Holi 2026: नजर दोष से मुक्ति चाहिए या धन, होली की रात चुपके से ये 5 उपाय कर लें!

Holi 2026: नजर दोष से मुक्ति चाहिए या धन, होली की रात चुपके से ये 5 उपाय कर लें!

Holi 2026 Remedies: ज्योतिष में होली की रात को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. यह रात  ‘सिद्धि की रात’ है जिसमें कुछ उपाय कर नकारात्मक शक्तियों का नाश किया जा सकता है. आइए जानें होली की रात को महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए क्या उपाय करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 04, 2026, 01:12 PM IST
Holi 2026 Upay
Holi 2026 Upay

Holi 2026 Upay: होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. पर्व के रूप में तो होली का बहुत महत्व है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में होली की रात को बहुत कारगर रात मानी जाती है. होली की रात को‘सिद्धि की रात’ भी कहा जाता है. इस रात को आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है. आज यानी 4 मार्च 2026 को सुबह से ही लोग होली खेल रहे हैं और इस दिन ग्रहों का दुर्लभ संयोग भी बना हुआ है. दिन में तो होली खेली जा रही है लेकिन आज होली की रात को अगर कुछ अचूक उपाय चुपके से कर लें तो इसके शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. आर्थिक तंगी दूर हो सकती है या असफलता के दौर खत्म हो सकते हैं. ऐसे में आइए जानें होली की रात किए जाने वाले कुछ सरल उपाय जिसे करने से भाग्य खुल सकते हैं.

कौड़ी और गोमती चक्र’ का उपाय
घर में धन आता नहीं और आता है तो टिकता नहीं तो ऐसी स्थिति में होली की रात को एक आसान उपाय करें. इसके लिए 11 पीली कौड़ियां लें और साथ में 7 गोमती चक्र भी ले लें. इन सभी को एक लाल कपड़े में बांधें और घर के पूजा स्थल पर भगवान का नाम लेकर रख दें. अब भगवान के सामने बैठकर माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें. मंत्र है- ‘ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद’. अगली सुबह इन सभी सामग्री को घर की तिजोरी में या धन रखने वाली जगह पर रख दें. धन को आकर्षित करने के लिए इस उपाय को अचूक माना गया है.

‘नारियल’ का आसान उपाय
ऐसा आभास हो रहा हो कि आपके घर के किसी सदस्य को बुरी नजर लग गई है या घर का कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा है या फिर घर में बिना बात ही परिवार के लोगों में कलह का माहौल है तो समझ लें कि आपके घर को बुरी नजर लगी है. ऐसे में होली की रात को एक आसान उपाय करना चाहिए. एक सूखा नारियल लेतक उसमें एक छेद कर लें और उसमें चीनी भर दें. अब होली की रात को इसे घर के सभी सदस्यों के सिर के ऊपर से एंटी क्लॉक में सात बार वारें और फिर इसे दूसरे दिन बहते नदी में प्रवाहित कर दें. नारियल के प्रवाहित होते ही जीवन की बाधाएं दूर होंगी, नजर दोष का प्रभाव खत्म होगा और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा. इस उपाय से घर के सदस्यों पर से मानसिक बोझ खत्म होगा.

नजर दोष से मुक्ति का उपाय
होली की रात को नहा धोकर पीली सरसों और सेंधा नमक को घर के सदस्यों के सिर से और अपने सिर से 7 बार एंटी-क्लॉक घुमाकर वारें और फिर इसे जला दें. घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाएगा. बुरी नजर उतारने का यह भी एक अचूक उपाय माना गया है.

लौंग और कपूर’ का आसान उपाय
सफलता मिलते मिलते रह जाती है तो आपको होली की रात को एक आसान उपाय करना चाहिए. इसके लिए एक चांदी की कटोरी लें और उसमें कपूर और दो फूल वाली लौंग रखकर जलाएं. इसके बाद इसे पूरे घर में घुमाएं और फिर मुख्य द्वार पर रखें. इस एक उपाय से घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा और वास्तु दोष भी मिट जाएगा. घर के झगड़े, तनाव, परेशानी और अशांति दूर हो जाएगी. करियर में तरक्की मिलने लगेगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट.

Holi 2026

