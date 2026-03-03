Advertisement
Hindi Newsधर्म4 मार्च पर होली से चैत्र मास शुरू, नवरात्रि, रामनवमी से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक देखें पूरे महीने के व्रत-त्‍योहार

4 मार्च पर होली से चैत्र मास शुरू, नवरात्रि, रामनवमी से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक देखें पूरे महीने के व्रत-त्‍योहार

Holi date 2026: होली के दिन से चैत्र महीने की शुरुआत है, जो कि हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होता है. इस साल 4 मार्च को चैत्र कृष्‍ण प्रतिपदा के दिन होली मनाई जाएगी और पूरे महीने में कई अन्‍य महत्‍वपूर्ण व्रत त्‍योहार भी आएंगे. देखें चैत्र मास के व्रत त्‍योहार की लिस्‍ट. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 03, 2026, 08:43 AM IST
चैत्र मास 2026 के सभी व्रत त्‍योहार (AI Generated Image)
चैत्र मास 2026 के सभी व्रत त्‍योहार (AI Generated Image)

Chaitra Month 2026 Vrat Tyohar : होली का महापर्व रंगों, खुशियों और उल्‍लास का पर्व होता है, साथ ही इसी दिन हिंदू कैलेंडर के पहले महीने का भी आगाज होता है. इस साल 4 मार्च 2026, बुधवार को होली मनाई जाएगी. इस दिन चैत्र कृष्‍ण प्रतिपदा तिथि होती है. इसके ठीक 15 दिन बाद चैत्र शुक्‍ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 शुरू होगा. 

हिंदू नववर्ष के पहले दिन से ही चैत्र नवरात्रि शुरू होती हैं और गुड़ी पाड़वा पर्व मनाया जाता है. महाराष्‍ट्र में गुड़ी पाड़वा प्रमुख त्‍योहार है और बहुत धूमधाम से मनाते हैं. वहीं उत्‍तर भारत में इसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं और इस दिन घर-घर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घटस्‍थापना की जाती है. 

चैत्र महीना कब से कब तक? 

साल 2026 में चैत्र महीना 4 मार्च 2026 से शुरू होगा और 2 अप्रैल 2026 को समाप्‍त होगा. वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 03 मार्च की शाम 05 बजकर 07 मिनट से होगी और 04 मार्च की शाम 04 बजकर 48 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदयातिथि के आधार पर चैत्र महीने की शुरुआत 4 मार्च से हो जाएगी और यह महीना 2 अप्रैल तक रहेगा. 2 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा है. 

चैत्र मास के प्रमुख व्रत-त्‍योहार 

सबसे पहले चैत्र मास के पहले ही दिन 4 मार्च को होली मनाई जाएगी. इसके बाद अगले दिन 5 मार्च को भाई दूज मनेगी, फिर 8 मार्च को रंग पंचमी, 11 मार्च को बसौड़ा पर्व मनाया जाएगा. 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगी और हिंदू नववर्ष भी शुरू होगा. इसके बाद 26 मार्च को महाअष्‍टमी और 27 मार्च को भगवान राम को जन्‍मोत्‍सव रामनवमी मनाया जाएगा. 31 मार्च को जैनों का महापर्व महावीर जयंती और 2 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी.   

चैत्र महीने के व्रत-त्योहार लिस्‍ट 

4 मार्च 2026 (बुधवार)- होली, चैत्र महीना और हिंदू धर्म का नया साल शुरू
5 मार्च 2026 (गुरुवार)- भाई दूज
6 मार्च 2026 (शुक्रवार)- भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी
8 मार्च 2026 (रविवार)- रंग पंचमी
10 मार्च 2026 (मंगलवार)- शीतला सप्तमी
11 मार्च 2026 (बुधवार)- शीतला अष्टमी, बसौड़ा, कालाष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी (मासिक)
15 मार्च 2026 (रविवार)- कृष्ण नृसिंह द्वादशी, पापमोचनी एकादशी, मीन संक्रांति
16 मार्च 2026 (सोमवार)- प्रदोष व्रत
17 मार्च 2026 (मंगलवार)- मासिक शिवरात्रि
18 मार्च 2026 (बुधवार)- दर्श अमावस्या
19 मार्च 2026 (गुरुवार)- युगादी, गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रि आरंभ
20 मार्च 2026 (शुक्रवार)- झूलेलाल जयंती, चंद्र दर्शन
21 मार्च 2026 (शनिवार)- मत्स्य जयंती, गौरी पूजा, गणगौर
22 मार्च 2026 (रविवार)- वासुदेव चतुर्थी
23 मार्च 2026 (सोमवार)- लक्ष्मी पंचमी, मासिक कार्तिगाई
24 मार्च 2026 (मंगलवार) – स्कन्द षष्ठी, रोहिणी व्रत, यमुना छठ
26 मार्च 2026 (गुरुवार)- रामनवमी, महातारा जयंती, अशोक अष्टमी व्रत, मासिक दुर्गाष्टमी
27 मार्च 2026 (शुक्रवार)- रामनवमी (इस्कॉन), स्वामीनारायण जयंती
29 मार्च 2026 (रविवार) – कामदा एकादशी, वामन द्वादशी
30 मार्च 2026 (सोमवार) – प्रदोष व्रत (शुक्ल)
31 मार्च 2026 (मंगलवार)- महावीर जयंती
2 अप्रैल (गुरुवार): हनुमान जयंती, चैत्र पूर्णिमा व्रत

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

