Holika Dahan 2026: होलिका दहन से पहले बस 1 बार कर लें ये छोटा सा काम, आने वाली सात पीढ़ियां रहेंगी खुशहाल!

Holika Dahan 2026: होलिका दहन से पहले बस 1 बार कर लें ये छोटा सा काम, आने वाली सात पीढ़ियां रहेंगी खुशहाल!

Holika Dahan 2026 Special Upay: होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है. खासतौर पर इस दिन लोग देवी-देवताओं की कृपा पाने और सुखहाल जीवन के लिए कुछ विशेष उपाय करते हैं. मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किए गए ये उपाय बेहद लाभकारी साबित होते हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि होलिका दहन के दिन किन आसान उपायों को करने से आने वाली पीढ़ियां खुशहाल रहेंगी.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 24, 2026, 06:40 PM IST
Holika Dahan 2026: होलिका दहन से पहले बस 1 बार कर लें ये छोटा सा काम, आने वाली सात पीढ़ियां रहेंगी खुशहाल!

Holika Dahan 2026 Upay: हिंदू धर्म में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. पंचांग के अनुसार, इस साल 03 मार्च 2026 को होलिका दहन किया जाएगा और अगले दिन 04 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी. शास्त्रों में होलिका दहन की रात को सिद्धि की रात माना गया है. कहते हैं कि यही वह खास अवसर था जब, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर अपने भक्त प्रह्लाद की रक्षा की थी. भक्त प्रह्लाद के पिता हिरण्यकश्यपु यह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भगवान का भक्त बने. इसलिए उन्होंने अपनी बहन होलिका को आदेश किया कि प्रह्लाद को अग्नि में जला दे. लेकिन, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार ने प्रह्लाद को कुछ ना होने दिया. यही वजह है कि लोग होलिका दहन के दिन भगवान नरसिंह की कृपा पाने के लिए विशेष उपाय करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि होलिका दहन के दिन किन उपायों को करने से जीवन में खुशहाली आएगी.

आर्थिक तंगी से मुक्ति और सुख-शांति

अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो और बरकत बनी रहे, तो होलिका दहन की पूजा के समय अग्नि देव को मेवा और मिठाई का भोग लगाएं. यह आसान सा भोग घर की नकारात्मकता को मिटाकर समृद्धि लाता है. ऐसे में इस दिन यह उपाय आपके लिए भी मददगार साबित हो सकता है. 

करियर और व्यापार में सफलता के लिए

कड़ी मेहनत के बाद भी अगर आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा या बिजनेस ठप पड़ा है, तो एक जटा वाला नारियल लें. इसके बाद उस नारियल को होलिका दहन की पूजा के दौरान अग्नि में अर्पित कर दें और होलिका की सात बार परिक्रमा करें. होलिका दहन से जुड़ा यह उपाय करियर की बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है.

मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए

अगर आपकी कोई खास इच्छा लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो होलिका की पवित्र अग्नि में पान का पत्ता, सुपारी और नारियल एक साथ चढ़ाएं. मान्यता है कि इस उपाय से देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और रुके हुए काम बनने लगते हैं.

नकारात्मक ऊर्जा दूर करेगा यह उपाय

अगर आपको अक्सर डरावने सपने आते हैं या मन में अनजाना डर बना रहता है, तो एक सूखा नारियल, थोड़े काले तिल और सरसों के दाने लें. इन्हें अपने सिर से 7 बार वारकर (उसार कर) जलती हुई होलिका में डाल दें. होलिका दहन के दिन इस उपाय को करने से मानसिक तनाव और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं.

दान-पुण्य से चमकेगी किस्मत

होलिका दहन के अवसर पर अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान जरूर करें. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन किया गया दान स्वास्थ्य लाभ देता है और ग्रह दोषों के बुरे प्रभाव को कम करता है.

घर से कलह और वास्तु दोष दूर करने के लिए

होलिका दहन के अगले दिन उसकी राख को घर ले आएं. इस राख में थोड़ी राई और साबुत नमक मिलाकर इसे घर के किसी साफ और सुरक्षित स्थान पर रख दें. यह उपाय घर से नजर दोष और कलह को खत्म कर खुशहाली लाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

holika dahan 2026

