल के दौरान यहां आए थे. लोक कथाओं के अनुसार, प्राचीन काल में एक अभिमानी राजा के कुकर्मों से परेशान होकर कुछ संतों ने इस गांव को श्राप दे दिया था. मान्यता है कि तब से यह गांव किसी भी बड़े उत्सव, विशेषकर होली के दिन 'बेरंग' ही रहता है.

तमिलनाडु

दक्षिण भारत, खासतौर पर तमिलनाडु में होली वैसी नहीं मनाई जाती जैसी उत्तर भारत में प्रसिद्ध है. इसका कारण उनकी सांस्कृतिक प्राथमिकताएं हैं. जिस दिन उत्तर भारत में होली की पूर्णिमा होती है, उस दिन तमिल समुदाय 'मासी मागम' का पर्व मनाता है. मान्यता है कि इस दिन पूर्वजों की आत्माएं पवित्र नदियों और तालाबों में स्नान करने के लिए धरती पर आती हैं. पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के कारण यहां रंगों की होली खेलना वर्जित है.

