Advertisement
trendingNow13123964
Hindi Newsधर्मHolika Dahan 2026: होलिका दहन की अग्नि में क्या डालना शुभ नहीं? नकारात्मकता से बचना है तो अभी देखें लिस्ट!

Holika Dahan 2026: होलिका दहन की अग्नि में क्या डालना शुभ नहीं? नकारात्मकता से बचना है तो अभी देखें लिस्ट!

Holika Dahan 2026 Kab Hai: होलिका दहन की पूजा करते हुए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होता है. जैसे होलिका की अग्नि में कुछ चीजें डाली जाती हैं लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि होलिका की आग में क्या नहीं डालना चाहिए. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 27, 2026, 07:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Holika Dahan 2026
Holika Dahan 2026

Holika Dahan 2026 Niyam: हर साल होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है लेकिन उससे पहले फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन पर्व मनाने का विधान है. जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है. होलिका दहन पर घर के आंगन में या किसी खुले स्थान पर होलिका जलाई जाती है और पूजा उपासना कर कुछ नियमों का पालन किया जाता है. वैसे तो इस पर हर कोई बात करता है कि होलिका की अग्नि में क्या डालें ताकि घर की नकारात्मकता दूर हो लेकिन ये कम लोगों को ही पता है कि होलिका दहन की आग में कौन-कौन सी चीजें न डालें. आइए उन चीजों की एक लिस्ट देख लें जिनको होलिका की अग्नि में डालना निषेध है.

होलिका दहन पर न करें भूल
इस साल 3 मार्च 2025 को फाल्गुन पूर्णिमा तिथि पर शाम के समय होलिका दहन किया जाएगा और 4 मार्च को रंगों की होली है. होलिका दहन वाले दिन पूजा कर होलिका की अग्नि में कुछ पवित्र सामग्री को डालने का विधान हैं लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको भूलकर भी होलिका दहन की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए नहीं तो घर में नकारात्मकता का प्रवेश हो सकता है, मां लक्ष्मी रूठ सकती हैं या कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है. आइए जानें वो कौन सी चीजें हैं जिनको भूलकर भी होलिका दहन की अग्नि में नहीं डालना चाहिए.

होलिका दहन की अग्नि में क्या न डालें? (Holika Dahan Me Kya Nahi Dalna Chahiye)
पानी वाला नारियल, सूखे हुए फूल, टूटे हुए चावल
सूखे हुए फल, तुलसी का पत्ता, सूखे गेहूं की बालियां
पीपल, बरगद, आम और शमी जैसे पवित्र पेड़ों की लकड़ियां
चमड़े का कोई सामान, प्लास्टिक से बने सामान
टूटी हुई चीजें, खराब हो चुके सामान, पुरानी झाड़ू 
गंदे कपड़े , कांच की कोई चीज, चोरी का सामान

Add Zee News as a Preferred Source

होलिका दहन की अग्नि में क्या डालें? (Holika Dahan Me Kya Dalte Hai)
भगवान का ध्यान करें और फिर होलिका दहन की अग्नि को प्रणाम करें. इसके बाद एक-एक करके सभी चीजें अग्नि में डालें. घी, फूल, गोबर के उपले, सूखा नारियल, लौंग, गेहूं की फली, नई फसल की फली, चने की फली, गुलाल, बताशे, काले तिल से लेकर पीली सरसों, कपूर, मौसमी फल, हल्दी की गांठ, कुछ बूंद गंगाजल, रोली, कच्चा सूत, जौ व अक्षत. इसी तरह की अन्य सामग्री होलिका दहन की अग्नि में चढ़ाना शुभ होता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Holika Dahan 2026: होलिका दहन में नई फसल की फली क्यों डाली जाती है, अग्नि देव समेत किन देवताओं से है इसका संबंध?

और पढ़ें- विष्णु जी के चौथे अवतार भगवान नरसिंह की इस विधि से करें पूजा, इन शक्तिशाली मंत्रों के जाप से पाएं शत्रु और भारी कर्ज से मुक्ति!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

holika dahan 2026

Trending news

हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
DNA
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
DNA
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
DNA
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
CM Foreign Visit
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
Tamil Nadu
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
mumbai
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने कोर्ट में पेश किया सैंक्शन
INX Media bribery case
INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने कोर्ट में पेश किया सैंक्शन
बेंगलुरु में पारा 30 के पार, छूटे पसीने; क्या उत्तरी भारत में भी जल्दी चलेगी लू?
weather update
बेंगलुरु में पारा 30 के पार, छूटे पसीने; क्या उत्तरी भारत में भी जल्दी चलेगी लू?
डिजिटल क्लासरूम पंजाब शिक्षा क्रांति के प्रणालीगत सुधार का आधार हैं: हरजोत सिंह बैंस
Punjab Education Revolution
डिजिटल क्लासरूम पंजाब शिक्षा क्रांति के प्रणालीगत सुधार का आधार हैं: हरजोत सिंह बैंस