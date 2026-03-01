Advertisement
trendingNow13127228
Hindi Newsधर्मHoli 2026: यहां होली खेलने पर बरसती है श्राप की आग! 150 सालों से बेरंग पड़े हैं ये गांव, कहानी सुनकर कांप उठेगी रूह

Holi 2026: यहां होली खेलने पर बरसती है 'श्राप' की आग! 150 सालों से बेरंग पड़े हैं ये गांव, कहानी सुनकर कांप उठेगी रूह

Places whare Holi not Celebrated: इस साल होलिका दहन 2 मार्च को और होली 4 मार्च को मनाई जाएगी. इन दोनों के बीच 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होने के कारण इस बार उत्सव में 2 दिन का अंतर है. जहां पूरा भारत रंगों और उल्लास में डूबता है, वहीं देश के कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां होली नहीं मनाई जाती. आइए जानते हैं इससे जुड़ी दिलचस्प पौराणिक मान्यताएं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 02, 2026, 12:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Holi 2026: यहां होली खेलने पर बरसती है 'श्राप' की आग! 150 सालों से बेरंग पड़े हैं ये गांव, कहानी सुनकर कांप उठेगी रूह

Holi 2026: होली का त्योहार इस साल 4 मार्च को मनाया जाएगा. जबकि, होलिका दहन का उत्सव 2 मार्च 2026 को मनाया जाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. इसलिए इस साल होलिका दहन और होली के बीच 2 दिन का अंतर है. आमतौर पर होली का नाम सुनते ही हमारे मन में गुलाल, हुड़दंग और उल्लास की तस्वीर उभरती है. भारत के लगभग हर कोने में इस त्योहार को बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां होली के दिन सन्नाटा पसरा रहता है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रापों और धार्मिक परंपराओं के कारण इन गांवों में होली मनाना वर्जित है. आइए जानते हैं इन अनोखे स्थानों के बारे में.

रूद्रप्रयाग (उत्तराखंड)

उत्तराखंड के रूद्रप्रयाग जिले में स्थित कुरझां और क्विली गांवों में पिछले डेढ़ सौ सालों से रंगों का त्योहार नहीं मनाया गया है. यहां के निवासियों का मानना है कि उनकी आराध्य देवी, त्रिपुर सुंदरी, को शोर-शराबा और हुड़दंग पसंद नहीं है. 

इससे जुड़ी परंपरा क्या है?- देवी की भक्ति और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए ग्रामीण होली के दिन पूरी तरह शांति बनाए रखते हैं.  रूद्रप्रयाग वही स्थान है जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है और कोटेश्वर महादेव की प्राचीन गुफा स्थित है.

Add Zee News as a Preferred Source

दुर्गापुर (झारखंड)

झारखंड के बोकारो जिले में स्थित दुर्गापुर गांव (कसमार ब्लॉक) की कहानी काफी डरावनी और रहस्यमयी है. यहां के करीब 1000 लोग एक सदी से भी अधिक समय से होली से दूर हैं. कहा जाता है कि 100 साल पहले यहां के राजा के पुत्र की मृत्यु होली के दिन हो गई थी. बाद में खुद राजा की मृत्यु भी होली के दिन ही हुई. मरने से पहले राजा ने प्रजा को होली न मनाने का आदेश दिया था. ग्रामीणों का मानना है कि अगर कोई इस परंपरा को तोड़ता है, तो उस पर विपत्ति आ जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है.

यह भी पढ़ें: फाल्गुन पूर्णिमा पर पितृ देव देंगे सुख-समृद्धि का आशीर्वाद, जानें इस दिन क्या करें और क्या नहीं

रामसन गांव (गुजरात)

गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित रामसन गांव (प्राचीन नाम रामेश्वर) में पिछले 200 वर्षों से होली का रंग फीका है. पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम अपने वनवास काल के दौरान यहां आए थे. लोक कथाओं के अनुसार, प्राचीन काल में एक अभिमानी राजा के कुकर्मों से परेशान होकर कुछ संतों ने इस गांव को श्राप दे दिया था. मान्यता है कि तब से यह गांव किसी भी बड़े उत्सव, विशेषकर होली के दिन 'बेरंग' ही रहता है.

तमिलनाडु

दक्षिण भारत, खासतौर पर तमिलनाडु में होली वैसी नहीं मनाई जाती जैसी उत्तर भारत में प्रसिद्ध है. इसका कारण उनकी सांस्कृतिक प्राथमिकताएं हैं. जिस दिन उत्तर भारत में होली की पूर्णिमा होती है, उस दिन तमिल समुदाय 'मासी मागम' का पर्व मनाता है. मान्यता है कि इस दिन पूर्वजों की आत्माएं पवित्र नदियों और तालाबों में स्नान करने के लिए धरती पर आती हैं. पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के कारण यहां रंगों की होली खेलना वर्जित है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Holi 2026

Trending news

'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
india pakistan news
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
Maharastra News
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
india iran news
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?