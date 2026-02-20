Advertisement
होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण तो कब खेली जाएगी होली, 3 मार्च या 4 मार्च 2026?

Holi Kab Hai 2026 : होली कब खेली जाएगी ये सवाल सभी के मन में है, क्‍योंकि होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिससे होली जलाने का समय बदलने वाला है. रंगों वाली होली यानी कि धुलैण्‍डी खेलने की तारीख को लेकर कंफ्यूजन दूर कर लीजिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 20, 2026, 08:07 AM IST
Holika Dahan 2026 Date Time : फाल्‍गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन होता है. इस साल फाल्‍गुन पूर्णिमा तिथि 2 दिन है - 2 मार्च और 3 मार्च को. वहीं 3 मार्च को साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है. ऐसे में लोग होलिका दहन करने की तारीख और समय को लेकर ही कंफ्यूज हैं. चूंकि रंगों वाली होली या धुलैण्‍डी होलिका दहन के अगले दिन खेली जाती है. ऐसे में होली खेलने की तारीख को लेकर भी लोगों में असमंजस की स्थिति है. आइए जानते हैं होलिका दहन और होली की तारीख.

होलिका दहन और होली की तारीख क्‍या है? 

पंचांग की गणना के अनुसार, फाल्‍गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम में 5 बजकर 56 मिनट पर आरंभ होगी और अगले दिन 5 बजकर 8 मिनट पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी. चूंकि पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को भद्रा मुख मध्यरात्रि 2 बजकर 38 मिनट से सुबह में 4 बजकर 34 मिनट तक रहेगा और अगले दिन 3 मार्च को दोपहर से शाम तक चंद्र ग्रहण रहेगा. जब तक चंद्र ग्रहण खत्‍म होगा, पूर्णिमा तिथि भी समाप्‍त हो जाएगी. ऐसे में कुछ ज्‍योतिषाचार्यों का मत है कि 2 मार्च की शाम को होलिका दहन करना शास्‍त्र सम्‍मत होगा. वहीं कुछ का मानना है कि 3 मार्च को भद्रा रहित समय में होलिका दहन करना उचित है. 

वहीं रंगोत्सव या धुलैण्‍डी होली चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है. जोकि 4 मार्च को है. इसलिए साल 2026 में रंगों वाली होली 4 मार्च को मनाई जाएगी. 

होलिका दहन पूजा विधि 

होलिका दहन स्थल को अच्‍छे से साफ कर लें, फिर वहां लकड़ी और उपले का ढेर बनाएं. होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा स्‍थापित करें. रोली, चावल, फूल, कच्चा सूत (सफेद धागा), हल्दी की गांठ, बताशे, नारियल, गुलाल आदि से पूजा करें. ध्‍यान रखें कि पूजा करते समय मुख पूर्व या उत्‍तर की ओर हो. कच्‍चा सूत को होलिका के चारों ओर 3, 5 या 7 बार परिक्रमा करते हुए लपेटें. फिर होलिका में अग्नि प्रज्‍वहिलत करें. इस अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हुए सुख-समृद्धि की कामना करें. अगले दिन होलिका की राख (भस्म) घर पर लाएं. साथ ही इसे माथे पर लगाएं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

Holi 2026

