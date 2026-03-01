Holika Dahan 2026: पान से लेकर लौंग-इलायची तक, नोट कर लें होलिका दहन के लिए खास पूजन सामग्रियों की पूरी लिस्ट

Advertisement
सनातन धर्म में होलिका दहन सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है. फाल्गुन पूर्णिमा की रात जलाई जाने वाली यह पवित्र अग्नि नकारात्मकता, रोगों और जीवन के संतापों को भस्म करने का प्रतीक मानी जाती है.

Mar 01, 2026
Holika Dahan 2026: सनातन धर्म में होलिका दहन सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है. फाल्गुन पूर्णिमा की रात जलाई जाने वाली यह पवित्र अग्नि नकारात्मकता, रोगों और जीवन के संतापों को भस्म करने का प्रतीक मानी जाती है. शास्त्रों के अनुसार, होलिका की अग्नि में श्रद्धापूर्वक अर्पित की गई विशेष सामग्रियां न सिर्फ वातावरण को शुद्ध करती हैं, बल्कि व्यक्ति के जीवन से बाधाओं को हटाकर सुख-समृद्धि के द्वार भी खोलती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं, होलिका दहन और पूजन के लिए सामग्रियों की पूरी लिस्ट और उसका महत्व.

 होलिका दहन 2026 पूजन सामग्री 

श्रीफल (नारियल)- नारियल को 'श्रीफल' कहा जाता है. यह पवित्रता और पूर्णता का प्रतीक है. इसकी सख्त बाहरी परत हमारे अहंकार को और अंदर का कोमल भाग निर्मल मन को दर्शाता है. ऐसे में होलिका की अग्नि को नारियल अर्पित करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है. मान्यता है कि इससे पारिवारिक क्लेश समाप्त होते हैं और रुकी हुई मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

जौ और गेहूं की बालियां- होलिका दहन नई फसल के स्वागत का भी उत्सव है. जौ और गेहूं की बालियां मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद का प्रतीक हैं. इन्हें होलिका की अग्नि में अर्पित करने से घर में कभी अन्न-धन की कमी नहीं होती. इस दिन भुने हुए जौ को प्रसाद रूप में ग्रहण करना उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य का कारक माना गया है.

तिल और गुड़- गुड़ मिठास का और तिल आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है. ज्योतिष में तिल को ग्रहों की शांति से जोड़कर देखा गया है. होलिका की अग्नि में गुड़ और तिल की आहुति देने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है और कड़वाहट दूर होती है. यह उपाय कुंडली के विभिन्न दोषों और मानसिक अशांति को शांत करने में सहायक है.

पान-सुपारी- किसी भी मांगलिक कार्य का शुभारंभ पान और सुपारी के बिना अधूरा है. ये प्रतिष्ठा और सफलता के सूचक हैं. इन्हें होलिका की अग्नि में अर्पित करने से कार्यक्षेत्र में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति को समाज में यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है.

लौंग और इलायची- लौंग और इलायची अपनी सुगंध और औषधीय गुणों के कारण देवी-देवताओं को प्रिय हैं. होलिका दहन में इनकी आहुति से मानसिक तनाव कम होता है और सेहत से जुड़े कष्टों से मुक्ति मिलती है. यह आसपास के वातावरण से नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का अचूक तरीका है.

यह भी पढ़ें: फाल्गुन पूर्णिमा पर पितृ देव देंगे सुख-समृद्धि का आशीर्वाद, जानें इस दिन क्या करें और क्या नहीं

काली सरसों- तंत्र शास्त्र और लोक मान्यताओं में काली सरसों को नजर उतारने के लिए सबसे प्रभावी माना गया है. अगर घर को किसी की बुरी नजर लग गई हो या काम बार-बार बिगड़ रहे हों, तो काली सरसों को अग्नि में डालें. इससे नजर दोष का प्रभाव खत्म होता है.

कपूर और सूखा नारियल- कपूर पूर्ण समर्पण का प्रतीक है क्योंकि यह जलने के बाद कोई अवशेष नहीं छोड़ता. कपूर के साथ सूखा नारियल अर्पित करने से दरिद्रता दूर होती है और आर्थिक स्थिति में मजबूती आती है. यह उपाय घर की ऊर्जा को शुद्ध और सकारात्मक बनाता है.

कितनी बार करें होलिका की अग्नि की परिक्रमा? 

तीन (3) परिक्रमा- यह संख्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश (त्रिदेव) के प्रति सम्मान और समर्पण को दर्शाती है. होलिका की अग्नि के तीन फेरे लेने से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ताप से मुक्ति मिलती है. 

सात (7) परिक्रमा- सात फेरे हमारे शरीर के सात ऊर्जा चक्रों की शुद्धि का प्रतीक हैं. यह जीवन में पूर्ण संतुलन, आरोग्य और हर प्रकार की उन्नति की कामना के लिए किए जाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

holika dahan 2026

