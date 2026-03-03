Holi Bhai Dooj: मजबूत होगा भाई बहन का रिश्ता और दूर होगा मनमुटाव, होली भाई दूज पर करें ये उपाय, नोट करें शुभ मुहूर्त

Holi Bhai Dooj 2026 Remedies: हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली द्वितीया तिथि पर होली भाई दूज का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. यह त्योहार भाई और बहन के स्नेह और अटूट प्रेम को दर्शाता है. यह त्योहार साल में 2 बार मनाने का विधान है. पहला भाई दूज होली के बाद और दूसरा दिवाली के बाद पड़ वाली दूज तिथि पर मनाई जाती है. मान्यतानुसार होली भाई दूज के दिन अगर कुछ विशेष उपाय करें तो इससे भाई की आयु तो बढ़ती ही है इसके साथ ही भाई और बहन के बीच का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है. घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है. ऐसे में आइए होली भाई दूज के उपायों को जानें जो अति शुभ और प्रभावशाली है और जिन्हें करना भी आसान है.

होली भाई दूज 2026 डेट और शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, चैत्र कृष्ण द्वितीया तिथि पर होली भाई दूज का पर्व मनाया जाता है. 4 मार्च को शाम 04:48 बजे द्वितीया तिथि शुरू हो रही है और तिथि का समापन 5 मार्च को शाम 05:03 बजे हो रहा है. इस तरह उदया तिथि में होली भाई दूज 5 मार्च 2026, गुरुवार को मनाया जाएगा.

भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार, होली भाई दूज के मौके पर भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त द्वितीया तिथि की सुबह से लेकर शाम के 05:03 तक रहने वाला है. इस अवधि में तिलक की रस्म पूरी कर सकते हैं. हालांकि राहुकाल में तिलक न लगाएं. होली भाई दूज पर यानी 5 मार्च को राहुकाल का समय दोपहर 02:01 बजे से लेकर दोपहर 03:29 बजे तक रहने वाला है.

होली भाई दूज के तीन प्रभावशाली उपाय

होली भाई दूज पर दान का उपाय करें. इसके लिए भाई दूज की रस्म पूरी करें और फिर जरूरतमंदों में अन्न और धन के साथ ही ऐसी ही कई चीजों का दान करें. भाई के जीवन में सुख बढ़ेगा और शुभ फलों की प्राप्ति होगी.

भाई की लंबी आयु के लिए करें उपाय

होली भाई दूज पर भाई की लंबी आयु के लिए एक सरल उपाय करें. इसके लिए भाई यमुना स्नान करें और फिर बहनें उन्हें आदर सम्मान से भोजन करवाएं. ऐसा करने से भाई की सेहत अच्छी होगी और आयु भी बढ़ेगी.

भाई-बहन का रिश्ता होगा मधुर और मजबूत

भाई और बहन का रिश्ता मधुर और मजबूत रहे इसके लिए होली भाई दूज पर बहनें भाई के हाथ में कलावा बांधें, उनकी लंबी आयु की भगवान से प्रार्थना करें और माथे पर तिलक करें. इस उपाय को करने का शुभ परिणाम तुरंत दिख जाएगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

