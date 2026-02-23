March 2026 Vrat Tyohar: मार्च महीना ढेर सारे व्रत-त्योहार लेकर आ रहा है. मार्च के फेस्टिवल कैलेंडर के अनुसार पहले हफ्ते से ही व्रत-त्योहारों का मौसम शुरू हो जाएगा. होली, चैत्र नवरात्रि, बासोड़ा पर्व आदि मार्च महीने में ही मनाए जाएंगे. यहां देखें मार्च 2026 के व्रत-त्योहार की लिस्ट.
March 2026 Festival calendar: मार्च महीने की शुरूआत भी खास है और अंत भी. मार्च के पहले हफ्ते में ही साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, फिर रंगों का पर्व होली मनाया जाएगा. इसके बाद रंग पंचमी, शीतला अष्टमी, बासोड़ा पर्व, पापमोचिनी एकादशी आदि व्रत-त्योहार मनेंगे. फिर चैत्र नवरात्रि भी मार्च महीने में ही हैं. मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्मोत्सव पर्व रामनवमी भी मार्च 2026 में ही पड़ रही है.
इतना ही नहीं मार्च महीने में चंद्र ग्रहण लगने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण ग्रह-गोचर भी होंगे. सूर्य गोचर करके मीन राशि में आएंगे. वहीं शुक्र मेष में गोचर करेंगे. पढ़ें मार्च 2026 के सारे व्रत-त्योहार की लिस्ट और महत्वपूर्ण ग्रह-गोचर.
1 मार्च 2026, रविवार- प्रदोष व्रत
3 मार्च 2026, मंगलवार- होलिका दहन, फाल्गुन पूर्णिमा व्रत, चंद्र ग्रहण,
4 मार्च 2026, बुधवार- होली, चैत्र महीने का आरंभ
5 मार्च 2026, गुरुवार- भाई दूज
6 मार्च 2026, शुक्रवार- भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी
8 मार्च 2026, रविवार- रंग पंचमी
10 मार्च 2026, मंगलवार- शीतला सप्तमी
11 मार्च 2026, बुधवार- शीतला अष्टमी, बसोड़ा, मासिक कालाष्टमी
15 मार्च 2026, रविवार- कृष्ण नृसिंह द्वादशी, पापमोचिनी एकादशी, मीन संक्रांति
16 मार्च 2026, सोमवार- प्रदोष व्रत
17 मार्च 2026, मंगलवार- मासिक शिवरात्रि
18 मार्च 2026, बुधवार- दर्श अमावस्या, चैत्र अमावस्या
19 मार्च 2026, गुरुवार- युगादी, गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रि आरंभ
20 मार्च 2026, शुक्रवार- झूलेलाल जयंती, चंद्र दर्शन
21 मार्च 2026, शनिवार- मत्स्य जयंती, गौरी पूजा, गणगौर
22 मार्च 2026, रविवार- वासुदेव चतुर्थी
23 मार्च 2026, सोमवार- लक्ष्मी पंचमी, मासिक कार्तिगाई
24 मार्च 2026, मंगलवार- संकन्द षष्ठी, रोहिणी व्रत, यमुना छठ
26 मार्च 2026, गुरुवार- राम नवमी, महातारा जयंती, अशोक अष्टमी व्रत, मासिक दुर्गाष्टमी
27 मार्च 2026, शुक्रवार- राम नवमी (इस्कॉन), स्वामीनारायण जयंती
29 मार्च 2026, रविवार- कामदा एकादशी, वामन द्वादशी
30 मार्च 2026, सोमवार- प्रदोष व्रत (शुक्ल)
31 मार्च 2026, मंगलवार- महावीर जयंती
द्रिक पंचांग के अनुसार मार्च महीने में 3 महत्वपूर्ण ग्रह-गोचर हो रहे हैं - 2 बार शुक्र गोचर और सूर्य गोचर.
शुक्र का मीन राशि में गोचर- 1 और 2 मार्च 2026 की मध्यरात्रि 01:01 बजे.
सूर्य का मीन राशि में गोचर- 14 और 15 मार्च 2026 की मध्यरात्रि 01:08 बजे.
शुक्र का मेष राशि में गोचर- 26 मार्च 2026 को सुबह 05:13 बजे.
